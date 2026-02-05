Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral The Father Painted The Entire House To Look Like A Train As His Son Get Job In Railway Viral News In Marathi

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

Viral Video : मुलाच्या यशाचा अनोखा आनंद! आपल्या मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली आहे हे समजताच वडिलांनी अख्या घराला रेल्वेसारखे रंगवले. हे अनोखे घर पाहण्यासाठी लोक दूरदूरवरून तिथे जात आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 09:52 AM
अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाल्याचा अभिमान व्यक्त करण्यासाठी वडिलांनी संपूर्ण घराला भारतीय रेल्वेसारखे रंगवले.
  • घराचं अनोखं रूप पाहण्यासाठी आता दूरदूरून लोक येत आहेत.
  • याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
जेव्हा मुलं यशस्वी होतात तेव्हा पालकांपेक्षा जास्त आनंद कुणालाही होत नाही. आपल्या मुलाने मोठं झाल्यावर काहीतरी करावं, मोठं व्हावं अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. सध्या सोशल मिडियावर यासंबंधितच एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात वडिलांनी मुलाला जाॅब मिळाल्याचा आनंद एका अनोख्या शैलीत साजरा केल्याचे दिसून आले. वास्तविक घडलं असं की, एका मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाल्याने त्याच्या वडिलांना याचा सार्थ अभिमान वााटला. याचा आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांनी असं काही केलं की पाहून सर्वच अवाक् झाले. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये गावात एक घर दाखवले आहे, जे बराच अंतरावर पसरलेले आहे. यातील सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या घराला भारतीय रेल्वेप्रमाणे रंग देण्यात आला आहे.यावरील डिजाईन आणि रंग तुम्हाला हुबेहुब रेल्वेची आठवण करुन देईल. सांगण्यात येत आहे की, मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाल्याने त्याच्या वडिलांनी घराला रेल्वेसारखे सजवण्याचा निर्णय घेतला. हे घर पाहण्यासाठी आता दूरदूरून लोक येत आहेत. लोक वडिलांच्या या कृतीचे कौतुक करत आहेत तर व्हिडिओलाही सोशल मिडियावर चांगलेच शेअर केला जात आहे. ही गोष्ट सांगते की, वडिलांचं प्रेम आणि अभिमान व्यक्त करण्यासाठी कधी कधी शब्दांपेक्षा कृतीच जास्त बोलकी ठरते.

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

हा व्हिडिओ @tv1indialive नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “त्यांनाच नक्कीच खूप अभिमान वाटला असेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भाऊ ट्रेनमध्ये काम करतो आणि आता झोपायलाही ट्रेनमध्येच जाणार” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “वडील आणि त्यांच्या मुलांच्या यशाचा आनंद साजरा करण्याच्या त्यांच्या पद्धती नेहमीच अनोख्या असतात”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral the father painted the entire house to look like a train as his son get job in railway viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 09:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral
1

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video
2

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral
3

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पतीवर केला घाणेरडा आरोप!
4

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पतीवर केला घाणेरडा आरोप!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

Feb 05, 2026 | 09:52 AM
BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात

Feb 05, 2026 | 09:49 AM
प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

Feb 05, 2026 | 09:39 AM
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Feb 05, 2026 | 09:30 AM
मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

Feb 05, 2026 | 09:11 AM
Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

Feb 05, 2026 | 09:08 AM
Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Feb 05, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM