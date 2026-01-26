वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

धार्मिक श्रद्धेनुसार शुक्रवारचा दिवस हा देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे. या दिवशी वैभव लक्ष्मी व्रताचे पालन केल्यास घरामध्ये सुखसमृद्धी नांदते. दीर्घकाळ प्रलंबित कामं किंवा परीक्षेत येणारे अपयश, घरातील कलह यासाठी वैभव लक्ष्मी व्रत करावे असे शास्त्रात सांगण्यात आले आहे. वैभव लक्ष्मी व्रत महिलांव्यतिरिक्त पुरुषही करू शकतात. हे व्रत आपल्या क्षमतेनुसार ११ किंवा २१ शुक्रवारी ठेवता येईल. यानंतर या व्रताचं उद्यापन केले जाते.
शुक्रवारी सकाळी सर्व कामे उरकून आंघोळ वगैरे करून स्वच्छ कपडे घालावेत. यानंतर माता वैभव लक्ष्मीचे ध्यान करताना व्रत करून माता लक्ष्मीची विधिवत पूजा करावी. दिवसभर फलाहार करावा.
संध्याकाळी वैभव लक्ष्मी व्रत पाळणे फायदेशीर मानले जाते. संध्याकाळी आंघोळ करा, स्वच्छ कपडे घाला. यानंतर घरच्या देव्हाऱ्यात किंवा व्यवस्थित ठिकाणी लाल कपडा पसरवा आणि त्यामध्ये लक्ष्मीचे चित्र किंवा मूर्ती स्थापित करा.
आता एका कलशात पाणी भरून त्यावर एक वाटी ठेवा. वाटी गहू, तांदूळ इत्यादींनी भरा. माता लक्ष्मीच्या चित्राजवळ थोडे तांदूळ ठेवा आणि थोडे अर्पण करा. आता लक्ष्मीला जल अर्पण करा. यानंतर फुले, हार, वस्त्र, कुंकू, अक्षता इत्यादी अर्पण करा. यानंतर माता लक्ष्मीला पांढऱ्या रंगाची मिठाई किंवा खीर अर्पण करा. आता तुपाचा दिवा लावा आणि लक्ष्मी सूक्ताच्या पठणासह वैभव लक्ष्मी व्रत कथेचे पठण करा.
लक्ष्मी देवीला प्रसाद म्हणून खीर अर्पण करून उपवास सोडा.
या दिवशी आंबट पदार्थ खाऊ नयेत.
वैभव लक्ष्मी व्रताच्या वेळी श्रीयंत्राची पूजा अवश्य करा.
लक्ष्मी व्रत केल्याने सात, अकरा किंवा एकवीस शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण भक्ती आणि भावनेने पाळावे. शुक्रवारी, उद्यापन पारंपारिक विधींनुसार केले पाहिजे. प्रसादासाठी खीर तयार केली पाहिजे. दर शुक्रवारी पूजा करतो तशीच पूजा करावी. पूजा झाल्यानंतर देवीसमोर नारळ फोडा आणि नंतर कमीत कमी सात अविवाहित मुलींना किंवा भाग्यवान महिलांना कुंकूचा तिलक लावा. वैभव लक्ष्मी व्रत कथेवरील पुस्तकाची एक प्रत सर्वांना भेट द्यावी
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्म नमोऽस्तुते ॥
या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी
या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी।
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥
Ans: स्त्री-पुरुष दोघेही हे व्रत करू शकतात. व्रत आपल्याला क्षमतेनुसार 11 किंवा 21 शुक्रवार ठेवता येतो. प्र. 2: व्रताचा मुख्य लाभ काय आहे?
Ans: व्रत पाळताना संपूर्ण घर स्वच्छ ठेवा, आंघोळ करून स्वच्छ कपडे घालावे. दिवसभर हलके फलाहार करावा. व्रताच्या दिवशी अपशब्द, राग, वाद यांचा त्याग करावा.
Ans: व्रत पाळल्यानंतर अंतिम शुक्रवार वा 21 व्या शुक्रवारला घरात विधिवत व्रत उद्यापन करावे, जेणेकरून लक्ष्मीच्या कृपेने लाभ कायम राहतो.