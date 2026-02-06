Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Zodiac Sign: सूर्य करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, मेष आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाची पंचमी तिथी आहे. चंद्र दिवसरात्र कन्या राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे आणि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या

Updated On: Feb 06, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

शुक्रवार, 6 फेब्रुवारीचा दिवसाचा स्वामी ग्रह शुक्र राहील. शुक्र ग्रह कुंभ राशीत संक्रमण करणार आहे आणि बुधाची युती करणार आहे. ज्यामुळे लक्ष्मी नारायण योग तयार होणार आहे. सूर्य धनिष्ठा नक्षत्रातून संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र दिवसरात्र कन्या राशीमधून संक्रमण करणार आहे. यामुळे वरिष्ठ योग आणि गजकेसरी योग तयार होणार आहे. गुरुचा नववा आणि पाचवा योग बुध आणि शुक्रासोबत तयार होणार आहे. हस्त नक्षत्रामुळे धृतिमान योग तयार आहे. या शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. सू्र्याची युती तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील. यावेळी तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमची प्रशंसा केली जाईल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडूनही फायदा होऊ शकतो. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहील.

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला अनपेक्षित स्रोताकडून पैसे मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला एखादी महत्त्वाची संधी मिळू शकते. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. धातू आणि कापडाच्या व्यापारात गुंतलेल्यांना अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही मित्रांसोबत मजा करू शकाल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आज तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तुम्हाला सरकारी सेवांमधून फायदा होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून आणि सहकाऱ्यांकडूनही पाठिंबा मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही भावनिकदृष्ट्या मजबूत राहाल आणि तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात चांगली कामगिरी कराल, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांकडूनही तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. अकाउंटिंग आणि बँकिंगच्या बाबतीत नशीब विशेषतः अनुकूल असेल. कुटुंबाकडून अपेक्षित यश मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

Astro Tips: शुक्र बुध राहू कुंभ राशीमध्ये येणार एकत्र, कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आशीर्वादाचा वर्षाव

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कामामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस चांगला राहील. मालमत्ता आणि वाहन खरेदी करण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 06, 2026 | 09:00 AM

Feb 06, 2026 | 09:00 AM
