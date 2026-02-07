Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kalashtami 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

कालाष्टमीला शत्रूंची भीती दूर होईल. यावेळी येणारी मासिक कालाष्टमी फेब्रुवारी महिन्यात येणार आहे. जे बघतो या दिवशी मी व्रत पळतात त्यांना अपेक्षित यश मिळेल. कधी आहे कालाष्टमी, शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Feb 07, 2026 | 10:30 AM
  • मासिक कालाष्टमी कधी आहे
  • कालाष्टमी शुभ मुहूर्त
  • कालाष्टमी महत्त्व
 

 

प्रत्येक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी विशेष मानली जाते. ही तिथी भगवान शिवाच्या रौद्र रूप म्हणजे कालभैरव यांना समर्पित आहेत. कालभैरवाची विधिपूर्वक पूजा केली जाते. कालभैरवाने कालदेखील घाबरतात. हिंदू श्रद्धेनुसार कालाष्टमीचे व्रत केल्याने जीवनात आनंद येतो.

ज्योतिषशास्त्रानुसार या दिवशी केली गेलेली पूजेमुळे सर्व संकटातून सुटका होते. कालाष्टमीच्या व्रताच्या प्रभावामुळे नकारात्मक शक्ती दूर होतात. फेब्रुवारी महिन्यातील कालाष्टमी कधी आहे, शुभ मुहूर्त आणि महत्व जाणून घ्या

कालाष्टमी कधी आहे

पंचांगानुसार फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी सोमवार 9 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.1 मिनिटांनी सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती मंगळवार 10 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.27 वाजता होणार आहे. कालाष्टमीच्या दिवशी कालभैरवाची निशा काळात पूजा केली जाणार आहे. अशावेळी 9 फेब्रुवारी रोजी कालाष्टमीचे व्रत पाळले जाणार आहे.

Samudrik Shastra: हातावरील बोटे आणि नखे देतात यशाचे संकेत, काय सांगते सामुद्रिशास्त्र जाणून घ्या

कालाष्टमी शुभ मुहूर्त

या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.21 ते 6.12 पर्यंत असणार आहे. विजय मुहूर्त 2.26 ते 3.10 पर्यंत असेल. संध्याकाळचा मुहूर्त 6.4 ते 6.30 पर्यंत असेल. निशिता मुहूर्त रात्री 12.9 ते 1.1 वाजेपर्यंत असेल.

कालाष्टमी शुभ योग

कालाष्टमीच्या दिवशी शिववास योग तयार होत आहे. या योगात भगवान शिव विश्वाची माता पार्वतीसह कैलासावर राहतील. शिववास योगात कालभैरवाची पूजा केल्यास दुप्पट लाभ मिळतील. सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. शिवाय, कालष्टमीला वृद्धी योग देखील आहे. या योगात कालभैरव देवाची पूजा केल्याने भक्ताची प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल.

कालाष्टमी पूजा पद्धत

काल अष्टमीच्या दिवशी सकाळी उठून आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करा. यानंतर देव्हाऱ्यात कालभैरवाची स्थापना करा किंवा आणि कालभैरवाच्या मंदिरात जा. कालभैरवाला धूप, दिवा, फूल आणि फळ अर्पण करा. नंतर भगवान कालभैरवाचे ध्यान करा. ओम कालभैरवाय नमः या मंत्राचा जप करा. या दिवशी उपवास ठेवा. या दिवशी काय कुत्र्याला खाऊ घाला.

Zodiac Sign: त्रिकोण योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल, जाणून घ्या

कालभैरवाचे महत्व

भगवान कालभैरवाला शिवाच्या रौद्ररूपासोबतच वेळ, न्याय आणि सुरक्षाचे आधीपती मानले जाते. असे मानले जाते की, कालाष्टमीच्या दिवशी पूजा केल्याने नकारात्मकता दूर होऊ शकते. याशिवाय कालसर्प दोष, शनि आणि राहू यांचे नकारात्मक परिणाम दूर होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: फेब्रुवारी महिन्यातील मासिक कालाष्टमी कधी आहे?

    Ans: फेब्रुवारी 2026 मध्ये मासिक कालाष्टमी सोमवार, 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी आहे. ही तिथी फाल्गुन मासाच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमीला येते

  • Que: कालाष्टमी म्हणजे काय?

    Ans: मासिक कालाष्टमी प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला साजरी केली जाते. ही तिथी भगवान भैरव / कालभैरव — भगवान शिवाच्या रौद्र रूपाला समर्पित असते

  • Que: कालाष्टमी व्रत कोणाला उपयुक्त?

    Ans: हे व्रत आणि पूजा भीती, नकारात्मक ऊर्जा, संकटे, आयुष्यात अडथळे अशा परिस्थितींमध्ये केले जाते — विशेषतः ज्यांना जीवनात सुरक्षा, आत्मविश्वास, मनस्थिती स्थिरता आणि रक्षणाची आवश्यकता आहे.

Published On: Feb 07, 2026 | 10:30 AM

