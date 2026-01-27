History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Indian Budget: २०२६ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प जवळ येत आहे, जिथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करतील. तथापि, भारतीय अर्थसंकल्पाचा प्रवास १६६ वर्षांचा आहे, जो जेम्स विल्सनपासून सुरू होऊन डिजिटल युगापर्यंत पोहोचला आहे. या आर्थिक दस्तऐवजात स्वातंत्र्य, फाळणी आणि महिला नेतृत्वाच्या अनेक अनकही कथा आहेत.
भारतातील अर्थसंकल्पाची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली. ऐतिहासिक नोंदींनुसार, सरकारने जनतेसमोर सादर केलेले उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरणपत्र, अर्थसंकल्पाची सुरुवात ब्रिटनमध्ये झाली. भारताच्या इतिहासातील पहिले अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी सादर करण्यात आले. ते ब्रिटिश सरकारचे तत्कालीन अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी संसदेत वाचले. यामुळे देशाच्या वार्षिक आर्थिक विवरणपत्राच्या अधिकृत परंपरेची सुरुवात झाली.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करण्यात आला. देशाचे पहिले अर्थमंत्री होण्याचा मान आर.के. षण्मुखम चेट्टी यांना मिळाला, जे व्यवसायाने वकील आणि अर्थशास्त्रज्ञ होते. हे अर्थसंकल्प संपूर्ण वर्षासाठी नाही तर केवळ साडेसात महिन्यांच्या कालावधीसाठी तयार करण्यात आले होते, कारण नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल १९४८ रोजी सुरू होणार होते. या अर्थसंकल्पाशी संबंधित एक आश्चर्यकारक तथ्य म्हणजे त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्था इतक्या गुंतलेल्या होत्या की सप्टेंबर १९४८ पर्यंत दोन्ही देश एकाच चलनाचा वापर करतील असा निर्णय घेण्यात आला.
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प अत्यंत कठीण परिस्थितीतून आला, जेव्हा देश फाळणी, दंगली आणि आर्थिक अनिश्चिततेने ग्रस्त होता. या अर्थसंकल्पात देशाचे एकूण उत्पन्न ₹१७१.१५ कोटी इतके होते, तर राजकोषीय तूट ₹२०४.५९ कोटी होती. नंतर, चेट्टी यांच्या राजीनाम्यानंतर, जॉन मथाई यांनी अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. मथाई यांनी १९४९-५० चा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला, जो सर्व संस्थानांना एकत्रित करून ‘संयुक्त भारत’ साठी तयार केलेला पहिला अर्थसंकल्प होता.
१९५८ मध्ये, भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतः केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कारण तत्कालीन अर्थमंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी यांना अर्थसंकल्पाच्या काही काळापूर्वीच राजीनामा द्यावा लागला होता. मुंद्रा घोटाळ्यात त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला, ज्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.
१९६९-७० हे वर्ष भारतीय राजकारण आणि अर्थसंकल्पीय इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण वर्ष मानले जाते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यातील मतभेदांमुळे देसाई यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आणि अर्थमंत्रीपद रिक्त राहिले. इंदिरा गांधी यांनी स्वतः अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारली आणि २८ फेब्रुवारी १९७० रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या महिलेने संसदेत अर्थसंकल्प सादर करून एक नवीन आदर्श निर्माण केला.
सध्या, देशाचा २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी (रविवार) सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकाळी ११ वाजता त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील, जे त्यांचे एकूण ९ वे आहे. जागतिक व्यापार तणाव आणि ट्रम्प टॅरिफसारख्या आव्हानांमध्ये, या वर्षीचे अर्थसंकल्प भारताच्या भविष्यातील आर्थिक दिशा निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.