क्रोमा सेलमध्ये अलीकडील आणि जुन्या आयफोन मॉडेलवर अतिशय जबरदस्त ऑफर्स उपलब्ध आहेत. आयफोन 16 ची सुरुवातीची किंमत 64,900 रुपये आहे. मात्र ऑफर्स आणि एक्सचेंजनंतर डिव्हाईसच्या 128GB मॉडेल किंमत 35,991 रुपयांपर्यंत कमी होणार आहे. नवीन आयफोन 17 देखील ग्राहकंना या सेलमध्ये खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. डिव्हाईसचे 256GB व्हेरिअंट ऑफरनंतर ग्राहक 44,768 रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत. आयफोन 16e सेलमध्ये 52,390 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. तर आयफोन 15 ची किंमत 54,790 रुपये झाली आहे. ग्राहक या सेलमध्ये आयफोन 14 52,190 रुपयात आणि आयफोन 13 45,690 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करू शकणार आहेत. क्रोमामध्ये उपलब्ध असलेल्या डिल्समुळे आयफोन मॉडेल्सच्या किंमती ग्राहकांसाठी अत्यंत कमी झाल्या आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सेलमध्ये केवळ आयफोनच नाही तर लॅपटॉपवर देखील डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. मॅकबुक एअर M4 ची किंमत बँक ऑफरसह 85,990 रुपये झाली आहे. एक्सचेंज ऑफरनंतर ही किंमत आणखी कमी होणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये, एक्सचेंज व्हॅल्यू आणि नाणी जोडल्यानंतर प्रभावी किंमत सुमारे 59,320 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. तसेच M5 चिप वाल्या मॅकबुक प्रो14 ची किंमत सेलमध्ये 1,84,900 रुपये झाली आहे. तसेच या डिव्हाईसच्या खरेदीवर कॅशबॅक ऑफर देखील उपलब्ध आहे.
क्रोमा एपल एक्सेसरीज आणि वियरेबल्सच्या खरेदीवर देखील जबरदस्त डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. एअरपॉड्स प्रो आता ग्राहकांना 3 25,900 रुपयांऐवजी 23,900 रुपयांत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. कॉईनमुळे किंमत आणखी कमी होऊ शकते आणि डिव्हाईस 23,310 रुपयांत खरेदी केले जाऊ शकते. सेल दरम्यान अॅपल वॉच SE 3 ची किंमत 23,900 रुपयांपासून सुरू होते, तर स्टोअर ऑफर्समुळे किंमत सुमारे 22,611 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. नवीन अॅपल वॉच सिरीज 11 देखील 44,400 रुपयांपासून उपलब्ध आहे.