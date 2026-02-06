Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Budh Shukra Yuti: 84 वर्षांनी घडणार बुध-शुक्र युती; मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

28 फेब्रुवारी रोजी मीन राशीमध्ये बुध आणि शुक्राची युती पूर्ण होणार आहे. ही ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्वाची घटना आहे. या युतीचा परिणामामुळे काही राशीच्या लोकांना परिणाम होणार आहे. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 06, 2026 | 11:59 AM
  • 84 वर्षांनी घडणार बुध-शुक्र युती
  • बुध-शुक्र युतीचा फायदा
  • मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी
 

 

ज्योतिषशास्त्रामध्ये बुध हा बुद्धिमत्ता, तर्कशास्त्र, वाणी, व्यवसाय आणि संवादाचा कारक ग्रह आहे, तर शुक्र हा प्रेम, सौंदर्य, कला, आराम आणि नातेसंबंधांचा कारक ग्रह आहे. ज्योतिषशास्त्रात, हे दोन्ही ग्रह मैत्रीपूर्ण मानले जातात. जेव्हा हे दोन्ही ग्रह एखाद्या गोचर दरम्यान युतीत असतात तेव्हा ते आकर्षक, राजनैतिक आणि सर्जनशील बनवते. याशिवाय, योग्य स्थितीत त्यांचे संयोजन संपत्ती, नातेसंबंध आणि सामाजिक प्रतिष्ठा देखील मजबूत करते.

पंचांगानुसार, फेब्रुवारी महिना बुध आणि शुक्र ग्रहाच्या पूर्ण युतीने संपणार आहे, ही एक अतिशय महत्त्वाची घटना आहे. ही एक ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना मानली जाते. ज्यावेळी दोन्ही ग्रह मीन राशीत २२ अंश १५ मिनिटांच्या कोनीय स्थितीत असतील आणि 28 फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११:०२ वाजता पूर्ण युती करतील. या युतीचा सर्व राशींवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे तर काही राशीच्या लोकांसाठी ही युती विशेष फायदेशीर ठरेल. कोणत्या आहेत त्या भाग्यवान राशी जाणून घ्या

वृषभ रास

शुक्राच्या प्रभावाखाली ही युती होत असल्याने तुमच्यासाठी प्रभावशाली ठरेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. तुम्हाला मित्र आणि संपर्कांकडून फायदा होईल. कला, फॅशन, डिझाइन किंवा लक्झरीशी संबंधित काम लक्षणीय फायदे आणू शकते. नातेसंबंध चांगले राहतील. गुंतवणूक किंवा बचतीशी संबंधित कोणतेही जुने निर्णय यावेळी सकारात्मक परिणाम देऊ शकतात.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीला 19 वर्षांनी तयार होणार लक्ष्मी नारायण योग, या राशीचे लोक होतील मालामाल

मिथुन रास

बुध तुमच्या राशीवर राज्य करणार आहे. ही युती तुमच्यासाठी स्वाभाविकपणे शक्तिशाली असेल. तुमचे विचार आणि समज अधिक तीक्ष्ण होईल आणि संभाषणात तुमचा प्रभाव वाढेल. रखडलेल्या कामांना वेग येईल. व्यवसाय, मार्केटिंग, लेखन आणि माध्यमांशी संबंधित लोकांना नवीन संधी मिळू शकतात. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत वाढतील. आत्मविश्वास वाढेल. परराष्ट्र व्यवहार किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित प्रस्ताव फायदेशीर ठरू शकतो.

कन्या रास

या युतीचा तुमच्या सातव्या सातव्या घरावर परिणाम होणार आहे. भागीदारी फायदेशीर ठरतील. व्यावसायिक भागीदारी मजबूत होतील. वैवाहिक जीवन चांगले राहतील. सुज्ञ निर्णय भविष्यात स्थिर नफा मिळवून देतील. न्यायालयीन बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी नवीन लोकांना संधी मिळतील. तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते.

Zodiac Sign: सूर्य करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, मेष आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

मीन रास

ही युती तुमच्या राशीमध्ये तयार होत आहे. त्यामुळे याचा प्रभाव तुमच्यावर जास्त राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. या काळात आरोग्याची काळजी घ्यावी. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. या काळात तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल आणि मानसिक शांती मिळेल. महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध-शुक्र युती कधी होणार आहे

    Ans: बुध-शुक्र युती 28 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे

  • Que: ही युती 84 वर्षांनी विशेष का मानली जाते?

    Ans: विशिष्ट राशीस्थिती आणि नक्षत्रयोगामुळे ही युती अत्यंत दुर्मिळ स्वरूपात घडते, त्यामुळे तिचा परिणाम अधिक प्रभावी मानला जातो.

  • Que: या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: या युतीचा वृषभ, मिथुन, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होईल

Published On: Feb 06, 2026 | 11:59 AM

