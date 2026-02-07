Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

PM Modi Malaysia visit February 2026 highlights : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज दोन दिवसांच्या ऐतिहासिक मलेशिया दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. दक्षिण-पूर्व आशियातील भारताचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या मलेशियासोबतचे संबंध आता एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. विमानतळावर निघण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, हा दौरा केवळ औपचारिक नसून तो संरक्षण, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘नव्या युगाची’ सुरुवात आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील संबंधांना ‘सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा मिळाल्यानंतरची ही पहिलीच भेट असल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी मलेशियातील भारतीय समुदायाने कंबर कसली आहे. क्वालालंपूरमध्ये आयोजित ‘स्वागतम् मोदीजी’ (Selamat Datang Modi Ji) या विशेष कार्यक्रमात सुमारे १५,००० भारतीय वंशाचे लोक सहभागी होणार आहेत. या सोहळ्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे ८०० हून अधिक कलाकारांचा समूह नृत्य. यामध्ये भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक यांसारख्या शास्त्रीय नृत्यांसह महाराष्ट्राची लावणी आणि पंजाबचे भांगडा अशा विविध लोककलांचे दर्शन घडणार आहे. या विशाल सादरीकरणाची नोंद ‘मलेशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये करण्यासाठी आयोजकांनी आधीच अर्ज दाखल केला आहे.
या दौऱ्याचा मुख्य अजेंडा हा आर्थिक आणि संरक्षण सहकार्य आहे. मलेशियाकडे असलेल्या ‘स्कॉर्पीन’ पाणबुड्यांचे आधुनिकीकरण (Retrofitting) आणि देखभाल करण्यासाठी भारत मोठी भूमिका बजावू शकतो. तसेच, मलेशिया हा सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील जागतिक केंद्र (Hub) आहे. भारताने नुकत्याच सुरू केलेल्या चिप-मेकिंग मोहिमेसाठी मलेशियाचे सहकार्य मोलाचे ठरणार आहे. दोन्ही देशांचे पंतप्रधान १० व्या ‘भारत-मलेशिया सीईओ फोरम’ला संबोधित करणार असून, यामध्ये २० पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहभागी होत आहेत.
मलेशियामध्ये जवळपास २९ ते ३० लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात. हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा भारतीय समुदाय (Diaspora) आहे. पंतप्रधानांच्या या भेटीमुळे या समुदायामध्ये प्रचंड उत्साह आहे. या दौऱ्यात ‘ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डची व्याप्ती वाढवण्याबाबत आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी ‘तिरुवल्लुवर चेअर’ स्थापन करण्याबाबत महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ही भेट केवळ राजनैतिक नसून ती कोट्यवधी हृदयांना जोडणारा एक ‘भावनिक पूल’ ठरणार आहे.
भारत आणि मलेशिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सध्या २० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. पाम ऑईल, पेट्रोलियम आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या व्यापाराव्यतिरिक्त आता दोन्ही देश ‘डिजिटल पेमेंट’ (UPI) आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातही एकत्र काम करणार आहेत. पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्या निमंत्रणावरून होत असलेला हा दौरा आशिया-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक मजबूत करेल, यात शंका नाही.
Ans: भारत-मलेशियातील 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' मजबूत करणे आणि संरक्षण, व्यापार, सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल तंत्रज्ञानात सहकार्य वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: या कार्यक्रमात ८०० हून अधिक कलाकार एकाच वेळी विविध भारतीय नृत्यप्रकार सादर करणार असून, हा एक विश्वविक्रम करण्याचा प्रयत्न आहे.
Ans: प्रामुख्याने स्कॉर्पीन पाणबुड्यांचे आधुनिकीकरण आणि सीमा सुरक्षा सहकार्य यावर चर्चा आणि करार होण्याची शक्यता आहे.