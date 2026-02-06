Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nuclear Talks: ‘इराण झुकणार नाही!’ मस्कतमध्ये अणु चर्चेचा महासंग्राम; अराघची यांचा अमेरिकेला निर्भय शब्दांतला खरमरीत इशारा

Iran-US Nuclear Talks : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील नवीन अणु चर्चा सुरू होण्यापूर्वी, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरघची म्हणाले की, इराण तत्वनिष्ठ मुत्सद्देगिरीसाठी पूर्णपणे तयार आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 11:55 AM
Nuclear Talks: 'इराण झुकणार नाही!' मस्कतमध्ये अणु चर्चेचा महासंग्राम; अराघची यांचा अमेरिकेला निर्भय शब्दांतला खरमरीत इशारा

  • मस्कतमध्ये महाचर्चा
  • इराणची भूमिका
  • ट्रम्प यांचा इशारा

Iran US nuclear talks Muscat 2026 : पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि अणुबॉम्ब बनवण्याची इराणची(Iran) जिद्द या पार्श्वभूमीवर आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड घडत आहे. इराण आणि अमेरिका दीर्घकाळानंतर ओमानमध्ये समोरासमोर चर्चेसाठी बसले आहेत. ही चर्चा अशा वेळी होत आहे जेव्हा दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणलेले आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) यांनी या चर्चेच्या काही तास आधी जगाला संदेश दिला आहे की, इराण शांततेसाठी तयार आहे पण आपल्या सन्मानावर घाला येऊ देणार नाही.

अराघची यांची ‘तत्वनिष्ठ मुत्सद्देगिरी’ काय आहे?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्टमध्ये अराघची यांनी म्हटले आहे की, इराण उघड्या डोळ्यांनी आणि जुन्या कडू आठवणी लक्षात ठेवून या चर्चेत सहभागी होत आहे. इराणला केवळ अणुकार्यक्रमावरील निर्बंध उठवण्यात रस आहे. ते म्हणाले की, “समानता आणि परस्पर आदर” हाच कोणत्याही कायमस्वरूपी कराराचा पाया असू शकतो. इराणने स्पष्ट केले आहे की ते त्यांच्या युरेनियम समृद्ध करण्याच्या अधिकारावर कोणतीही तडजोड करणार नाहीत, जे अमेरिकेसाठी चिंतेचे मुख्य कारण आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Treaty: करार नाही, आता प्रहार! ट्रम्पनी रशियाचा ‘अण्वस्त्र’ प्रस्ताव पायदळी तुडवला; लवकरच होणार अणुयुद्धास प्रारंभ

२०२५ चा लष्करी प्रहार आणि वाढलेला तणाव

या चर्चेच्या मागे जून २०२५ मधील त्या भीषण आठवणी आहेत, जेव्हा अमेरिकेने ‘ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर’ अंतर्गत इराणच्या नतांझ, फोर्डो आणि इस्फाहान येथील मुख्य अणु सुविधांवर बॉम्बहल्ला केला होता. या हल्ल्यांमुळे इराणचा अणुकार्यक्रम दोन वर्षे मागे गेल्याचा दावा केला जातो. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच दोन्ही देश चर्चेच्या टेबलावर आले आहेत. मात्र, अमेरिकेने पश्चिम आशियात आपली युद्धनौका आणि बी-२ बॉम्बर्स तैनात करून दबाव कायम ठेवला आहे.

अमेरिकेच्या मागण्या आणि ट्रम्प यांचा कडक पवित्रा

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच इशारा दिला आहे की इराणच्या सर्वोच्च नेत्यासाठी (खामेनी) हा काळ चांगला नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही चर्चा केवळ अणु मुद्द्यापुरती मर्यादित नसेल. अमेरिकेला इराणचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक दहशतवादी गटांना मिळणारा पाठिंबा यावरही तोडगा हवा आहे. दुसरीकडे, इराणने क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर चर्चा करण्यास साफ नकार दिला आहे, ज्यामुळे ही चर्चा यशस्वी होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Oman Talks: आखाती देशांचा श्वास रोखला! ओमानमध्ये आज अमेरिका-इराण आमनेसामने; चर्चा फिसकटल्यास मध्य पूर्वेत युद्ध अटळ

जागतिक परिणाम आणि ओमानची भूमिका

ओमानने नेहमीच इराण आणि अमेरिका यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जर ही चर्चा अयशस्वी झाली, तर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत तेलाच्या किमती भडकण्याची भीती आहे. तसेच, इस्रायल आणि इराणमध्ये पुन्हा एकदा थेट युद्ध सुरू होण्याचा धोकाही वर्तवला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे डोळे आता मस्कतमध्ये होणाऱ्या या बंद दाराआडच्या चर्चेवर टिकून आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा कुठे होत आहे?

    Ans: ही महत्त्वाची अणु चर्चा ओमानची राजधानी मस्कत येथे ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडत आहे.

  • Que: अमेरिकेच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?

    Ans: अमेरिकेला केवळ अणुकार्यक्रमच नाही, तर इराणची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि प्रादेशिक गटांना मिळणारा पाठिंबा यावरही निर्बंध हवे आहेत.

  • Que: 'ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर' काय होते?

    Ans: जून २०२५ मध्ये अमेरिकेने इराणच्या तीन प्रमुख अणु सुविधांवर (नतांझ, फोर्डो आणि इस्फाहान) केलेल्या हवाई हल्ल्यांचे हे कोडनेम होते.

Published On: Feb 06, 2026 | 11:55 AM

