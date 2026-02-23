Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Croma Announced Everything Apple Sale Buyers Will Get Huge Discount On Iphone And Many Other Products Tech News Marathi

आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

क्रोमा सेलमध्ये अलीकडील आणि जुन्या आयफोन मॉडेलवर अतिशय जबरदस्त ऑफर्स उपलब्ध आहेत. आयफोनच नाही तर लॅपटॉपवर देखील डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:21 PM
आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत... Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत... Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

Follow Us:
Follow Us:
  • आयफोन मॉडेलवर अतिशय जबरदस्त ऑफर्स
  • लॅपटॉपवर देखील डिस्काऊंट ऑफर
  • वियरेबल्सच्या खरेदीवर देखील जबरदस्त डिस्काऊंट ऑफर
Apple प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याचा विचार करताय का? तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. क्रोमाने एवरीथिंग अ‍ॅपल सेलची घोषणा केली आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना अनेक अ‍ॅपल प्रोडक्ट्स अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. सेलमध्ये केवळ आयफोन, मॅकबुक, आयपॅड, एअरपॉड्स आणि अ‍ॅपल वॉचच्या जुन्या मॉडेल्सचाच समावेश नाही तर सध्याच्या पिढीतील डिव्हाईसवर देखील मोठी सूट मिळत आहे. ग्राहक एक्सचेंज ऑफर, बँक डिस्काऊंट, कूपन आणि टाटा न्यू कॉइन्सद्वारे डिव्हाईसच्या किंमती आणखी कमी करू शकतात. अनेक डिल्स क्रोमाच्या वेबसाईट आणि ऑफलाईन स्टोअर अशा दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध आहेत.

BSNL Recharge Plan: अवघा एक दिवस शिल्लक! यूजर्स मिळणार डेली 2.6GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग… अशी आहे कंपनीची ऑफर

क्रोमा एवरीथिंग अ‍ॅपल सेल ऑफर्स

क्रोमा सेलमध्ये अलीकडील आणि जुन्या आयफोन मॉडेलवर अतिशय जबरदस्त ऑफर्स उपलब्ध आहेत. आयफोन 16 ची सुरुवातीची किंमत 64,900 रुपये आहे. मात्र ऑफर्स आणि एक्सचेंजनंतर डिव्हाईसच्या 128GB मॉडेल किंमत 35,991 रुपयांपर्यंत कमी होणार आहे. नवीन आयफोन 17 देखील ग्राहकंना या सेलमध्ये खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. डिव्हाईसचे 256GB व्हेरिअंट ऑफरनंतर ग्राहक 44,768 रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत. आयफोन 16e सेलमध्ये 52,390 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. तर आयफोन 15 ची किंमत 54,790 रुपये झाली आहे. ग्राहक या सेलमध्ये आयफोन 14 52,190 रुपयात आणि आयफोन 13 45,690 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करू शकणार आहेत. क्रोमामध्ये उपलब्ध असलेल्या डिल्समुळे आयफोन मॉडेल्सच्या किंमती ग्राहकांसाठी अत्यंत कमी झाल्या आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

MacBook वर ऑफर्स उपलब्ध

सेलमध्ये केवळ आयफोनच नाही तर लॅपटॉपवर देखील डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. मॅकबुक एअर M4 ची किंमत बँक ऑफरसह 85,990 रुपये झाली आहे. एक्सचेंज ऑफरनंतर ही किंमत आणखी कमी होणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये, एक्सचेंज व्हॅल्यू आणि नाणी जोडल्यानंतर प्रभावी किंमत सुमारे 59,320 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. तसेच M5 चिप वाल्या मॅकबुक प्रो14 ची किंमत सेलमध्ये 1,84,900 रुपये झाली आहे. तसेच या डिव्हाईसच्या खरेदीवर कॅशबॅक ऑफर देखील उपलब्ध आहे.

MWC 2026: काउंटडाऊन सुरू! ‘या’ दिवशी होणार मोठ्या टेक ईव्हेंटचे आयोजन, AI आणि 6G वर असणार फोकस… The IQ Era थीमने वेधलं लक्ष

एपल ऑडियो आणि वियरेबल्स ऑफर्स

क्रोमा एपल एक्सेसरीज आणि वियरेबल्सच्या खरेदीवर देखील जबरदस्त डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. एअरपॉड्स प्रो आता ग्राहकांना 3 25,900 रुपयांऐवजी 23,900 रुपयांत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. कॉईनमुळे किंमत आणखी कमी होऊ शकते आणि डिव्हाईस 23,310 रुपयांत खरेदी केले जाऊ शकते. सेल दरम्यान अ‍ॅपल वॉच SE 3 ची किंमत 23,900 रुपयांपासून सुरू होते, तर स्टोअर ऑफर्समुळे किंमत सुमारे 22,611 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. नवीन अ‍ॅपल वॉच सिरीज 11 देखील 44,400 रुपयांपासून उपलब्ध आहे.

Web Title: Croma announced everything apple sale buyers will get huge discount on iphone and many other products tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MWC 2026: काउंटडाऊन सुरू! ‘या’ दिवशी होणार मोठ्या टेक ईव्हेंटचे आयोजन, AI आणि 6G वर असणार फोकस… The IQ Era थीमने वेधलं लक्ष
1

MWC 2026: काउंटडाऊन सुरू! ‘या’ दिवशी होणार मोठ्या टेक ईव्हेंटचे आयोजन, AI आणि 6G वर असणार फोकस… The IQ Era थीमने वेधलं लक्ष

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास
2

भारतीय वंशाच्या आशा शर्मा बनल्या Microsoft Gaming च्या नवी सिईओ, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर
3

आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या
4

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

Feb 23, 2026 | 02:21 PM
Cacao Currency: ‘या’ संस्कृतीतील लोक चलन म्हणून वापरायचे चक्क ‘कोको बीन्स’; ‘हा’ रंजक इतिहास वाचून नक्कीच व्हाल थक्क

Cacao Currency: ‘या’ संस्कृतीतील लोक चलन म्हणून वापरायचे चक्क ‘कोको बीन्स’; ‘हा’ रंजक इतिहास वाचून नक्कीच व्हाल थक्क

Feb 23, 2026 | 02:20 PM
इंद्रायणी नदी स्वच्छतेसाठी महापौरांचा नदीपात्रात उतरून पुढाकार; प्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा

इंद्रायणी नदी स्वच्छतेसाठी महापौरांचा नदीपात्रात उतरून पुढाकार; प्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा

Feb 23, 2026 | 02:19 PM
Farmers News : एआय कृषी क्षेत्रासाठी परिवर्तनकारी साधन; इन्फोसेस कंपनीने दिली कौतुकाची थाप

Farmers News : एआय कृषी क्षेत्रासाठी परिवर्तनकारी साधन; इन्फोसेस कंपनीने दिली कौतुकाची थाप

Feb 23, 2026 | 02:14 PM
Maharashtra Politics: उपमुख्यमंत्री म्हणून विधिमंडळात ‘ग्रँड एन्ट्री’; सभागृहात सुनेत्रा पवारांना कुठे मिळाली खुर्ची?

Maharashtra Politics: उपमुख्यमंत्री म्हणून विधिमंडळात ‘ग्रँड एन्ट्री’; सभागृहात सुनेत्रा पवारांना कुठे मिळाली खुर्ची?

Feb 23, 2026 | 02:14 PM
Dhurandhar 2: आता ‘बडे साहेब’च्या भूमिकेत झळकणार ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता; रिलीजपूर्वीच चित्रपटाची कथा लीक!

Dhurandhar 2: आता ‘बडे साहेब’च्या भूमिकेत झळकणार ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता; रिलीजपूर्वीच चित्रपटाची कथा लीक!

Feb 23, 2026 | 02:12 PM
Crime News : वाळू माफियांवर सर्जिकल स्ट्राईक! नांदेड ग्रामीण पोलिसांचा ‘ऑपरेशन फ्लश आऊट’चा दणका

Crime News : वाळू माफियांवर सर्जिकल स्ट्राईक! नांदेड ग्रामीण पोलिसांचा ‘ऑपरेशन फ्लश आऊट’चा दणका

Feb 23, 2026 | 02:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM