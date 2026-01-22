Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

यंदा गणेश जयंती गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी आहे. यालाच गणेश जयंतीला माघ विनायक चतुर्थी असेही म्हणतात. पौराणिक कथेनुसार, पहिल्या पूजनीय गणपतीचा जन्म माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीला झाला होता, म्हणून या दिवशी गणेश जयंती साजरी केली जाते. गणेश जयंतीनिमित्त लोक उपवास करतात आणि गणपतीची पूजा करतात. जर तुम्ही या वर्षी गणेश जयंतीला गणपतीची स्थापना आणि पूजा करण्याचा विचार करत असाल तर गणेश जयंती पूजा साहित्याची यादी जाणून घ्या
गणेश जयंती पूजेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 11.29 ते दुपारी 1.37 पर्यंत आहे. या काळात तुम्ही गणेशाची स्थापना करून पूजा करावी.
गणेश जयंती पूजा साहित्य यादी
मातीपासून बनवलेली गणेशमूर्ती
चौरंग किंवा व्यासपीठ ज्यावर मूर्तीची स्थापना करायची आहे
लाल आणि पिवळे कापड ते मूर्ती स्थापन करण्याच्या जागी ठेवा
सजावट करण्यासाठी केळीची रोपे, रंगीत कागद, बॅनर, फुले, हार इ.
पूजेसाठी आसन आणि भक्तासाठी नवीन कपडे.
गणपतीसाठी नवीन कपडे आणि पवित्र धागा.
लाल आणि पिवळी फुले, त्यापासून बनवलेल्या माळा
अशोक, आंबा आणि शमीची पाने, दुर्वा
तांदूळ, चंदनाची पेस्ट, रोली, लाल सिंदूर, पवित्र धागा किंवा कलाव.
कलश, मातीचे भांडे, दिवा, गंगाजल, तीळ किंवा मोहरीचे तेल.
सुपारीची पाने, सुपारी, लवंग, वेलची, केळी, पेरू, डाळिंब, सफरचंद इत्यादी हंगामी फळे.
गाईचे तूप, कापूर, धूप, दिवे, वाती, नैवेद्य, नारळ
गणेश जयंतीची कथा, गणेश चालिसा आणि गणेश आरती असलेली पुस्तिका.
आरती थाळी, शंख आणि घंटा
नैवेद्यासाठी मोदक, मोतीचूर लाडू आणि सुकामेवा.
पंचामृत बनवण्यासाठी दही, तूप, मध, दूध आणि साखर.
घरगुती खीर, पुरी आणि मिठाई
लोखंडाचे हवन कुंड
गाईचे तूप, तांदूळ, काळे तीळ, बार्ली
सुके लाकूड, ज्यामध्ये आंबा, आवळा, कडुनिंब, पिंपळ, चंदन, वेल, पलाश, मद्यपी, अश्वगंधा इत्यादींचा समावेश आहे.
शेणाचे गोळे, कापूर, गुग्गुळु, लोबान
धूप, दिवा, अगरबत्ती, रोळी
५ प्रकारची हंगामी फळे, सुपारीची पाने, सुपारी
हवन साहित्याचे २ पॅकेट, हवन पुस्तिका
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: माघ महिन्यातील शुक्ल चतुर्थी तिथीला माघी गणेश जयंती साजरी केली जाते. यंदा 22 जानेवारी रोजी माघी गणेश जयंती आहे
Ans: नाही, स्थापना बंधनकारक नाही. मात्र, श्रद्धेनुसार गणपती मूर्ती किंवा प्रतिमेची पूजा केल्यास विशेष पुण्यफळ मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: रगुती पूजेसाठी लहान मातीची (शाडूची) मूर्ती किंवा गणपतीची प्रतिमा स्थापन करणे शुभ मानले जाते.