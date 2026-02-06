Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Astro Tips: शुक्र बुध राहू कुंभ राशीमध्ये येणार एकत्र, कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आशीर्वादाचा वर्षाव

बुध ग्रहाने कुंभ राशीमध्ये 3 फेब्रुवारी रोजी प्रवेश केला आहे आणि आज शुक्र ग्रह कुंभ राशीत प्रवेश करेल त्यामुळे त्रिग्रही योग तयार होईल. ग्रहांच्या एकत्र येण्याचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 06, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • शुक्र, बुध आणि राहू ग्रहांचे संक्रमण
  • कुंभ राशीमध्ये संक्रमण
  • या संक्रमणाचा होणार फायदा
 

 

पंचांगानुसार, फेब्रुवारीचा महिना खूप महत्त्वाचा मानला जातो. कारण या महिन्यात अनेक प्रमुख ग्रहांचे संक्रमण होणार आहे. शिवाय, पंचांगानुसार, शुक्र, बुध आणि राहू शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत एकत्र असतील. अशा परिस्थितीत, दैनंदिन ग्रह संक्रमणानुसार एकाच राशीत तीन ग्रहांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. ग्रहांचा एकत्रित येण्याचा परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर सकारात्मक आणि नकारात्मक होणार आहे.

3 फेब्रुवारी रोजी बुध ग्रहाने कुंभ राशीत प्रवेश केला आहे आणि आज शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी शुक्र देखील कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. राहू ग्रह देखील कुंभ राशीत आहे. अशा वेळी कुंभ राशीमध्ये तिन्ही ग्रह एकत्र आल्याने त्रिग्रही योग तयार होत आहे. ज्याचा काही राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. या काळात प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती होईल आणि विशेष लाभ मिळतील. ग्रहांच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांवर होणार परिणाम

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. व्यवसायात वाढ होईल आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. जर तुम्ही गुंतवणूकीची योजना आखत असाल तर हा काळ शुभ राहील. वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. समस्याही दूर होतील आणि वैवाहिक जीवनही आनंदी राहील.

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहणार आहे. या काळात जीवनात अनेक सुखसोयी वाढू शकतात. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्याही आराम मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाऊ शकते. तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, तुमची नोकरीची स्थिती आणि प्रतिष्ठा वाढू शकते. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुम्हाला रोखून ठेवलेले पैसे देखील परत मिळू शकतात.

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहील. 6 फेब्रुवारी रोजी या शुभ संयोगामुळे मकर राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभ होईल. त्यांना जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळेल. न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही सकारात्मक बदल दिसून येतील आणि त्यांची सामाजिक स्थितीही मजबूत होईल. दीर्घकाळापासून असलेल्या समस्या दूर होतील आणि प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती होईल. वैवाहिक जीवन आनंदी आणि सुसंवादी राहील आणि या योगामुळे विवाहाची शक्यताही निर्माण होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र, बुध आणि राहूची कुंभ राशीतील युती म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा हे तीन ग्रह एकाच राशीत एकत्र येतात, तेव्हा त्याला ग्रहयुती म्हटले जाते. कुंभ राशीतील ही युती बुद्धिमत्ता, नवकल्पना, संवादकौशल्य आणि भौतिक सुखांशी संबंधित परिणाम देणारी मानली जाते.

  • Que: या युतीचा सर्वसाधारण प्रभाव कसा असतो?

    Ans: पारंपरिक ज्योतिषानुसार या काळात विचारशक्ती तीव्र होते, नवीन संधी मिळतात, तंत्रज्ञान/सर्जनशील क्षेत्रात प्रगतीची शक्यता वाढते.

  • Que: शुक्र, बुध आणि राहूची कुंभ राशीतील युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: शुक्र, बुध आणि राहूची कुंभ राशीतील युतीचा मेष, वृश्चिक आणि मकर राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Published On: Feb 06, 2026 | 07:05 AM

Astro Tips: शुक्र बुध राहू कुंभ राशीमध्ये येणार एकत्र, कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आशीर्वादाचा वर्षाव

Astro Tips: शुक्र बुध राहू कुंभ राशीमध्ये येणार एकत्र, कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आशीर्वादाचा वर्षाव

Feb 06, 2026 | 07:05 AM
