अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओमध्ये गावात एक घर दाखवले आहे, जे बराच अंतरावर पसरलेले आहे. यातील सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या घराला भारतीय रेल्वेप्रमाणे रंग देण्यात आला आहे.यावरील डिजाईन आणि रंग तुम्हाला हुबेहुब रेल्वेची आठवण करुन देईल. सांगण्यात येत आहे की, मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाल्याने त्याच्या वडिलांनी घराला रेल्वेसारखे सजवण्याचा निर्णय घेतला. हे घर पाहण्यासाठी आता दूरदूरून लोक येत आहेत. लोक वडिलांच्या या कृतीचे कौतुक करत आहेत तर व्हिडिओलाही सोशल मिडियावर चांगलेच शेअर केला जात आहे. ही गोष्ट सांगते की, वडिलांचं प्रेम आणि अभिमान व्यक्त करण्यासाठी कधी कधी शब्दांपेक्षा कृतीच जास्त बोलकी ठरते.
हा व्हिडिओ @tv1indialive नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “त्यांनाच नक्कीच खूप अभिमान वाटला असेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भाऊ ट्रेनमध्ये काम करतो आणि आता झोपायलाही ट्रेनमध्येच जाणार” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “वडील आणि त्यांच्या मुलांच्या यशाचा आनंद साजरा करण्याच्या त्यांच्या पद्धती नेहमीच अनोख्या असतात”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.