आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

मित्रांसह केलेला प्रवास म्हणजे केवळ ठिकाणं बदलणं नव्हे, तर नाती अधिक घट्ट होण्याचा आणि आयुष्य नव्याने जगायला शिकवणारा अनुभव असतो. हाच अनुभव मोठ्या पडद्यावर मांडणारा ‘सखे गं साजणी’ हा नवा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
हा चित्रपट तीन जिवलग मित्रांच्या प्रवासाभोवती गुंफलेली भावनिक आणि हळवी कथा सांगतो. नुकतंच या चित्रपटाचं अधिकृत पोस्टर प्रेक्षकांसमोर आलं असून, पोस्टरमधूनच मैत्री, प्रवास आणि आठवणींचा मनमोकळा प्रवास अनुभवायला मिळतोय.
या कुल आणि फ्रेश लूक असलेल्या पोस्टरमुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. प्रवासाच्या निमित्ताने नात्यांमध्ये होणारे बदल, आयुष्याकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन आणि मैत्रीचं वेगळं रूप ‘सखे गं साजणी’मधून प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
‘सखे गं साजणी’ या चित्रपटात मराठी सिनेसृष्टीतील तीन लोकप्रिय चेहरे झळकणार आहेत. अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे, पूजा सावंत आणि अभिनेता अभिजीत खांडकेकर हे तीन कलाकार चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. पोस्टरवरील तिघांचा कुल अंदाज आताच्या तरुणाईची उत्सुकता वाढविणारा आहे. निरभ्र आकाशाकडे पाहत स्वछंदी जगण्याचा आनंद लुटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न या तिघांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट जाणवत आहे. पोस्टरवरून ही तिघांची मैत्री अर्थात वेगळी आहे हे स्पष्ट करतंय.
अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे आणि निर्माते, दिग्दर्शक अभिषेक जावकर यांच्या ‘रेडबल्ब स्टुडिओ’ हाऊस मार्फत हा चित्रपट आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन दिग्दर्शक अभिषेक जावकर यांनी केले आहे. तसेच या चित्रपटाच्या निर्मितीची धुरा अभिषेक जावकर,आदित्य वासुदेव घरत, अभिजीत खांडकेकर, श्रेयश
विलास सावंत यांनी सांभाळली आहे. तर सहनिर्माते म्हणून अभिषेक दिलीप वाकचौरे आणि जातीं उपाध्याय यांनी बाजू सांभाळली आहे.
पोस्टर पाहून हा चित्रपट मैत्रीची नव्याने ओळख करून देणार असल्याचं दिसतंय. तसेच ‘सखे गं साजणी’ हा चित्रपट 3 एप्रिल रोजी मोठ्या पडद्यावर झळकणार असल्याचे घोषित केले गेले आहे. अर्थात पोस्टर पाहून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
