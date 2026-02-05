Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Set Dosa Recipe : डोसा तर आपल्या सर्वांनाच खायला फार आवडतो. आपण आजवर मसाला डोसा, मैसूर डोसा असे डोसे खाल्ले असतील पण तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? चला याची रेसिपी नोट करूयात.

Updated On: Feb 05, 2026 | 09:00 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • सेट डोसा हा एक नाश्त्याचा प्रकार आहे.
  • तीन डोशांचा सेट म्हणजे सेट डोसा.
  • हा डोसा फक्त चटणीसोबतच नाही तर भाजीसोबतही छान लागतो.
दक्षिण भारतीय पदार्थ म्हटलं की डोशाचं नाव आपोआप पुढे येतं. पण नेहमीच्या पातळ आणि खुसखुशीत डोशांपेक्षा सेट डोसा हा थोडा वेगळा, मऊसूत आणि जाडसर असतो. कर्नाटकातील हा लोकप्रिय नाश्ता आज भारतभर आवडीने खाल्ला जातो. सकाळचा नाश्ता असो किंवा संध्याकाळचा हलका खाऊ, सेट डोसा पोटभर आणि समाधान देणारा असतो. खास म्हणजे हे डोसे नेहमी तीन डोशांचा सेट म्हणून दिले जातात, म्हणूनच त्याला “सेट डोसा” असं नाव पडलं आहे.

सेट डोसा बनवण्यासाठी भात, डाळी आणि थोडासा मेथी दाणे यांचा वापर केला जातो. कधी कधी पोहे घातल्यामुळे डोसे अधिक मऊ आणि स्पॉंजी बनतात. हे डोसे जास्त आंबट नसतात, त्यामुळे लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात. नारळाची चटणी, भाजी, सागू किंवा साधी टोमॅटो चटणी यांच्यासोबत सेट डोसा खूपच चविष्ट लागतो. हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या सेट डोशांचा स्वाद तुम्ही अगदी सहज घरच्या घरीही मिळवू शकता. जर तुम्हाला रोजच्या नाश्त्यात काहीतरी वेगळं, पौष्टिक आणि टेस्टी करायचं असेल, तर ही सेट डोसा रेसिपी नक्कीच ट्राय करा. योग्य प्रमाणात भिजवलेली डाळ-भात आणि नीट फर्मेंट केलेलं पीठ हेच याचं खास गुपित आहे.

साहित्य:

  • तांदूळ – 2 कप
  • उडीद डाळ – ½ कप
  • चणा डाळ – 2 टेबलस्पून
  • पोहे – ½ कप
  • मेथी दाणे – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – डोसा भाजण्यासाठी
कृती:

  • तांदूळ, उडीद डाळ, चणा डाळ आणि मेथी दाणे स्वच्छ धुऊन 5–6 तास भिजत ठेवा.
  • पोहे वेगळे धुऊन 10 मिनिटं भिजवा.
  • सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये एकत्र वाटून जाडसर आणि गुळगुळीत पीठ तयार करा.
  • हे पीठ झाकून उबदार ठिकाणी 8–10 तास फर्मेंट होऊ द्या.
  • फर्मेंट झाल्यावर पीठात चवीनुसार मीठ मिसळा.
  • नॉनस्टिक तवा गरम करून हलकंसं तेल लावा.
  • तव्यावर एक पळी पीठ ओतून जाडसर डोसा पसरवा.
  • झाकण ठेवून मध्यम आचेवर डोसा शिजवा; दोन्ही बाजूंनी हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.
  • असे तीन डोसे एकत्र सर्व्ह करा, हाच आहे सेट डोसा!
  • पीठ जास्त पातळ करू नका, नाहीतर डोसे मऊ येणार नाहीत.
  • फर्मेंटेशन योग्य झालं तरच डोसे छान स्पॉंजी होतात.
  • नारळाची चटणी किंवा भाजीसोबत सेट डोसा अधिक चविष्ट लागतो.

Published On: Feb 05, 2026 | 09:00 AM

