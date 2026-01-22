Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची चतुर्थी आहे. हा दिवस तिलकुंड विनायक चतुर्थी म्हणूनही ओळखला जातो. चंद्र गुरू ग्रहासोबत एक शुभ संयोग तयार करणार आहे. सूर्य, बुध, मंगळ आणि शुक्र या चार ग्रहांचा संयोग देखील तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार विनायक चतुर्थीच्या दिवशी, बुध ग्रहासह चार ग्रहांचा योग जुळून येणे हा एक अत्यंत शुभ योग मानला जातो. शततारका नक्षत्रानंतर, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्राच्या संयोगाने शुभ रवि योग आणि वरियान योग देखील तयार होतील. या शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये अपेक्षित प्रगती होईल. गुरूच्या आशीर्वादाने तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. यामुळे तुम्हाला व्यावसायिक वाढीच्या संधी मिळतील आणि नोकरीत अधिक फायदे होतील. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून आर्थिक लाभ होऊ शकतो. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीतही आजचा दिवस शुभ राहील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून सहकार्य मिळेल. उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळण्याचेही संकेत आहेत. तुम्हाला तीर्थयात्रेला जाण्याची आणि धार्मिक विधी करण्याची संधी मिळेल.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आव्हानात्मक परिस्थितीतही तुमचे काम सुरळीतपणे पुढे जाईल. या काळात तुमच्या प्रभावात आणि व्यक्तिमत्त्वातही वाढ होईल. तुमच्या शत्रूंचा पराभव होईल आणि तुमचा विजय होईल. कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात तुमच्या सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होतील आणि तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळेल. तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडूनही सहकार्य मिळू शकते. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचा दिवस उत्तम राहील. मुलांसंबंधी चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या मंडळींकडूनही फायदा होऊ शकतो. प्रवासाच्या संधी मिळण्याचीही शक्यता आहे.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअरमध्ये प्रगती दिसून येईल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आर्थिक लाभ आणि मान-सन्मान दोन्ही प्राप्त होतील. प्रवासाचीही शक्यता आहे, जो तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून किंवा काका-मावशींसारख्या पितृपक्षाकडील नातेवाईकांकडून काही फायदा होऊ शकतो.
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील. समाजामध्ये तुमचा प्रभाव वाढेल. या काळात तुमच्या जीवनात वाहने आणि चैनीच्या वस्तूंचा प्रवेश होईल. कुटुंबात शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. तुमच्या मुलांच्या प्रगतीमुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. व्यवसाय चांगला चालेल. तुम्हाला तुमच्या मामा किंवा मावशीच्या पाठिंब्याने आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
