Iran Israel War: मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे पाकिस्तानची कोंडी; शहबाज सरकारसमोर नवे संकट उभे

पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी रविवारी आयोजित एका तातडीच्या बैठकीत देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत अत्यंत चिंताजनक आकडेवारी सादर केली. त्यांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पाकिस्तानचे मासिक तेल आयात बिल तब्बल ६०० दशलक्ष डॉलर्सनी वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पाकिस्तानसाठी ही वाढ सोसणे अशक्य असल्याचे मानले जात आहे. विदेशी मुद्रा साठ्याची कमतरता आणि वाढत्या किमतींमुळे सरकारची झोप उडाली आहे.
देशांतर्गत महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी सरकारने इंधनाच्या दरात मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किमतीत थेट ५५ रुपये प्रति लिटर इतकी वाढ करण्यात आली असून, ही वाढ सुमारे २० टक्क्यांच्या घरात आहे. पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक यांनी जनतेला इंधन बचतीचे आवाहन केले असून, देशातील सध्याचा साठा जास्तीत जास्त दिवस टिकवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाकिस्तान पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) दारात मदतीसाठी झोळी पसरवण्याच्या तयारीत आहे.
‘डॉन’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या अहवालानुसार, जर हे युद्ध अधिक काळ लांबले, तर कच्च्या तेलाच्या किमती १२० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला एलएनजी (LNG) पुरवठ्यातही मोठ्या अडचणी येतील. या संकटावर मात करण्यासाठी पाकिस्तान आता ओमान, सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या मित्रदेशांशी राजनैतिक चर्चा करत असून ‘होर्मुज स्ट्रेट’ला पर्यायी मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पाकिस्तानमधील तज्ज्ञांच्या मते, पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अमेरिकेप्रती असलेले मवाळ धोरण देशाला महागात पडत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रभावाखाली पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण लढाई न करताही या युद्धात अडकले आहे. पाकिस्तान या युद्धाचा पक्ष नाही किंवा त्याचा थेट फायदा घेत नाही, परंतु त्याला आर्थिकदृष्ट्या सर्वात जास्त फटका बसत आहे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की सरकारकडे पुरेसा परकीय चलन साठा नाही आणि वाढत्या किमती रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. येणारे दिवस पाकिस्तानसाठी आणखी आव्हानात्मक असू शकतात.
