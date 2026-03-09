Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

बिग बॉस मराठीच्या घरात दिवसेंदिवस नवी समीकरणं आणि रणनीती दिसत आहेत. अलीकडच्या भागात संकेत पाठकच्या खेळाबद्दल घरातील सदस्यांमध्ये चर्चा रंगताना पाहायला मिळाली.
एका प्रसंगात संकेत आणि अनुश्री घरातील बदलत्या समीकरणांवर बोलताना दिसले. अनुश्रीने घरातील काही जण ज्या गटाला ‘काटा गँग’ म्हणतात, त्या गटाच्या खेळाबद्दल आपली मते मांडली. त्या गटाची रणनीती काय असू शकते आणि त्यांचा खेळ कसा उलगडतो, यावर अनुश्रीने भाष्य केले. संकेत मात्र शांतपणे ऐकत होता.
यानंतर संकेत रेवा आणि संस्कृतीसोबत बोलताना दिसला. या वेळी त्याने आपल्या खेळाबद्दल स्पष्ट भूमिका मांडली. संकेतने सांगितले की तो बिग बॉसचा खेळ वैयक्तिक पद्धतीने खेळणार आहे. मात्र परिस्थितीनुसार युती करणंही आवश्यक असू शकतं, हे त्याने मान्य केलं. गरज भासल्यास तो विशालच्या गटासोबत किंवा राकेशच्या गटासोबत युती करण्यास तयार आहे, असं संकेतने स्पष्ट केलं.
दरम्यान, संकेतच्या या रणनीतीची चर्चा घरातील इतर सदस्यांमध्येही सुरू असल्याचं दिसलं. एका संभाषणात तन्वी राकेशसोबत बोलताना दिसली. संकेतच्या खेळाबद्दल आपलं निरीक्षण मांडताना तन्वीने सांगितलं की घरातील काही सदस्यांना संकेतचा गेम आता हळूहळू समजू लागला आहे.
एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार
तन्वीने पुढे असंही सूचित केलं की संकेत कदाचित विशालच्या गटाकडे झुकताना दिसतो आहे आणि पुढे त्या गटात स्वतःची मजबूत भूमिका निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. जर असं झालं, तर पुढील टप्प्यात संकेत राकेशसाठी थेट आणि मजबूत प्रतिस्पर्धी ठरू शकतो, असा इशाराही तन्वीने दिला.
Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत
घरातील विविध सदस्य संकेतच्या हालचाली आणि संभाव्य युतींबद्दल चर्चा करत असल्याने त्याचा खेळ आता घरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुढील भागांमध्ये संकेत आपली स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवतो की एखाद्या गटासोबत ठामपणे उभा राहतो, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.