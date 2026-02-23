Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
218000 मिळणार पगार! असिस्टंट प्रोफेसर बनण्याची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या कोण करू शकतं अर्ज?

CURAJ ने विविध विषयांसाठी प्राध्यापक पदांची भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाइन अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रांसह हार्ड कॉपी 23 मार्च 2026 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:25 PM
असिस्टंट प्रोफेसर
  • असिस्टंट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर पदांसाठी भरती जाहीर
  • कोण करु शकतं अर्ज?
  • या पदांसाठी किती मिळणार वेतन?
Sarkari Naukri, Jobs News: राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठाने (CURAJ) असिस्टंट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. विविध विषयांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरु झाली असून, निवडलेल्या उमेदवारांना UGC नियमांनुसार वेतन मिळणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. विशेष म्हणजे, ऑनलाइन अर्जासोबतच अर्जाची हार्ड कॉपी २३ मार्च २०२६ रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करणे अनिवार्य असणार आहे. त्यानंतर प्राप्त होणारे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

पात्रता काय असेल?

प्रोफेसर पदासाठी उमेदवाराने संबंधित विषयात PhD केलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रतिष्ठित आणि मान्यताप्राप्त जर्नल्समध्ये किमान १० शोधनिबंध प्रकाशित झालेले असावेत. उमेदवाराला मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेत किमान १० वर्षांचा अध्यापन किंवा संशोधनाचा अनुभव असणं आवश्यक आहे. सर्व पात्रता निकष UGC मानकांनुसार असणे अनिवार्य आहे.

असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी उमेदवाराकडे संबंधित विषयात किमान ५५% गुणांसह मास्टर डिग्री पूर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच, उमेदवार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण केलेला असावा. ज्या उमेदवारांकडे संबंधित विषयात PhD आहे, त्यांना UGC च्या नियमांनुसार ‘नेट’ परीक्षेतून सूट मिळणार आहे.

पगार किती मिळणार?

प्रोफेसर पदासाठी वेतन पातळी १४ अंतर्गत मासिक पगार १,४४,२०० ते २,१८,२०० रुपये इतका असेल. असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी ही वेतन पातळी १० अंतर्गत मासिक पगार ५७,७०० ते १,८१,४०० रुपये इतका असेल. याची निवड प्रक्रिया ही उमेदवारांची निवड सादरीकरण (Presentation/Seminar) आणि मुलाखतीच्या आधारे केली जाणार आहे.

अर्ज शुल्क:

खुल्या प्रवर्गासाठी, EWS आणि OBC साठी  अर्ज भरण्याची फी १५०० रुपये इतकी आहे.  SC, ST आणि PWD प्रवर्गासाठी ७५० रुपये इतकी आहे.  शुल्क भरण्याची संपुर्ण प्रक्रिया ही पूर्णतः ऑनलाइन असणार आहे.

अर्ज कसा करावा?

विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाईटला www.curaj.ac.in भेट द्या. ‘Recruitment’ किंवा ‘Jobs’ विभागावर क्लिक करा.  संबंधित भरतीची जाहिरात काळजीपूर्वक वाचा आणि मग ऑनलाइन फॉर्म भरा. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज शुल्क जमा करा.  फॉर्म सबमिट केल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून घ्या.  ही हार्ड कॉपी सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह २३ मार्च २०२६ पर्यंत दिलेल्या पत्त्यावर पोहोचणे आवश्यक आहे.

HSC Exam: ‘बारावीच्या रसायनशास्त्राच्या पेपरफुटीच्या अफवा खोट्या, ‘पेपरफुटी’ नाही तर…’, बोर्डाने स्पष्ट सांगितलं

Published On: Feb 23, 2026 | 02:25 PM

