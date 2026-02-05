Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Recipe : पार्टी स्नॅक्ससाठी घरीच बनवा ढाबा स्टाईल ‘चणा कोळीवाडा’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीने सर्वच होतील खुश
सेट डोसा बनवण्यासाठी भात, डाळी आणि थोडासा मेथी दाणे यांचा वापर केला जातो. कधी कधी पोहे घातल्यामुळे डोसे अधिक मऊ आणि स्पॉंजी बनतात. हे डोसे जास्त आंबट नसतात, त्यामुळे लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात. नारळाची चटणी, भाजी, सागू किंवा साधी टोमॅटो चटणी यांच्यासोबत सेट डोसा खूपच चविष्ट लागतो. हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या सेट डोशांचा स्वाद तुम्ही अगदी सहज घरच्या घरीही मिळवू शकता. जर तुम्हाला रोजच्या नाश्त्यात काहीतरी वेगळं, पौष्टिक आणि टेस्टी करायचं असेल, तर ही सेट डोसा रेसिपी नक्कीच ट्राय करा. योग्य प्रमाणात भिजवलेली डाळ-भात आणि नीट फर्मेंट केलेलं पीठ हेच याचं खास गुपित आहे.
साहित्य:
कृती: