Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ajit Pawar plane crash : वैमानिकाचा अंदाज चुकला असावा…! अजित पवारांच्या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालामध्ये दोन कारणे समोर आली आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 11:55 AM
Ajit Pawar plane crash Preliminary report reveals 2 reasons for accident

अजित पवार विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर आला असून यामध्ये दोन कारणे सांगितले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात
  • अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर
  • प्राथमिक अहवालातून दोन कारणं समोर
Ajit Pawar plane crash : बारामती : महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा 28 जानेवारी रोजी अपघात झाला. मुंबहून बारामतीला जाताना लॅंडिगवेळी हा अपघात झाला. यामध्ये अजित पवारांसह पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अजित पवार हे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचारसभेसाठी बारामतीमध्ये (Baramati News) येत होते. मात्र धावपट्टीच्या अगदी शेजारी अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला. यामुळे राजकीय वर्तुळातमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे.

लँडिंगदरम्यान विमान (Learjet 45) धावपट्टीजवळ कोसळले. यामुळे विमानातील इंधनामुळे तीन स्फोट झाले. विमानाला लागलेल्या आगीमध्ये सर्व प्रवासी आणि विमान जळून खाक झाले. या विमानाचा अपघात इतका भीषण होता की यामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये सुरक्षारक्षक विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी, पायलट-इन-कमांड कॅप्टन सुमित कपूर आणि सेकंड-इन-कमांड कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश होता. दुसऱ्या दिवशी बारामतीतील काटेवाडी येथील विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर अजित पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

हे देखील वाचा : ‘…तर आंबेगाव तालुक्यात एमआयडीसी उभारणार’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन

अपघातानंतर घटनास्थळाहून अजित पवार यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. त्यांच्या हातातील घड्याळामधून अजित पवारांच्या पार्थिवाची ओळख पटली. विमान अपघाताची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी केली जात आहे. सीआयडीचीही स्थापना या प्रकरणात करण्यात आली. विमान अपघातानंतर लगेचच केंद्रिय पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी संबंधित तपास केला. हेच नाही तर अपघातानंतर विमानाचे राहिलेले अवशेष देखील मुंबईला तपासासाठी आणण्यात आली.

प्राथमिक दोन कारणं आली समोर

बारामती विमान अपघातानंतर डीजीसीएने चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. या प्राथमिक अहवालात मोठी माहिती पुढे आली. मीडिया रिपोर्टनुसार, या प्राथमिक अहवालामध्ये वैमानिकाचा अंदाज चुकला असावा अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वैमानिकाचा अंदाज चुकला किंवा विमानात तांत्रिक बिघाड हे देखील कारण दिसत आहे. कारण धावपट्टीच्या अगदी जवळ हे विमान कोसळले. वैमानिकांचा अंदाज चुकल्याची मोठी शक्यता आहे. कारण ज्यादिवशी हा अपघात झाला, त्यादिवशी व्हिजिबिलीटी कमी असल्याचे सातत्याने सांगितले जात आहे. अजून याबाबत सखोल तपास केला जात आहे. हे प्राथमिक दोन कारणं असल्याचे अहवालात म्हटले.

हे देखील वाचा : पुणे महापालिकेत ढिसाळ, नियमबाह्य कारभार ? शहर काँग्रेसचा गंभीर आरोप

बदलली राजकारणाची दिशा

अजित पवारांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा आणि दशा बदलली आहे. अजित पवारांनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र चौथ्याच दिवशी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यामुळे राष्ट्रवादीचा एक गट सत्तेमध्ये कायम राहिला आहे. तर दुसरा गट हा विरोधामध्ये राहिला आहे. अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण होणार याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित पवारांनंतर प्रफुल्ल पटेल किंवा सुनील तटकरे हे पक्षाचे अध्यक्ष होण्याची शक्यता होती. मात्र अद्याप नाव समोर आलेले नाही.

Web Title: Ajit pawar plane crash preliminary report reveals 2 reasons for accident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 11:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप
1

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Maharashtra Politics :”मी कामाचा माणूस आहे… राजकारणातून मतदारांना भावनिक आवाहन, पुणे जिल्ह्यात प्रचाराची दिशा बदलली
2

Maharashtra Politics :”मी कामाचा माणूस आहे… राजकारणातून मतदारांना भावनिक आवाहन, पुणे जिल्ह्यात प्रचाराची दिशा बदलली

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र
3

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला घाई, मग विमान अपघाताच्या चौकशीला विलंब का?; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा सवाल
4

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला घाई, मग विमान अपघाताच्या चौकशीला विलंब का?; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘घुसखोर पंडित’च्या दिग्दर्शकाविरुद्ध FIR दाखल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते निर्देश

‘घुसखोर पंडित’च्या दिग्दर्शकाविरुद्ध FIR दाखल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते निर्देश

Feb 06, 2026 | 12:01 PM
Budh Shukra Yuti: 84 वर्षांनी घडणार बुध-शुक्र युती; मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Budh Shukra Yuti: 84 वर्षांनी घडणार बुध-शुक्र युती; मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
Maharashtra Congress : काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी चिपळूणमध्ये शिबिर; ‘हे’ बडे नेते राहणार उपस्थित

Maharashtra Congress : काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी चिपळूणमध्ये शिबिर; ‘हे’ बडे नेते राहणार उपस्थित

Feb 06, 2026 | 11:57 AM
Ajit Pawar plane crash : वैमानिकाचा अंदाज चुकला असावा…! अजित पवारांच्या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर

Ajit Pawar plane crash : वैमानिकाचा अंदाज चुकला असावा…! अजित पवारांच्या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर

Feb 06, 2026 | 11:55 AM
Nuclear Talks: ‘इराण झुकणार नाही!’ मस्कतमध्ये अणु चर्चेचा महासंग्राम; अराघची यांचा अमेरिकेला निर्भय शब्दांतला खरमरीत इशारा

Nuclear Talks: ‘इराण झुकणार नाही!’ मस्कतमध्ये अणु चर्चेचा महासंग्राम; अराघची यांचा अमेरिकेला निर्भय शब्दांतला खरमरीत इशारा

Feb 06, 2026 | 11:55 AM
iQOO 15 Ultra: तगडा प्रोसेसर आणि दमदार बॅटरी… प्रिमियम सेगमेंटमध्ये नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत वाचून बसेल धक्का

iQOO 15 Ultra: तगडा प्रोसेसर आणि दमदार बॅटरी… प्रिमियम सेगमेंटमध्ये नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत वाचून बसेल धक्का

Feb 06, 2026 | 11:55 AM
फक्त चौकशीसाठी पोलिस कोणालाही अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

फक्त चौकशीसाठी पोलिस कोणालाही अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Feb 06, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM