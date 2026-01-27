Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Special Coverage »
  • History Of Indian Budget From James Wilson To Nirmala Sitharaman The Fascinating History Of The Budget

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जवळ येत आहे, जिथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करतील. तथापि, भारतीय अर्थसंकल्पाचा प्रवास १६६ वर्षांचा आहे, जो जेम्स विल्सनपासून सुरू होऊन डिजिटल युगापर्यंत पोहोचला.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:03 PM
History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय अर्थसंकल्पाचा १६६ वर्षांचा प्रवास
  • पहिले अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी सादर
  • देशाचे पहिले अर्थमंत्री आर.के. षण्मुखम चेट्टी झाले
 

History of Indian Budget: २०२६ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प जवळ येत आहे, जिथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करतील. तथापि, भारतीय अर्थसंकल्पाचा प्रवास १६६ वर्षांचा आहे, जो जेम्स विल्सनपासून सुरू होऊन डिजिटल युगापर्यंत पोहोचला आहे. या आर्थिक दस्तऐवजात स्वातंत्र्य, फाळणी आणि महिला नेतृत्वाच्या अनेक अनकही कथा आहेत.

भारतातील अर्थसंकल्पाची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली. ऐतिहासिक नोंदींनुसार, सरकारने जनतेसमोर सादर केलेले उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरणपत्र, अर्थसंकल्पाची सुरुवात ब्रिटनमध्ये झाली. भारताच्या इतिहासातील पहिले अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी सादर करण्यात आले. ते ब्रिटिश सरकारचे तत्कालीन अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी संसदेत वाचले. यामुळे देशाच्या वार्षिक आर्थिक विवरणपत्राच्या अधिकृत परंपरेची सुरुवात झाली.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करण्यात आला. देशाचे पहिले अर्थमंत्री होण्याचा मान आर.के. षण्मुखम चेट्टी यांना मिळाला, जे व्यवसायाने वकील आणि अर्थशास्त्रज्ञ होते. हे अर्थसंकल्प संपूर्ण वर्षासाठी नाही तर केवळ साडेसात महिन्यांच्या कालावधीसाठी तयार करण्यात आले होते, कारण नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल १९४८ रोजी सुरू होणार होते. या अर्थसंकल्पाशी संबंधित एक आश्चर्यकारक तथ्य म्हणजे त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्था इतक्या गुंतलेल्या होत्या की सप्टेंबर १९४८ पर्यंत दोन्ही देश एकाच चलनाचा वापर करतील असा निर्णय घेण्यात आला.

स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प अत्यंत कठीण परिस्थितीतून आला, जेव्हा देश फाळणी, दंगली आणि आर्थिक अनिश्चिततेने ग्रस्त होता. या अर्थसंकल्पात देशाचे एकूण उत्पन्न ₹१७१.१५ कोटी इतके होते, तर राजकोषीय तूट ₹२०४.५९ कोटी होती. नंतर, चेट्टी यांच्या राजीनाम्यानंतर, जॉन मथाई यांनी अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. मथाई यांनी १९४९-५० चा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला, जो सर्व संस्थानांना एकत्रित करून ‘संयुक्त भारत’ साठी तयार केलेला पहिला अर्थसंकल्प होता.

१९५८ मध्ये, भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतः केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कारण तत्कालीन अर्थमंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी यांना अर्थसंकल्पाच्या काही काळापूर्वीच राजीनामा द्यावा लागला होता. मुंद्रा घोटाळ्यात त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला, ज्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

१९६९-७० हे वर्ष भारतीय राजकारण आणि अर्थसंकल्पीय इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण वर्ष मानले जाते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यातील मतभेदांमुळे देसाई यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आणि अर्थमंत्रीपद रिक्त राहिले. इंदिरा गांधी यांनी स्वतः अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारली आणि २८ फेब्रुवारी १९७० रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या महिलेने संसदेत अर्थसंकल्प सादर करून एक नवीन आदर्श निर्माण केला.

सध्या, देशाचा २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी (रविवार) सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकाळी ११ वाजता त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील, जे त्यांचे एकूण ९ वे आहे. जागतिक व्यापार तणाव आणि ट्रम्प टॅरिफसारख्या आव्हानांमध्ये, या वर्षीचे अर्थसंकल्प भारताच्या भविष्यातील आर्थिक दिशा निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

Web Title: History of indian budget from james wilson to nirmala sitharaman the fascinating history of the budget

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 05:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला
1

Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा
2

History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा

Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?
3

Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात काय नवं धोरण ठरवलं जाणार ?

UGC New Rules: यूजीसीच्या नवीन नियमांमुळे दिल्लीत निदर्शने; भाजप नेत्यांचे राजीनामे, उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी
4

UGC New Rules: यूजीसीच्या नवीन नियमांमुळे दिल्लीत निदर्शने; भाजप नेत्यांचे राजीनामे, उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Jan 27, 2026 | 05:03 PM
IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

Jan 27, 2026 | 04:57 PM
Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

Jan 27, 2026 | 04:48 PM
Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

Jan 27, 2026 | 04:41 PM
प्रेमाचं रक्तरंजित शेवट! प्रियकराचा प्रेयसीच्या घरात घुसून चाकूने हल्ला; बहिणीला वाचवताना भावाचा मृत्यू अन्…

प्रेमाचं रक्तरंजित शेवट! प्रियकराचा प्रेयसीच्या घरात घुसून चाकूने हल्ला; बहिणीला वाचवताना भावाचा मृत्यू अन्…

Jan 27, 2026 | 04:36 PM
कडे-कपारी, डोंगर माथा… हाणून काढेल टाटा! ही Ultimate 90° Drop Test विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी

कडे-कपारी, डोंगर माथा… हाणून काढेल टाटा! ही Ultimate 90° Drop Test विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी

Jan 27, 2026 | 04:26 PM
Sangali News: निवडणुकीपूर्वी  बड्या नेत्याच्या घरासमोर करणी- जादुटोण्याचा प्रकार;  पुरोगामी महाराष्ट्राला गालबोट 

Sangali News: निवडणुकीपूर्वी  बड्या नेत्याच्या घरासमोर करणी- जादुटोण्याचा प्रकार;  पुरोगामी महाराष्ट्राला गालबोट 

Jan 27, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM