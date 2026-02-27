Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • From Reward Points To Cashback Credit Cards Can Be A Profitable Deal Learn Tips For Smart Usage

रिवॉर्ड पॉइंट्स ते कॅशबॅक… क्रेडिट कार्ड ठरू शकतं नफ्याचा सौदा; जाणून घ्या स्मार्ट वापराच्या टिप्स

डिजिटल व्यवहार वाढत असताना क्रेडिट कार्डचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. योग्य नियोजन आणि समजूतदार वापर केल्यास क्रेडिट कार्ड केवळ खर्चाचे साधन न राहता बचत आणि अतिरिक्त फायद्यांचे माध्यम ठरू शकते.

Updated On: Feb 27, 2026 | 11:08 AM
रिवॉर्ड पॉइंट्स ते कॅशबॅक... क्रेडिट कार्ड ठरू शकतं नफ्याचा सौदा; जाणून घ्या स्मार्ट वापराच्या टिप्स

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • क्रेडिट कार्डद्वारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॅशबॅक आणि विशेष सवलतींचा लाभ घेता येतो, ज्यामुळे नियमित खरेदीत बचत शक्य होते.
  • ई-कॉमर्स सेलदरम्यान इन्स्टंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI आणि बँक ऑफर्सचा फायदा मिळवण्यासाठी योग्य कार्ड निवडणे महत्त्वाचे आहे.
  • को-ब्रँडेड कार्ड आणि कॅशबॅक ऑफर्सचे नियम समजून वापर केल्यास बिल पेमेंट आणि दैनंदिन खर्चात अतिरिक्त फायदे मिळू शकतात.
देशातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. डिजिटल व्यवहाराच्या वाढत्या ट्रेडमध्ये लोक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड व्यतिरिक्त इतर अनेक मार्गानी प्रमेट करत आहेत. पण काही लोकाचा असा समज आहे की, डिट कार्डने खरेदी केल्यास जास्त खर्च येतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला या लेखात काही अशा टिप्स सांगत आहोत, ज्याच्या मदतीने तुम्ही स्वस्तात खरेदी करू शकाल आणि तुम्हाला अनेक फायदेही होतील.

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?

क्रेडिट कार्ड : नफ्याचा सौदा

काही लोकांसाठी, क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरणे एखाद्या समस्येपेक्षा कमी नाही. क्रेडीट कार्डचे पेमेंट एक दिवस उशिरा झाले तर दंड भरावा लागेल, अशी भीती त्यांना वाटते. पण ते वापरताना तुम्हाला थोडी समज असेल तर तुमच्यासाठी हा एक फायदेशीर सौदा आहे. याठिकाणी आम्ही तुम्हाला अशा 5 पद्धती सांगत आहोत, ज्याद्वारे तुम्हाला पैसे वाचवण्याव्यतिरिक्त अनेक फायदे मिळतील. क्रेडिट कार्डने खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला रिवॉर्ड पॉइंट मिळतात. एकदा तुम्ही रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा केल्यावर, तुम्ही ते कॅश करू शकता किंवा त्याद्वारे काहीही ऑर्डर करू शकता. क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँका २० पैसे ते ७५ पैसे प्रति रिवॉर्ड पॉइंट देतात. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे १० हजार पॉइंट असतील तर तुम्ही दोन ते साडेसात हजारांच्या वस्तू मोफत घेऊ शकता.

ई-कॉमर्स पोर्टलवर शॉपिंग

ई-कॉमर्स पोर्टलवर खरेदी करून तुम्ही पैसे वाचवू शकता. सर्व ई-कॉमर्स कंपन्या क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेशी टाय-अप करून अतिरिक्त सवलत देलात. क्रेडिट कार्डद्वारे, तुम्ही इन्स्टंट डिस्काउंट तसेच नो-कॉस्ट EMI, अतिरिक्त कैशबैक ऑफरचा लाभ घेऊ शकता. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या सेलदरम्यान, कोणत्या कंपनीचे क्रेडिट कार्ड अधिक सूट देत आहे, ते तुम्ही पाहू शकता.

को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड

को-बँडेड क्रेडिट कार्ड एका विशिष्ट कंपनीच्या सहकायनि जारी केले जातात. जर तुम्ही सुपर मार्केट, विमान प्रवास, पेट्रोल भरणे इत्यादी ठिकाणी या प्रकारचे कार्ड वापरत असाल तर को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड फायदेशीर आहे. यासह, तुम्ही पॉइंट मिळवू शकता आणि त्यांचा वापर सह-ब्रँडेड भागीदारांसह बिले भरण्यासाठी करू शकता.

या हॉटेलमध्ये झालंय रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाच लग्न, इथलं एक दिवसाचं भाडं म्हणजे संपूर्ण महिनाभराचा पगार…

कॅश बैंक ऑफर

अनेक वेळा क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकांकडून कॅशबॅक ऑफर दिल्या जातात. त्याचे वेगवेगळे नियम आहेत. हे नियम जाणून तुम्ही जर शॉपिंग करत असाल किंवा वीज, पाणी, फोनचे बिल भरले तर तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: From reward points to cashback credit cards can be a profitable deal learn tips for smart usage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?
1

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?

देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…
2

देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…

Holi 2026 : केमिकल्सला करा रामराम; स्वयंपाकघरातील पदार्थांपासून घरच्या घरी तयार करा होळीचे नैसर्गिक रंग
3

Holi 2026 : केमिकल्सला करा रामराम; स्वयंपाकघरातील पदार्थांपासून घरच्या घरी तयार करा होळीचे नैसर्गिक रंग

संपलं तरी काळजी नको! तुम्हाला माहिती आहे का? विना दूधही बनू शकतो पनीर, कंटेंट क्रिएटरने शेअर केला किचन हॅक
4

संपलं तरी काळजी नको! तुम्हाला माहिती आहे का? विना दूधही बनू शकतो पनीर, कंटेंट क्रिएटरने शेअर केला किचन हॅक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रिवॉर्ड पॉइंट्स ते कॅशबॅक… क्रेडिट कार्ड ठरू शकतं नफ्याचा सौदा; जाणून घ्या स्मार्ट वापराच्या टिप्स

रिवॉर्ड पॉइंट्स ते कॅशबॅक… क्रेडिट कार्ड ठरू शकतं नफ्याचा सौदा; जाणून घ्या स्मार्ट वापराच्या टिप्स

Feb 27, 2026 | 11:08 AM
T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…

T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…

Feb 27, 2026 | 11:07 AM
Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Feb 27, 2026 | 11:07 AM
पुणे बाजार समितीत नव्याने टेंडर झोल; उपसभापती सहीशिवाय निविदा नाहीच

पुणे बाजार समितीत नव्याने टेंडर झोल; उपसभापती सहीशिवाय निविदा नाहीच

Feb 27, 2026 | 11:06 AM
अष्टपैलू साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची जयंती; जाणून घ्या 27 फेब्रुवारीचा इतिहास

अष्टपैलू साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची जयंती; जाणून घ्या 27 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 27, 2026 | 11:06 AM
रश्मिका-विजयने लग्नाच्या एकदिवस आधी घेतली अमित शाहांची भेट; गृहमंत्र्यांना भेटवस्तू देऊन केलं आमंत्रित

रश्मिका-विजयने लग्नाच्या एकदिवस आधी घेतली अमित शाहांची भेट; गृहमंत्र्यांना भेटवस्तू देऊन केलं आमंत्रित

Feb 27, 2026 | 10:59 AM
Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL

Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL

Feb 27, 2026 | 10:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM