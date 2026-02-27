T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी जेतेपदाचा दावेदार म्हणून पाहिले जाणारे श्रीलंका आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहे. पहिल्या सुपर ८ सामन्यात इंग्लंड आणि दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडकडून पराभव पत्करल्याने श्रीलंका स्पर्धेत पुढे जाऊ शकणार नाही हे निश्चित झाले. या स्पर्धेत श्रीलंकेचा हा सलग तिसरा पराभव आहे, शेवटच्या लीग स्टेज सामन्यात झिम्बाब्वेकडून पराभव पत्करावा लागला होता. श्रीलंकेच्या संघाने त्यांचे सर्व सामने घरच्या मैदानावर खेळले आहेत, परंतु उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत. अशा परिस्थितीत, कर्णधार आणि निवडकर्त्यांनी त्यांच्या विकेट गमावल्याच्या बातम्या येत आहेत.
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कर्णधार दासुन शनाका आणि राष्ट्रीय निवडकर्त्यांना काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे. एएफपीच्या वृत्तानुसार, कर्णधार दासुन शनाका आणि निवडकर्त्यांना येत्या काही दिवसांत राजीनामा द्यावा लागेल किंवा त्यांना काढून टाकावे लागेल. शेवटच्या सामन्यानंतर हा निर्णय घेतला जाईल असे मानले जाते. श्रीलंकेचा शेवटचा सुपर ८ सामना २८ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या यांनी जानेवारीमध्ये पुष्टी केली की ते स्पर्धेनंतर पद सोडतील, ज्यामुळे श्रीलंकेसाठी पुन्हा एकदा परिस्थिती पूर्णपणे बदलली.
IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’
वृत्तसंस्थेने श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) च्या सूत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, “आमच्याकडे अजून एक सामना आहे आणि त्यानंतर, आम्ही विश्वचषकादरम्यान काय चूक झाली ते पाहू आणि आवश्यक ती कारवाई करू.” कर्णधार शनाका म्हणाले, “कधीकधी आपण जे पाहतो आणि ऐकतो ते नकारात्मक असते. आपण क्रिकेटपटू कितीही सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न केला तरी बाहेर नेहमीच नकारात्मकता असते. श्रीलंकेच्या क्रिकेटसाठी हे खूप मोठे नुकसान आहे. हा आपला एकमेव खेळ आहे आणि मला माहित नाही की आपण तो वाचवू शकतो की नाही. जर तुम्ही स्टेडियमच्या बाहेर पाहिले तर तुम्हाला दिसेल की किती लोक मायक्रोफोन घेऊन बाहेर उभे आहेत आणि लोक सामना न पाहताही काहीही बोलतील.”
न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवानंतर तो म्हणाला होता, “हो, आपण विश्वचषक गमावला आणि आपल्याला त्याचे कारण माहित आहे. प्रत्येकजण काळजीत आहे. त्याबद्दल बोलण्याऐवजी आणि ते दुरुस्त करण्याऐवजी, नकारात्मकता समोर आली आहे. आपण खेळू आणि जाऊ, परंतु भविष्यातील खेळाडूंसाठी, जर सरकार हे (नकारात्मकता) थांबवू शकले तर ते त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी चांगले होईल.”