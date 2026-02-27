Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहणामध्ये गर्भवती महिलांनी या गोष्टी करण्याचे टाळावे, अन्यथा बाळावर होऊ शकतो परिणाम

चंद्रग्रहण हा सामान्य वेळेपेक्षा जास्त संवेदनशील आणि अशुभ काळ मानला जातो. या काळात गर्भवती महिलांनी काय करण्याचे टाळावे आणि कोणती काळजी घ्यावी ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 27, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • चंद्रग्रहण कधी आहे
  • गर्भवती महिलांनी या गोष्टी करण्याचे टाळावे
  • गर्भवती महिलांनी कोणती काळजी घ्यावी
 

 

धार्मिक दृष्टिकोन आणि शास्त्रांनुसार, ग्रहण हा सामान्य वेळेपेक्षा अधिक संवेदनशील आणि अशुभ परिणामांचा काळ मानला जातो. विशेषतः चंद्रग्रहण ही एक मोठी खगोलीय घटना मानली जाते आणि त्यांचे विशेष आध्यात्मिक महत्त्व आहे. असे मानले जाते की या काळात कोणतेही शुभ कार्य करू नये. प्रार्थना, आध्यात्मिक साधना आणि दक्षता यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस केली जाते. ग्रहणाच्या वेळी चंद्राची किरणे अशुभ मानली जातात, म्हणून गर्भवती महिलांनी या काळात चंद्रप्रकाशाच्या थेट संपर्कात येणे टाळावे. अनावश्यक बाह्य क्रियाकलाप टाळणे देखील उचित आहे.

2026 मधील चंद्रग्रहण मंगळवार, 3 मार्च रोजी आहे. ग्रहणाचा काळ सामान्य दिवसांपेक्षा वेगळा असतो. या काळात वातावरणात नकारात्मकता वाढते आणि गर्भवती महिलांना विशेषतः जास्त काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. गर्भवती महिलांना या काळात विशेषतः सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. चंद्रग्रहणाच्या वेळी गर्भवती महिलांनी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात आणि कोणती काळजी घ्यावी ते जाणून घ्या

चंद्रग्रहण अशुभ का मानले जाते

धार्मिक श्रद्धेनुसार, ग्रहणाच्या वेळी वातावरणाची ऊर्जा बदलते आणि त्याचे नकारात्मक परिणाम वाढू शकतात. असे मानले जाते की याचा गर्भवती महिला आणि त्यांच्या जन्मलेल्या बाळांवर जास्त परिणाम होऊ शकतो. असे मानले जाते की ग्रहणदरम्यान चंद्राची किरणे शुद्ध मानली जात नाहीत, म्हणून या काळात अनावश्यकपणे बाहेर जाणे किंवा थेट चंद्राकडे पाहणे टाळावे.

Chandra Grahan 2026: 3 मार्चला चंद्रग्रहण, कन्या आणि इतर राशीच्या लोकांच्या जीवनात होणार मोठे बदल

ग्रहणाच्या काळात कोणती काळजी घ्यावी

असे मानले जाते की, गर्भवती महिलांनी ग्रहण काळात सुया, चाकू, कात्री इत्यादी धारदार किंवा टोकदार वस्तू वापरणे टाळावे. पारंपारिक मान्यतेनुसार, त्यांचा वापर केल्याने गर्भातील बाळावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. शिवणकाम, भरतकाम किंवा विणकाम यासारख्या क्रियाकलाप टाळणेदेखील उचित आहे. ग्रहणाच्या वेळी भरपूर विश्रांती घेणे आणि सकारात्मक विचार राखणे देखील उचित आहे.

Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

ग्रहण काळात करा हे धार्मिक उपाय

या काळात केवळ काळजीच नाही तर काही आध्यात्मिक पद्धती देखील फायदेशीर मानल्या जातात. तुमच्या आवडत्या देवतेचे स्मरण करणे, मंत्रांचा जप करणे आणि विशेषतः चंद्राशी संबंधित मंत्रांचा जप करणे हे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करणारे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

  • Que: चंद्रग्रहणावेळी गर्भवती महिलांनी बाहेर जाऊ नये का?

    Ans: परंपरेनुसार ग्रहणकाळात बाहेर जाणे टाळावे असे सांगितले जाते. मात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून याचा थेट अपाय सिद्ध झालेला नाही. तरीही सुरक्षिततेसाठी घरात राहणे आणि विश्रांती घेणे योग्य मानले जाते.

  • Que: चंद्रग्रहण कधी आहे

    Ans: चंद्रग्रहण मंगळवार, 3 मार्च रोजी आहे

  • Que: ग्रहणामुळे बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो का?

    Ans: वैज्ञानिक संशोधनानुसार चंद्रग्रहणामुळे गर्भातील बाळावर थेट परिणाम होतो याचा पुरावा नाही. मात्र ताण-तणाव टाळणे महत्त्वाचे.

Published On: Feb 27, 2026 | 11:30 AM

