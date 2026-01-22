Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Chaturgrahi Yoga And Maghi Ganesh Jayanti People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाचा चौथा दिवस म्हणजेच आज माघी गणेश जयंती आहे त्यालाच तिलकुट जयंती असे म्हणतात. ग्रहांच्या शुभ संयोगामुळे चतुर्ग्रही योग तयार होईल. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:44 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची चतुर्थी आहे. हा दिवस तिलकुंड विनायक चतुर्थी म्हणूनही ओळखला जातो. चंद्र गुरू ग्रहासोबत एक शुभ संयोग तयार करणार आहे. सूर्य, बुध, मंगळ आणि शुक्र या चार ग्रहांचा संयोग देखील तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार विनायक चतुर्थीच्या दिवशी, बुध ग्रहासह चार ग्रहांचा योग जुळून येणे हा एक अत्यंत शुभ योग मानला जातो. शततारका नक्षत्रानंतर, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्राच्या संयोगाने शुभ रवि योग आणि वरियान योग देखील तयार होतील. या शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये अपेक्षित प्रगती होईल. गुरूच्या आशीर्वादाने तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. यामुळे तुम्हाला व्यावसायिक वाढीच्या संधी मिळतील आणि नोकरीत अधिक फायदे होतील. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून आर्थिक लाभ होऊ शकतो. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीतही आजचा दिवस शुभ राहील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून सहकार्य मिळेल. उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळण्याचेही संकेत आहेत. तुम्हाला तीर्थयात्रेला जाण्याची आणि धार्मिक विधी करण्याची संधी मिळेल.

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आव्हानात्मक परिस्थितीतही तुमचे काम सुरळीतपणे पुढे जाईल. या काळात तुमच्या प्रभावात आणि व्यक्तिमत्त्वातही वाढ होईल. तुमच्या शत्रूंचा पराभव होईल आणि तुमचा विजय होईल. कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात तुमच्या सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होतील आणि तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळेल. तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडूनही सहकार्य मिळू शकते. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचा दिवस उत्तम राहील. मुलांसंबंधी चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या मंडळींकडूनही फायदा होऊ शकतो. प्रवासाच्या संधी मिळण्याचीही शक्यता आहे.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअरमध्ये प्रगती दिसून येईल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आर्थिक लाभ आणि मान-सन्मान दोन्ही प्राप्त होतील. प्रवासाचीही शक्यता आहे, जो तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून किंवा काका-मावशींसारख्या पितृपक्षाकडील नातेवाईकांकडून काही फायदा होऊ शकतो.

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील. समाजामध्ये तुमचा प्रभाव वाढेल. या काळात तुमच्या जीवनात वाहने आणि चैनीच्या वस्तूंचा प्रवेश होईल. कुटुंबात शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. तुमच्या मुलांच्या प्रगतीमुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. व्यवसाय चांगला चालेल. तुम्हाला तुमच्या मामा किंवा मावशीच्या पाठिंब्याने आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Chaturgrahi yoga and maghi ganesh jayanti people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 09:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती
1

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी
2

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव
3

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Jan 22, 2026 | 09:44 AM
स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 22, 2026 | 09:41 AM
ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

Jan 22, 2026 | 09:38 AM
युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

Jan 22, 2026 | 09:36 AM
Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Jan 22, 2026 | 09:36 AM
Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:34 AM
IND vs NZ : मॅच फिनिशर रिंकू सिंगने कोणाच्या सल्ल्याने केला कहर? मॅचनंतर म्हणाला, “मी दबावाखाली होतो कारण…”

IND vs NZ : मॅच फिनिशर रिंकू सिंगने कोणाच्या सल्ल्याने केला कहर? मॅचनंतर म्हणाला, “मी दबावाखाली होतो कारण…”

Jan 22, 2026 | 09:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM