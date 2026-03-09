Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष सोमवार, 16 मार्च रोजी आहे. यावेळी सोमवारी हे व्रत येत असल्याने त्याला सोम प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते. मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या

Updated On: Mar 09, 2026 | 12:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • प्रदोष व्रत कधी आहे
  • प्रदोष व्रत पूजा पद्धत
  • प्रदोष व्रत महत्त्व
 

 

सनातन धर्मात प्रदोष व्रताला विशेष महत्त्व आहे. प्रदोष व्रत प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या तेराव्या दिवशी आणि शुक्ल पक्षाच्या तेराव्या दिवशी पाळले जाते. अशाप्रकारे, हे व्रत महिन्यातून दोनदा असते. प्रदोष व्रताचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते आठवड्याच्या दिवसाच्या नावाने ओळखले जाते. व्रताच्या दिवसाचे नाव आठवड्याच्या दिवसाच्या नावावरून ठेवले जाते.

प्रदोष काळात भगवान शिव आणि देवी पार्वतीची पूजा केली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, प्रदोष व्रताची पूजा आणि उपवास केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात. यामुळे जीवनात समृद्धी येते. मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे प्रदोष व्रत

पंचांगानुसार, मार्चमधील दुसरे प्रदोष व्रत सोमवार, 16 मार्च रोजी आहे. या दिवशी चैत्र महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथीची सुरुवात सकाळी 9.41 वाजता होते आणि या तिथीची समाप्ती मंगळवार, 17 मार्च रोजी सकाळी 9.24 वाजता होणार आहे. अशा वेळी सोमवार, 16 मार्च रोजी हे व्रत पाळले जाणार आहे. त्रयोदशी तिथी सोमवारी येत असल्याने, त्याला सोम प्रदोष व्रत असे म्हटले जाणार आहे.

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

प्रदोष व्रत मुहूर्त

सोमवार, 16 मार्च रोजी सोम प्रदोष व्रत पूजेचा शुभ मुहूर्त संध्याकाळी 6.37 वाजता सुरू होणार आहे. हा शुभ मुहूर्त रात्री 8.44 पर्यंत राहील. या काळात भगवान शिवाची पूजा करा आणि मंत्रांचा जप करा.

प्रदोष व्रत पूजा पद्धत

प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करा. त्यानंतर, व्रत पाळण्याचे व्रत घ्या. नंतर, तुमच्या देव्हारा स्वच्छ करा आणि त्यात भगवान शिव आणि पार्वतीची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. प्रदोष काळाच्या वेळी, बेलपत्र, धतुरा, भांग, पांढरी फुले आणि गाईचे दूध अर्पण करून भगवान शिवची पूजा करा. “ओम नमः शिवाय” या मंत्राचा जप करा. प्रदोष व्रत कथा वाचावी. शिव चालिसाचे पठण करावे. शेवटी तुपाच्या दिव्याने आरती करून पूजेची सांगता करावी.

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

प्रदोष व्रताचे धार्मिक महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार, त्रयोदशी तिथी आध्यात्मिकदृष्ट्या खूप पवित्र मानली जाते. असे म्हटले जाते की या दिवशी प्रदोष काळाच्या वेळी भगवान शिवाची पूजा केल्याने जीवनातील अनेक समस्या दूर होतात. हे व्रत केल्याने वैवाहिक जीवनात आनंद आणि शांती येते आणि कुटुंबात प्रेम टिकून राहते. मुले होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी देखील हे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की भगवान शिवाच्या कृपेने व्यक्तीला चांगले आरोग्य, आनंद, समृद्धी आणि दीर्घायुष्य मिळते. म्हणून, भक्त भक्ती आणि श्रद्धेने प्रदोष उपवास करतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

  • Que: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी आहे

    Ans: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत सोमवार, 16 मार्च रोजी आहे

  • Que: प्रदोष व्रताची पूजा पद्धत काय आहे?

    Ans: सकाळी स्नान करून व्रताचा संकल्प करावा. संध्याकाळी शिवलिंगाला पाणी, दूध, बेलपत्र अर्पण करावे आणि शिव मंत्रांचा जप करावा. त्यानंतर आरती करून प्रसाद वाटला जातो.

  • Que: प्रदोष व्रताचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: हिंदू धर्मानुसार प्रदोष काळात भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न असतात. या वेळी केलेली पूजा, जप आणि दान यामुळे भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात.

Published On: Mar 09, 2026 | 12:40 PM

Mar 09, 2026 | 12:40 PM
