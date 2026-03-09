Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

हिंदू धर्मात कालष्टमीला विशेष महत्त्व आहे. दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या आठव्या दिवशी भगवान शिवाचे भयंकर रूप, कालभैरव यांची पूजा केली जाते. मार्च महिन्यात येणारी कालाष्टमी ही चैत्र महिन्यातील पहिली कालाष्टमी असल्याने तिला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी कालभैरवाची पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते. कालाष्टमी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या
पंचांगानुसार, चैत्र महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी बुधवार, 11 मार्च रोजी पहाटे 1.54 वाजता सुरू होणार आहे आणि 12 मार्च रोजी पहाटे 4.19 वाजता संपेल. उद्यतिथीनुसार, मासिक कालाष्टमीचे व्रत बुधवार, 11 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे.
कालष्टमीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि व्रत करण्याचे व्रत करा. त्यानंतर, विहित विधींनुसार भगवान भैरवाची पूजा करा. प्रथम, तुमच्या घरातील देव्हाऱ्यात भगवान भैरवाची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करा. त्याला कुंकू, तांदूळ आणि फुले अर्पण करा. मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा, नंतर भैरव चालीसा किंवा भैरव मंत्राचा पाठ करा. त्यानंतर, देवतेला मिठाई, फळे आणि नारळ अर्पण करा. अनेक ठिकाणी या दिवशी काळ्या कुत्र्याला भाकरी खाऊ घालण्याची परंपरा आहे, जी शुभ मानली जाते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी भगवान भैरवाची पूजा केल्याने व्यक्तीला भय, त्रास आणि नकारात्मक शक्तींपासून मुक्तता मिळते. असे मानले जाते की, कालष्टमीच्या दिवशी खऱ्या मनाने पूजा केल्याने शत्रूंचे अडथळे कमी होतात, ग्रहदोष शांत होतात, जीवनातील समस्या दूर होतात आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
भगवान भैरवाचे ध्यान करा आणि मंत्रांचा जप करा.
गरजूंना दान करा.
कुत्र्यांना खाऊ घाला.
संध्याकाळी दिवा लावा आणि आरती करा.
कोणाचाही अपमान करू नका किंवा त्याच्याशी भांडू नका.
मांस आणि मद्य टाळा.
खोटे बोलणे आणि चुकीचे काम टाळा.
Ans: मासिक कालाष्टमी बुधवार, 11 मार्च रोजी आहे
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार या दिवशी उपवास करून कालभैरवांची पूजा केल्याने नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळते आणि जीवनातील अडचणी कमी होतात.
Ans: काही लोक या दिवशी काळ्या कुत्र्याला अन्न देणे, दीपदान करणे आणि भैरव मंत्रांचा जप करणे शुभ मानतात.