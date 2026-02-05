Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Fraud With Man Of Rs 1 90 Crore Due To Investing In Fake Plotting Scheme

प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

तक्रारदारासाठी राखीव ठेवण्यात येत असल्याचे सांगून एकूण २ कोटी रुपयांचा सौदा ठरवण्यात आला. त्यापैकी १ कोटी ४५ लाख ८६ हजार रुपये रोखीने, तर उर्वरित रक्कम नोंदणीकृत खरेदीखतावेळी देण्याचे ठरले.

Updated On: Feb 05, 2026 | 09:39 AM
तब्बल १ कोटी ९० लाखांना गंडा !

तब्बल १ कोटी ९० लाखांना गंडा !

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : जमीन खरेदी-विक्री व प्लॉटिंग व्यवसायात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून बनावट करारनामा, खोट्या कागदपत्राआधारे एका आडत व्यापारी मित्राला मित्रासह त्याच्या कुटुंबीयांनी तब्बल १ कोटी ९० लाख २५ हजार ४०० रुपयांची फसवणूक केली. हा प्रकार २४ मे २०२४ ते २४ एप्रिल २०२५ दरम्यान दिल्लीगेट परिसरात घडला.

गौसिया बेगम शेख शफीक, शेख इरफान अजहर शेख शफीक, शेख शफीक शेख हबीब (तिघे रा. सलमान हॉलजवळ, दिल्लीगेट) आणि शेख जमील शेख रसूल (रा. हिमायतनगर) अशी फसणूक करणाऱ्या आरोपींची नावे असून त्यांच्याविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणात फिर्यादी शेख ईमान शेख अहमद शरीफ (३७, रा. भारतनगर, सिल्लोड) हे एपीएमसी कॉम्प्लेक्समध्ये एस. आय. ट्रेडर्स या नावाने आडत व्यापार करतात. त्यांचे मित्र शेख इरफान अजहर शेख करत शफीक हे जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय असल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीने गुंतवणूक केली.

हेदेखील वाचा : IIT Mumbai News: धक्कादायक! आयआयटी मुंबईमध्ये विद्यार्थ्याने संपवल जीवन; हॉस्टेलच्या ९ व्या मजल्यावरून मारली उडी, नेमकं कारण काय?

हिमायतनगर येथील गट नंबर १९/१ मधील १९ गुंठे जागा खरेदी करून त्यावर प्लॉटिंग करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यातून मोठा नफा मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले. मग नंतर कारण पुढे करून जमीन खरेदीसाठी पैसे कमी पडत तक्रारदाराकडून मे २०२४ मध्ये दोन वेळा बँक खात्यातून २० लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे घेण्यात आले. त्यानंतर प्लॉट क्रमांक ९० व ९१ (एकूण ३८३० चौ. फूट) तक्रारदारासाठी राखीव ठेवण्यात येत असल्याचे सांगून एकूण २ कोटी रुपयांचा सौदा ठरवण्यात आला. त्यापैकी १ कोटी ४५ लाख ८६ हजार रुपये रोखीने, तर उर्वरित रक्कम नोंदणीकृत खरेदीखतावेळी देण्याचे ठरले.

करारनामा झाला, पण नोंदणी झालीच नाही

ऑगस्ट २०२४ मध्ये करारनामा करून देण्यात आला. मात्र, संबंधित जमीन शेख इरफान यांच्याकडे काम करणाऱ्या वॉचमन शेख जमील शेख गुलाम रसूल यांच्या नावावर असल्याचे दाखवण्यात आले. करारनाम्यावर साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. त्यानंतर विविध कारणे सांगून कधी कागदपत्रांसाठी, कधी तांत्रिक अडचणींच्या नावाखाली फोनपे, एनईएफटी, आरटीजीएसद्वारे अधिक रक्कम घेतली गेली.

७/१२ नसलेली जमीन, संशय वाढला

एप्रिल २०२५ मध्ये नोंदणीकृत खरेदीखत करण्याची मागणी केल्यानंतर ७/१२ उताऱ्यात तांत्रिक अडचणी असल्याचे कारण दिले. मात्र, परिसरातील नागरिकांकडून चौकशी केल्यानंतर इमान यांच्या लक्षात आले की, संबंधित व्यक्तींनी अनेकांकडून पैसे घेऊनही कोणालाही नोंदणी करून दिलेली नाही.

जोगवाडा जमिनीचे दिले केवळ आश्वासन

दरम्यान, जोगवाडा येथील १६ एकर २९ गुंठे जमीन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, तलाठी कार्यालयात चौकशी केली असता, या जमिनीचाही ७/१२ संबंधितांच्या नावावर नसल्याचे समोर आले. इतकेच नव्हे, तर हीच जमीन यापूर्वी इतर व्यक्तींना मुखत्यारपत्र देऊन व विक्री केल्याचे समोर आले. सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Fraud with man of rs 1 90 crore due to investing in fake plotting scheme

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 09:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: गुरे बांधून ठेल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा; सिंधुदुर्गमधील धक्कादायक प्रकार
1

Crime News: गुरे बांधून ठेल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा; सिंधुदुर्गमधील धक्कादायक प्रकार

हिंगोली जिल्ह्यात गुन्हेगारीचा आलेख उंचावतोय; ठोस पाऊले उचलण्याची नागरिकांची मागणी
2

हिंगोली जिल्ह्यात गुन्हेगारीचा आलेख उंचावतोय; ठोस पाऊले उचलण्याची नागरिकांची मागणी

मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले
3

मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू
4

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

Feb 05, 2026 | 09:39 AM
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Feb 05, 2026 | 09:30 AM
मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

Feb 05, 2026 | 09:11 AM
Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

Feb 05, 2026 | 09:08 AM
Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Feb 05, 2026 | 09:00 AM
Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत

Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत

Feb 05, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 05, 2026 | 08:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM