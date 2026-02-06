Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आज शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी. आजचा दिवस सामान्य राहील. आजचा दिवसाचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. आज शुक्रवारचा दिवस असल्याने आजचा स्वामी ग्रह शुक्र राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Feb 06, 2026 | 08:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा शुक्रवार, 6 फेब्रुवारीचा दिवस सामान्य राहील. आजचा दिवसाचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज शुक्रवारचा दिवस असल्याने आजचा स्वामी ग्रह शुक्र राहील. आज नातेसंबंध चांगले राहतील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. आजचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांना खास राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा शुक्रवारचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. वादविवादापासून दूर रहा. कुटुंबातील गैरसमज दूर होतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आरोग्य सामान्य राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. घरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

Astro Tips: शुक्र बुध राहू कुंभ राशीमध्ये येणार एकत्र, कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आशीर्वादाचा वर्षाव

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. मालमत्तेसंंबंधित व्यवहारात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नातेसंबंध चांगले राहतील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्या. आरोग्याची काळजी घ्यावी. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करावे. आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. तुम्ही आज धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

Maha Shivaratri 2026: प्रत्येक महिन्यात येणारी शिवरात्र आणि महाशिवरात्र यात काय आहे फरक, जाणून घ्या

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कामाच्या ठिकाणी समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक व्यवहार करताना सावध रहा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नातेसंबंध चांगले राहतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

