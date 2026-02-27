रिवॉर्ड पॉइंट्स ते कॅशबॅक... क्रेडिट कार्ड ठरू शकतं नफ्याचा सौदा; जाणून घ्या स्मार्ट वापराच्या टिप्स

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?
क्रेडिट कार्ड : नफ्याचा सौदा
काही लोकांसाठी, क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरणे एखाद्या समस्येपेक्षा कमी नाही. क्रेडीट कार्डचे पेमेंट एक दिवस उशिरा झाले तर दंड भरावा लागेल, अशी भीती त्यांना वाटते. पण ते वापरताना तुम्हाला थोडी समज असेल तर तुमच्यासाठी हा एक फायदेशीर सौदा आहे. याठिकाणी आम्ही तुम्हाला अशा 5 पद्धती सांगत आहोत, ज्याद्वारे तुम्हाला पैसे वाचवण्याव्यतिरिक्त अनेक फायदे मिळतील. क्रेडिट कार्डने खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला रिवॉर्ड पॉइंट मिळतात. एकदा तुम्ही रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा केल्यावर, तुम्ही ते कॅश करू शकता किंवा त्याद्वारे काहीही ऑर्डर करू शकता. क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँका २० पैसे ते ७५ पैसे प्रति रिवॉर्ड पॉइंट देतात. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे १० हजार पॉइंट असतील तर तुम्ही दोन ते साडेसात हजारांच्या वस्तू मोफत घेऊ शकता.
ई-कॉमर्स पोर्टलवर शॉपिंग
ई-कॉमर्स पोर्टलवर खरेदी करून तुम्ही पैसे वाचवू शकता. सर्व ई-कॉमर्स कंपन्या क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेशी टाय-अप करून अतिरिक्त सवलत देलात. क्रेडिट कार्डद्वारे, तुम्ही इन्स्टंट डिस्काउंट तसेच नो-कॉस्ट EMI, अतिरिक्त कैशबैक ऑफरचा लाभ घेऊ शकता. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या सेलदरम्यान, कोणत्या कंपनीचे क्रेडिट कार्ड अधिक सूट देत आहे, ते तुम्ही पाहू शकता.
को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड
को-बँडेड क्रेडिट कार्ड एका विशिष्ट कंपनीच्या सहकायनि जारी केले जातात. जर तुम्ही सुपर मार्केट, विमान प्रवास, पेट्रोल भरणे इत्यादी ठिकाणी या प्रकारचे कार्ड वापरत असाल तर को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड फायदेशीर आहे. यासह, तुम्ही पॉइंट मिळवू शकता आणि त्यांचा वापर सह-ब्रँडेड भागीदारांसह बिले भरण्यासाठी करू शकता.
या हॉटेलमध्ये झालंय रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाच लग्न, इथलं एक दिवसाचं भाडं म्हणजे संपूर्ण महिनाभराचा पगार…
कॅश बैंक ऑफर
अनेक वेळा क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकांकडून कॅशबॅक ऑफर दिल्या जातात. त्याचे वेगवेगळे नियम आहेत. हे नियम जाणून तुम्ही जर शॉपिंग करत असाल किंवा वीज, पाणी, फोनचे बिल भरले तर तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.