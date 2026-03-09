OnePlus 15T ची डिझाईन रिव्हील्स! 7500mAh ची महा-बॅटरी, नवीन रंग आणखी काय आहे खास?

OnePlus 15T चे डिझाईन अत्यंत मिनिमल आणि प्रीमियम ठेवण्यात आले आहे. फोनच्या मागील बाजूस वरच्या कोपऱ्यात एक स्टायलिश कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यामध्ये दोन कॅमेरा सेन्सर आणि एक LED फ्लॅश आहे. हा फोन दोन रंगांत उपलब्ध असेल – एक आकर्षक ‘हिरवा’ मॅट फिनिशसह आणि दुसरा गडद ‘तपकिरी’ ब्राऊन शेडमध्ये. स्लिम बॉडी आणि अतिशय पातळ बेजल्समुळे हा फोन दिसायला अधिक स्टायलिश आणि हाताळायला सोपा वाटतो. त्यामुळे तो तितकाच स्मार्ट आणि दिसायला तितकाच आकर्षक दिसतो.
‘छोट्या स्क्रीनचा पॉवरहाऊस’ वनप्लसने या फोनला “स्मॉल स्क्रीन पॉवरहाऊस” असं म्हटलं गेलं आहे. यामध्ये 6.3 इंचाचा 1.5K OLED डिस्प्ले आहे. जो तो 165Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यात अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे. अशा फिचर्समुळे हा मोबाईल आणखी प्रभावी वाटतो.
OnePlus 15T च्या परफॉर्मन्सची जबाबदारी लेटेस्ट क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेटवर असेल, जी हाय-एंड गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम आहे. या फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची 7500mAh ची महाकाय बॅटरी, जी 100W फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.
फोटोग्राफी प्रेमींसाठी यात 50MP मेन कॅमेरा आणि 50MP टेलीफोटो कॅमेरा (3.5x ऑप्टिकल झूमसह) देण्यात आला आहे. सेल्फीसाठी 32MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित ColorOS 16 वर चालेल. तसेच, धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी याला IP६८ आणि IP69 रेटिंग देण्यात आली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ज्यांना कॉम्पॅक्ट साईजमध्ये फ्लॅगशिप परफॉर्मन्स आणि मोठी बॅटरी हवी आहे, त्यांच्यासाठी OnePlus 15T हा 2026 मधील एक सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. चीनमधील लाँचिंगनंतर हा फोन जागतिक बाजारपेठेत कधी येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.