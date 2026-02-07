Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

प्रेम, प्रणय आणि आपुलकीचा सण, व्हॅलेंटाईन डे दरवर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून
व्हॅलेंटाईन डे विशेष असतो. कारण या दिवशी चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण होत असल्याने आनंद, मन, आईशी असलेले नाते, भावना आणि मानसिक स्थितीचे कारक मानले जाते. पंचांगानुसार, 14 फेब्रुवारी रोजी चंद्र संध्याकाळी 6 वाजता उत्तराषाढा नक्षत्रात आणि धनु राशीत संक्रमण करणार आहे. त्यापूर्वी तो पूर्वाषाढा नक्षत्रात संक्रमण करेल. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी म्हणजे 14 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळपासून 15 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत चंद्र उत्तराषाढा नक्षत्रात असणार आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 12 ते 1 च्या दरम्यान चंद्र धनु राशीतून मकर राशीत संक्रमण करणार आहे. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी चंद्राच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या जोडप्यांमधील दुरावा कमी होणार आहे जाणून घ्या
व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी अविवाहित कर्क राशीच्या लोकांना त्यांच्या सोलमेटला भेटण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. शिवाय, तुमच्या नात्याला कुटुंबाची मान्यता देखील मिळू शकते. त्याचवेळी जे आधीच नातेसंबंधात आहेत ते देखील त्यांच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवतील. विवाहित लोकांना चंद्राच्या संक्रमणाचा फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराला समजून घेण्याची संधी मिळेल. यावेळी चंद्राचे आशीर्वाद तुमच्या राशीच्या लोकांवर राहतील.
ज्यांना अजून प्रेम झाले नाही ते देखील पहिल्या नजरेत प्रेम अनुभवू शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समोरची व्यक्ती देखील तुमच्या प्रेमात वेडी होऊ शकते. जे लोक वचनबद्ध नातेसंबंधात आहेत किंवा ज्यांचे लग्न ठरले आहे त्यांना त्यांच्या जोडीदारासोबत त्यांच्या मनातील भावना शेअर करण्याची संधी मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुमच्या दोघांमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल. व्हॅलेंटाइनचा दिवस विवाहित लोकांसाठी आनंदाचा राहील.
कर्क आणि वृश्चिक राशींव्यतिरिक्त व्हॅलेंटाइनचा दिवस मीन राशीच्या लोकांसाठी खास असणार आहे. यावेळी तुम्ही तुमच्या भावना समोरच्या बरोबर शेअर करू शकता. तसेच तुम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो. विवाहित जोडप्यांमधील अंतर देखील कमी होईल. मीन राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या प्रियकरासह एक छोटीशी सहल करण्यासाठी व्हॅलेंटाईन डे हा चांगला काळ असेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या दिवशी चंद्र आपल्या राशीस्थितीत बदल करतो, ज्याचा थेट परिणाम मन, भावना आणि नातेसंबंधांवर होत असल्याचे ज्योतिष मानते.
Ans: चंद्र हा मन, भावना, जिव्हाळा आणि संवेदनशीलतेचा कारक ग्रह आहे. त्यामुळे त्याच्या गोचरामुळे गैरसमज कमी होणे, संवाद वाढणे आणि भावनिक जवळीक वाढणे शक्य होते—अशी मान्यता आहे.
Ans: कर्क, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या जोडप्यांवर हा प्रभाव जास्त जाणवू शकतो