Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Teams Out The Cards Of The Captain And The Selectors Will Be Cut The Final Match

T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…

सुपर ८ सामन्यात इंग्लंड आणि दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडकडून पराभव पत्करल्याने श्रीलंका स्पर्धेत पुढे जाऊ शकणार नाही हे निश्चित झाले. अशा परिस्थितीत, कर्णधार निवडकर्त्यांनी त्यांच्या विकेट गमावल्याच्या बातम्या येत आहेत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 11:07 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी जेतेपदाचा दावेदार म्हणून पाहिले जाणारे श्रीलंका आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहे. पहिल्या सुपर ८ सामन्यात इंग्लंड आणि दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडकडून पराभव पत्करल्याने श्रीलंका स्पर्धेत पुढे जाऊ शकणार नाही हे निश्चित झाले. या स्पर्धेत श्रीलंकेचा हा सलग तिसरा पराभव आहे, शेवटच्या लीग स्टेज सामन्यात झिम्बाब्वेकडून पराभव पत्करावा लागला होता. श्रीलंकेच्या संघाने त्यांचे सर्व सामने घरच्या मैदानावर खेळले आहेत, परंतु उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत. अशा परिस्थितीत, कर्णधार आणि निवडकर्त्यांनी त्यांच्या विकेट गमावल्याच्या बातम्या येत आहेत.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कर्णधार दासुन शनाका आणि राष्ट्रीय निवडकर्त्यांना काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे. एएफपीच्या वृत्तानुसार, कर्णधार दासुन शनाका आणि निवडकर्त्यांना येत्या काही दिवसांत राजीनामा द्यावा लागेल किंवा त्यांना काढून टाकावे लागेल. शेवटच्या सामन्यानंतर हा निर्णय घेतला जाईल असे मानले जाते. श्रीलंकेचा शेवटचा सुपर ८ सामना २८ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या यांनी जानेवारीमध्ये पुष्टी केली की ते स्पर्धेनंतर पद सोडतील, ज्यामुळे श्रीलंकेसाठी पुन्हा एकदा परिस्थिती पूर्णपणे बदलली.

IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

वृत्तसंस्थेने श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) च्या सूत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, “आमच्याकडे अजून एक सामना आहे आणि त्यानंतर, आम्ही विश्वचषकादरम्यान काय चूक झाली ते पाहू आणि आवश्यक ती कारवाई करू.” कर्णधार शनाका म्हणाले, “कधीकधी आपण जे पाहतो आणि ऐकतो ते नकारात्मक असते. आपण क्रिकेटपटू कितीही सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न केला तरी बाहेर नेहमीच नकारात्मकता असते. श्रीलंकेच्या क्रिकेटसाठी हे खूप मोठे नुकसान आहे. हा आपला एकमेव खेळ आहे आणि मला माहित नाही की आपण तो वाचवू शकतो की नाही. जर तुम्ही स्टेडियमच्या बाहेर पाहिले तर तुम्हाला दिसेल की किती लोक मायक्रोफोन घेऊन बाहेर उभे आहेत आणि लोक सामना न पाहताही काहीही बोलतील.”

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवानंतर तो म्हणाला होता, “हो, आपण विश्वचषक गमावला आणि आपल्याला त्याचे कारण माहित आहे. प्रत्येकजण काळजीत आहे. त्याबद्दल बोलण्याऐवजी आणि ते दुरुस्त करण्याऐवजी, नकारात्मकता समोर आली आहे. आपण खेळू आणि जाऊ, परंतु भविष्यातील खेळाडूंसाठी, जर सरकार हे (नकारात्मकता) थांबवू शकले तर ते त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी चांगले होईल.”

Web Title: T20 world cup 2026 teams out the cards of the captain and the selectors will be cut the final match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 11:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन
1

T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन

भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले
2

भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम
3

IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम

Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव
4

Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…

T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…

Feb 27, 2026 | 11:07 AM
Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Feb 27, 2026 | 11:07 AM
पुणे बाजार समितीत नव्याने टेंडर झोल; उपसभापती सहीशिवाय निविदा नाहीच

पुणे बाजार समितीत नव्याने टेंडर झोल; उपसभापती सहीशिवाय निविदा नाहीच

Feb 27, 2026 | 11:06 AM
अष्टपैलू साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची जयंती; जाणून घ्या 27 फेब्रुवारीचा इतिहास

अष्टपैलू साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची जयंती; जाणून घ्या 27 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 27, 2026 | 11:06 AM
रश्मिका-विजयने लग्नाच्या एकदिवस आधी घेतली अमित शाहांची भेट; गृहमंत्र्यांना भेटवस्तू देऊन केलं आमंत्रित

रश्मिका-विजयने लग्नाच्या एकदिवस आधी घेतली अमित शाहांची भेट; गृहमंत्र्यांना भेटवस्तू देऊन केलं आमंत्रित

Feb 27, 2026 | 10:59 AM
Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL

Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL

Feb 27, 2026 | 10:49 AM
Block Inc. Layoffs: Jack Dorsey यांच्या Block Inc.चा मोठा निर्णय! AI मुळे ४,००० जणांची नोकरी धोक्यात

Block Inc. Layoffs: Jack Dorsey यांच्या Block Inc.चा मोठा निर्णय! AI मुळे ४,००० जणांची नोकरी धोक्यात

Feb 27, 2026 | 10:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM