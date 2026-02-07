Samudrik Shastra: हातावरील बोटे आणि नखे देतात यशाचे संकेत, काय सांगते सामुद्रिशास्त्र जाणून घ्या

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, व्यक्तीच्या शरीराची रचना आणि अवयवांचे विविध प्रकारे वर्णन करण्यात आलेले आहे. सामुद्रिक शास्त्रानुसार, व्यक्तीचे नखे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल, वर्तमान आणि भूतकाळातील जीवनाबद्दल अनेक रहस्ये उघड करतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या नखांचा आकार आणि आकार देखील वेगवेगळा असतो. काही लोकांचे नखे चमकदार असतात, तर काहींचे नखे लांब आणि आकर्षक असतात. तुमच्या नखांचा आकार एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाशी संबंधित रहस्ये सांगतात. हातावरील बोटे आणि नखे कोणते संकेचत
सामुद्रिक शास्त्रानुसार, सुबक आणि गुळगुळीत बोटे असलेली व्यक्ती बुद्धिमान आणि ज्ञानी असते. अशा व्यक्ती त्यांच्या प्रत्येक कामाबद्दल जाणकार असतात आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय असतात. ज्यांची बोटे गुळगुळीत असतात ते नैसर्गिकरित्या कर्ता असतात, परंतु असे लोक त्यांनी सुरू केलेले काम मध्येच सोडून देतात. असे लोक कोणत्याही गोष्टींचा विचार करत नाही त्याच्यामध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव असतो.
पहिले बोट, तर्जनी, गुरु ग्रहाच्या अधिपत्याखाली असते. तर मधली बोट शनिच्या अधिपत्याखाली असतात. अनामिका, सूर्याच्या नियंत्रणाखाली असते तर चौथी बोट, करंगळी, बुध ग्रहाच्या नियंत्रणाखाली असते.
जर एखाद्या व्यक्तीची तर्जनी लांब असेल तर अशा व्यक्तीला सत्ता आणि उच्च पद मिळवण्याची इच्छा असते. जर तर्जनी मधल्या बोटापेक्षा लहान असेल तर अशा व्यक्ती शांत स्वभावाच्या असतात आणि त्यांना जबाबदारीची भीती असते. जर बोट थोडेसे वाकडे असेल तर त्या व्यक्तीला प्रतिष्ठा मिळविण्यात खूप अडचणी येतात. त्यासोबतच ज्यांचे मधले बोट लांब असते अशा लोकांना एकांतवास आवडतो. असे लोक नशिबावर जास्त अवलंबून असतात. लहान मधले बोट असलेली व्यक्ती विचारहीन असते आणि अनेकदा तिला कोणत्या ना कोणत्या आजाराने ग्रासले जाते.
ज्या व्यक्तींचे तिसरे बोट लांब असते म्हणजेच अनामिका त्यांना प्रसिद्धीची इच्छा असते. त्यांना साहित्य आणि इतर क्षेत्रांमध्येही रस असतो. जर ते खूप लांब असेल तर अशा लोकांना संपत्तीची आस असते. जर ते लहान असेल तर ते उदासीनता आणि कलात्मक कौशल्यांमध्ये रस कमी करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. जर लांबी मधल्या बोटाजवळ असल्यास त्याचा संबंध नशिबावर अवलंबून असतो. जर एखाद्या व्यक्तीचे चौथे बोट लांब असल्यास त्या व्यक्तीला ज्ञान मिळवण्याची इच्छा जास्त असते. जर करंगळी खूप लांब असेल तर अशी व्यक्ती धूर्त आणि बुद्धिमान असते आणि जर ती लहान असेल तर अशा लोकांना त्यांच्या कामात अपयश येते.
समुद्री शास्त्रानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीच्या तर्जनीच्या नखेवर पांढरा डाग असेल तर त्याचा अर्थ असा की त्या व्यक्तीला आदर आणि कीर्ती मिळेल. तसेच, जर या बोटाच्या नखांवर काळा डाग असेल तर याचा अर्थ असा की त्या व्यक्तीला प्रसिद्धी मिळत नाही. जर मधल्या बोटाच्या नखांवर पांढरा डाग असेल तर अशा व्यक्तीला देशांतर्गत आणि परदेशात प्रवास करण्याची संधी मिळते.
जर अनामिका बोटावर पांढरा डाग असल्यास त्या व्यक्तीमध्ये भक्तीची तीव्र भावना असते. असे लोक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे महत्त्वपूर्ण फायदे देखील मिळतात. यासोबतच, व्यक्तीला समाजात प्रसिद्धी आणि मान्यता मिळते. दरम्यान, जर नखांवर काळा डाग असेल तर त्या व्यक्तीला जीवनामध्ये पराभव आणि टीकेचा सामना करावा लागू शकतो. जर एखाद्या व्यक्तीच्या करंगळीच्या नखांवर पांढरा डाग असेल तर त्याला फायदा होईल आणि इतरांचा विश्वास बसेल. त्याचवेळी, नखांवर काळे डाग पडल्यामुळे कामात नुकसान सहन करावे लागते.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या अंगठ्यावर पांढरा डाग असेल तर त्यांचे प्रेम जीवन चांगले राहील आणि त्यांना संपत्ती मिळेल. त्याचवेळी, जर अंगठ्याच्या नखांवर काळा डाग असेल तर अशा व्यक्तीला कामात तसेच गुन्हेगारी इत्यादींमध्ये नुकसान सहन करावे लागू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: सामुद्रिक शास्त्र हे शरीराच्या अवयवांच्या रचनेवरून व्यक्तिमत्त्व, स्वभाव, नशीब आणि यशाचे संकेत जाणून घेण्याचे प्राचीन शास्त्र आहे. हात, बोटे, नखे, तळहाताच्या रेषा यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
Ans: असा रंग आरोग्याबाबत काळजी घेण्याचा संकेत देतो. सामुद्रिक शास्त्रात याला अशुभ मानले जाते.
Ans: लांब आणि सडपातळ बोटे असलेली व्यक्ती विचारपूर्वक निर्णय घेणारी, बुद्धिमान आणि नियोजनबद्ध असते. अशा व्यक्तींना करिअरमध्ये यश मिळण्याची शक्यता जास्त असते.