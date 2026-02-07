Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Chandra Gochar 2026 Moon Transit In Valentine Day Have A Positive Effect

Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी चंद्र त्याच्या नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. या संक्रमणामुळे काही राशीच्या लोकांमधील दुरावा कमी होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 07, 2026 | 12:48 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती
  • जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा
  • व्हॅलेंटाईन डे या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर
 

प्रेम, प्रणय आणि आपुलकीचा सण, व्हॅलेंटाईन डे दरवर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून
व्हॅलेंटाईन डे विशेष असतो. कारण या दिवशी चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण होत असल्याने आनंद, मन, आईशी असलेले नाते, भावना आणि मानसिक स्थितीचे कारक मानले जाते. पंचांगानुसार, 14 फेब्रुवारी रोजी चंद्र संध्याकाळी 6 वाजता उत्तराषाढा नक्षत्रात आणि धनु राशीत संक्रमण करणार आहे. त्यापूर्वी तो पूर्वाषाढा नक्षत्रात संक्रमण करेल. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी म्हणजे 14 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळपासून 15 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत चंद्र उत्तराषाढा नक्षत्रात असणार आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 12 ते 1 च्या दरम्यान चंद्र धनु राशीतून मकर राशीत संक्रमण करणार आहे. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी चंद्राच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या जोडप्यांमधील दुरावा कमी होणार आहे जाणून घ्या

व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी कोणत्या राशी आहेत भाग्यशाली

कर्क रास

व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी अविवाहित कर्क राशीच्या लोकांना त्यांच्या सोलमेटला भेटण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. शिवाय, तुमच्या नात्याला कुटुंबाची मान्यता देखील मिळू शकते. त्याचवेळी जे आधीच नातेसंबंधात आहेत ते देखील त्यांच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवतील. विवाहित लोकांना चंद्राच्या संक्रमणाचा फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराला समजून घेण्याची संधी मिळेल. यावेळी चंद्राचे आशीर्वाद तुमच्या राशीच्या लोकांवर राहतील.

Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम

वृश्चिक रास

ज्यांना अजून प्रेम झाले नाही ते देखील पहिल्या नजरेत प्रेम अनुभवू शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समोरची व्यक्ती देखील तुमच्या प्रेमात वेडी होऊ शकते. जे लोक वचनबद्ध नातेसंबंधात आहेत किंवा ज्यांचे लग्न ठरले आहे त्यांना त्यांच्या जोडीदारासोबत त्यांच्या मनातील भावना शेअर करण्याची संधी मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुमच्या दोघांमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल. व्हॅलेंटाइनचा दिवस विवाहित लोकांसाठी आनंदाचा राहील.

Kalashtami 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

मीन रास

कर्क आणि वृश्चिक राशींव्यतिरिक्त व्हॅलेंटाइनचा दिवस मीन राशीच्या लोकांसाठी खास असणार आहे. यावेळी तुम्ही तुमच्या भावना समोरच्या बरोबर शेअर करू शकता. तसेच तुम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो. विवाहित जोडप्यांमधील अंतर देखील कमी होईल. मीन राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या प्रियकरासह एक छोटीशी सहल करण्यासाठी व्हॅलेंटाईन डे हा चांगला काळ असेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 14 फेब्रुवारी रोजी चंद्र कोणत्या राशीत गोचर करणार आहे?

    Ans: या दिवशी चंद्र आपल्या राशीस्थितीत बदल करतो, ज्याचा थेट परिणाम मन, भावना आणि नातेसंबंधांवर होत असल्याचे ज्योतिष मानते.

  • Que: चंद्र गोचराचा प्रेमसंबंधांवर कसा प्रभाव पडतो?

    Ans: चंद्र हा मन, भावना, जिव्हाळा आणि संवेदनशीलतेचा कारक ग्रह आहे. त्यामुळे त्याच्या गोचरामुळे गैरसमज कमी होणे, संवाद वाढणे आणि भावनिक जवळीक वाढणे शक्य होते—अशी मान्यता आहे.

  • Que: कोणत्या राशींच्या जोडप्यांवर हा प्रभाव जास्त जाणवू शकतो?

    Ans: कर्क, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या जोडप्यांवर हा प्रभाव जास्त जाणवू शकतो

Web Title: Chandra gochar 2026 moon transit in valentine day have a positive effect

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 12:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम
1

Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम

Kalashtami 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
2

Kalashtami 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Samudrik Shastra: हातावरील बोटे आणि नखे देतात यशाचे संकेत, काय सांगते सामुद्रिशास्त्र जाणून घ्या
3

Samudrik Shastra: हातावरील बोटे आणि नखे देतात यशाचे संकेत, काय सांगते सामुद्रिशास्त्र जाणून घ्या

Zodiac Sign: त्रिकोण योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल, जाणून घ्या
4

Zodiac Sign: त्रिकोण योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

Feb 07, 2026 | 12:48 PM
आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Feb 07, 2026 | 12:44 PM
पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

Feb 07, 2026 | 12:43 PM
Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

Feb 07, 2026 | 12:42 PM
Recharge Plan: Airtel नंतर ‘या’ कंपनीच्या यूजर्सना बसणार फटका! बंद केला हा स्वस्त प्लॅन, मोजावे लागणार इतके पैसे

Recharge Plan: Airtel नंतर ‘या’ कंपनीच्या यूजर्सना बसणार फटका! बंद केला हा स्वस्त प्लॅन, मोजावे लागणार इतके पैसे

Feb 07, 2026 | 12:33 PM
साडी नेसल्यानंतर Hairstyle काय करावी सुचत नाही? पहा छोट्या केसांसाठी सुंदर आणि आकर्षक हेअरस्टाईल

साडी नेसल्यानंतर Hairstyle काय करावी सुचत नाही? पहा छोट्या केसांसाठी सुंदर आणि आकर्षक हेअरस्टाईल

Feb 07, 2026 | 12:30 PM
Maval ZP Election 2026: मावळचा थरार: भाजपचा ३० वर्षांचा गड अभेद्य राहणार की राष्ट्रवादी मुसंडी मारणार?

Maval ZP Election 2026: मावळचा थरार: भाजपचा ३० वर्षांचा गड अभेद्य राहणार की राष्ट्रवादी मुसंडी मारणार?

Feb 07, 2026 | 12:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM