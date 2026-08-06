Guru Charitra: श्री गुरुचरित्रात एकूण किती अध्याय आहेत? जाणून घ्या ग्रंथाचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्ये

श्री गुरुचरित्राची रचना श्री सरस्वती गंगाधर यांनी सुमारे १५व्या शतकात केली. हा ग्रंथ मराठी भाषेत ओवीबद्ध स्वरूपात लिहिला गेला असून तो सर्वसामान्य भक्तांनाही सहज समजेल अशा शैलीत आहे. ग्रंथाची मांडणी सिद्धमुनी आणि नामधारक यांच्या संवादरूपाने करण्यात आली आहे. संसारातील दुःखांनी व्याकुळ झालेल्या नामधारकाला सिद्धमुनी श्री दत्तावतारांचे चरित्र आणि गुरुतत्त्व समजावून सांगतात. त्यामुळे हा ग्रंथ केवळ कथा नसून अध्यात्माचा मार्गदर्शक बनतो.
या ग्रंथात भगवान दत्तात्रेयांच्या दोन प्रमुख अवतारांचे जीवन आणि कार्य वर्णिले आहे.
दत्तात्रेयांचा पहिला पूर्णावतार मानले जाणारे श्रीपाद श्रीवल्लभ यांनी भक्तांचे दुःख दूर केले, अनेक चमत्कार घडवले आणि धर्माची पुनर्स्थापना केली. त्यांच्या जीवनातील अनेक प्रेरणादायी प्रसंग या ग्रंथात आहेत.
दुसरे दत्तावतार असलेल्या श्री नृसिंह सरस्वती यांनी संन्यासधर्म, वेदाध्ययन, गुरुभक्ती, वर्णाश्रमधर्म आणि सदाचार यांचा प्रचार केला. त्यांनी अनेक भक्तांचे संकट दूर करून धर्माचा प्रसार केला.
श्री गुरुचरित्रात एकूण ५३ अध्याय आहेत. हे अध्याय मुख्यतः तीन विभागांत विभागले जातात.
या विभागात गुरुतत्त्व, धर्म, कर्म, वेदांचे महत्त्व, भक्ती, सदाचार, आत्मज्ञान, दत्तावताराची पार्श्वभूमी आणि श्रीपाद श्रीवल्लभ यांच्या अनेक लीलांचे वर्णन आहे.
या भागात विविध धार्मिक विधी, व्रते, दान, यज्ञ, संन्यासधर्म, गृहस्थधर्म, तीर्थमहिमा, पाप-पुण्य यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे.
या विभागात श्री नृसिंह सरस्वतींच्या विविध लीला, भक्तांचे उद्धार, चमत्कार, गुरुकृपा, भक्तीचे सामर्थ्य आणि मोक्षमार्गाचे वर्णन करण्यात आले आहे.
गुरू हा ईश्वरप्राप्तीचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. गुरूशिवाय खरे ज्ञान प्राप्त होत नाही, हा संदेश संपूर्ण ग्रंथात वारंवार दिला आहे.
केवळ बाह्य पूजा नव्हे तर नितांत श्रद्धा, विश्वास आणि गुरूभक्ती यामुळे जीवनात परिवर्तन घडते, असे अनेक उदाहरणांतून स्पष्ट केले आहे.
सत्य, अहिंसा, दया, दान, सेवा, संयम, शुचिर्भूत जीवन आणि कर्तव्यपालन यांचा पुरस्कार या ग्रंथात करण्यात आला आहे.
मनुष्याच्या प्रत्येक कर्माचे फळ त्याला भोगावे लागते. सत्कर्म केल्यास सुख आणि दुष्कर्म केल्यास दुःख प्राप्त होते, हा कर्मसिद्धांत अनेक कथांमधून सांगितला आहे. गाणगापूर, कुरवपूर, औदुंबर, भीमा-अमरजा संगम अशा पवित्र स्थळांचे महात्म्य या ग्रंथात वर्णिले आहे.
एकादशी, प्रदोष, संन्यासधर्म, ब्रह्मचर्य, दानधर्म आणि विविध धार्मिक आचार यांचेही मार्गदर्शन केले आहे.
गुरुकृपा असेल तर अशक्य वाटणाऱ्या संकटांवरही मात करता येते, हा संदेश अनेक प्रसंगांतून दिला आहे.
श्री गुरुचरित्राचे ७ दिवसांचे (सप्ताह), ३ दिवसांचे किंवा नित्य पारायण करण्याची परंपरा आहे. श्रद्धेने पारायण केल्याने मानसिक शांती, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक उन्नती आणि गुरुकृपेचा अनुभव मिळतो, अशी दत्तभक्तांची श्रद्धा आहे.
पारायण करताना सात्त्विक आहार, स्वच्छता, संयम, ब्रह्मचर्य, सत्यवचन आणि श्रद्धा यांचे पालन करण्याची परंपरा आहे.
गुरूशिवाय आत्मज्ञान कठीण आहे,श्रद्धा आणि सबुरीने संकटांवर विजय मिळवता येतो, धर्म आणि सदाचार हेच जीवनाचे खरे आधार आहेत, प्रत्येक कर्माचे योग्य फळ मिळते, भक्तीमध्ये प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा आहे, ईश्वर सर्वांवर समान कृपा करतो, गुरुकृपा जीवनातील अशक्य वाटणाऱ्या अडचणीही दूर करू शकते, सेवा, दान, नम्रता आणि परोपकार यांमुळे जीवन समृद्ध होते.
श्री गुरुचरित्र हा केवळ दत्तावतारांचे चरिगत्र सांगणारा ग्रंथ नाही, तर तो संपूर्ण जीवनाला योग्य दिशा देणारा आध्यात्मिक दीपस्तंभ आहे. एकूण ५३ अध्यायांमध्ये गुरुतत्त्व, धर्म, कर्म, भक्ती, वैराग्य, ज्ञान आणि मोक्षमार्ग यांचे अत्यंत सुंदर विवेचन केले आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि श्री नृसिंह सरस्वती यांच्या दिव्य लीलांद्वारे हा ग्रंथ भक्ताला श्रद्धा, संयम, सदाचार आणि गुरुभक्तीचे धडे देतो. म्हणूनच दत्तसंप्रदायात आजही या ग्रंथाला वेदांप्रमाणे पूजनीय स्थान असून, श्रद्धेने केलेले गुरुचरित्राचे वाचन हे आध्यात्मिक उन्नतीचे प्रभावी साधन मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: श्री गुरुचरित्रात एकूण ५३ अध्याय आहेत.
Ans: या ग्रंथात श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि श्री नृसिंह सरस्वती या भगवान दत्तात्रेयांच्या दोन प्रमुख अवतारांचे चरित्र वर्णिले आहे.
Ans: श्रद्धेने गुरुचरित्राचे पारायण केल्याने मानसिक शांती, आध्यात्मिक उन्नती, गुरुकृपा आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते, अशी दत्तभक्तांची श्रद्धा आहे.