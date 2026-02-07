Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम

जर सोने एखाद्या व्यक्तीच्या राशी किंवा कुंडलीशी सुसंगत नसेल तर त्याचा जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी परिधान करणे शुभ अशुभ आहे ते जाणून घेऊया

Updated On: Feb 07, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

भारतीय परंपरेनुसार सोने केवळ एक महागडा धातू मानला जात नाही तर तो संपत्ती, शुद्धता आणि शुभतेचे प्रतीकदेखील आहे. लग्न, पूजा आणि इतर धार्मिक समारंभांमध्ये सोन्याला विशेष महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक धातूची स्वतःची ऊर्जा आणि ग्रहांची भूमिका असते. ज्याप्रमाणे प्रत्येक रत्न प्रत्येक व्यक्तीसाठी योग्य नसते, त्याचप्रमाणे सोनेदेखील सर्व राशींसाठी समान परिणाम देत नाही. असे मानले जाते की जर सोने एखाद्या व्यक्तीच्या राशी किंवा कुंडलीशी सुसंगत नसल्यास त्याचा व्यक्तीच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक समस्या उद्भवू शकतात. अशा वेळी कोणत्या राशीच्या लोकांनी सोने घालणे टाळावे आणि कोणी परिधान करणे शुभ आहे ते जाणून घेऊया

ज्योतिषशास्त्रात सोन्याचे महत्त्व

शास्त्रांमध्ये सोन्याला सर्वात मौल्यवान धातू मानले जाते. म्हणूनच देव-देवतांचे अलंकार आणि आसन सोन्याचे बनलेले असल्याचे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोन्याचा संबंध ज्ञान, संपत्ती आणि समृद्धीची देवता बृहस्पतिशी आहे. याव्यतिरिक्त, त्याचे तेज सूर्याशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत गुरु ग्रह कमकुवत असल्यास ज्योतिषी अनेकदा सोने घालण्याची शिफारस करतात. सोने हे देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते, म्हणून ते पायात घालणे अशुभ मानले जाते.

Kalashtami 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

या राशीच्या लोकांनी सोने परिधान करू नये

वृषभ रास

वृषभ राशीचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. ज्योतिषशास्त्रात शुक्र आणि गुरू हे सुसंगत मानले जात नाहीत. म्हणून वृषभ राशीच्या लोकांना जास्त सोने परिधान केल्याने आराम आणि आरामाचा अभाव किंवा आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

मिथुन रास

मिथुन राशीवर बुध ग्रहाचे राज्य आहे. बुध आणि गुरु यांच्यात मैत्री नसल्याने मिथुन राशीत असलेल्या लोकांसाठी सोने परिधान करणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे लक्ष विचलित होऊ शकते आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

Samudrik Shastra: हातावरील बोटे आणि नखे देतात यशाचे संकेत, काय सांगते सामुद्रिशास्त्र जाणून घ्या

मकर रास

मकर राशीवर शनिदेवाचे राज्य आहे. शनि आणि गुरु यांच्या स्वभावांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. मकर राशीच्या लोकांनी सोने परिधान केल्याने त्यांची निर्णय घेण्याची क्षमता कमकुवत होऊ शकते आणि त्यांना व्यवसायात नुकसान किंवा मानसिक ताण येऊ शकतो.

या राशीच्या लोकांसाठी सोने परिधान करणे असते अशुभ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मेष, कर्क, सिंह, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी सोने परिधान करणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. या राशीच्या लोकांसाठी सोन्याचे दागिने घालणे सौभाग्य, सन्मान आणि आर्थिक बळ मिळवू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सोने घातल्याने खरोखर ग्रहदोष वाढू शकतो का?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार सोने हे गुरु (बृहस्पति) ग्रहाशी संबंधित मानले जाते. जर कुंडलीत गुरु अशुभ स्थितीत असेल, तर सोने परिधान केल्याने त्याचे दुष्परिणाम वाढू शकतात, अशी मान्यता आहे

  • Que: सोने कोणत्या राशीच्या लोकांनी परिधान करणे शुभ आहे

    Ans: सोने मेष, कर्क, सिंह, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी सोने परिधान करणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.

  • Que: कोणत्या राशीच्या लोकांनी सोने परिधान करू नये

    Ans: वृषभ, मिथुन आणि कर्क राशीच्या लोकांनी सोने परिधान करू नये

