Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

घरातील विविध सदस्य संकेतच्या हालचाली आणि संभाव्य युतींबद्दल चर्चा करत असल्याने त्याचा खेळ आता घरात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 05:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बिग बॉस मराठीच्या घरात दिवसेंदिवस नवी समीकरणं आणि रणनीती दिसत आहेत. अलीकडच्या भागात संकेत पाठकच्या खेळाबद्दल घरातील सदस्यांमध्ये चर्चा रंगताना पाहायला मिळाली.

एका प्रसंगात संकेत आणि अनुश्री घरातील बदलत्या समीकरणांवर बोलताना दिसले. अनुश्रीने घरातील काही जण ज्या गटाला ‘काटा गँग’ म्हणतात, त्या गटाच्या खेळाबद्दल आपली मते मांडली. त्या गटाची रणनीती काय असू शकते आणि त्यांचा खेळ कसा उलगडतो, यावर अनुश्रीने भाष्य केले. संकेत मात्र शांतपणे ऐकत होता.

यानंतर संकेत रेवा आणि संस्कृतीसोबत बोलताना दिसला. या वेळी त्याने आपल्या खेळाबद्दल स्पष्ट भूमिका मांडली. संकेतने सांगितले की तो बिग बॉसचा खेळ वैयक्तिक पद्धतीने खेळणार आहे. मात्र परिस्थितीनुसार युती करणंही आवश्यक असू शकतं, हे त्याने मान्य केलं. गरज भासल्यास तो विशालच्या गटासोबत किंवा राकेशच्या गटासोबत युती करण्यास तयार आहे, असं संकेतने स्पष्ट केलं.

दरम्यान, संकेतच्या या रणनीतीची चर्चा घरातील इतर सदस्यांमध्येही सुरू असल्याचं दिसलं. एका संभाषणात तन्वी राकेशसोबत बोलताना दिसली. संकेतच्या खेळाबद्दल आपलं निरीक्षण मांडताना तन्वीने सांगितलं की घरातील काही सदस्यांना संकेतचा गेम आता हळूहळू समजू लागला आहे.

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

तन्वीने पुढे असंही सूचित केलं की संकेत कदाचित विशालच्या गटाकडे झुकताना दिसतो आहे आणि पुढे त्या गटात स्वतःची मजबूत भूमिका निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. जर असं झालं, तर पुढील टप्प्यात संकेत राकेशसाठी थेट आणि मजबूत प्रतिस्पर्धी ठरू शकतो, असा इशाराही तन्वीने दिला.

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

घरातील विविध सदस्य संकेतच्या हालचाली आणि संभाव्य युतींबद्दल चर्चा करत असल्याने त्याचा खेळ आता घरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुढील भागांमध्ये संकेत आपली स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवतो की एखाद्या गटासोबत ठामपणे उभा राहतो, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

Web Title: Bigg boss marathi 6 heated discussion in the house over sanket pathak strategy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार
1

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत
2

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

”खरी गेम तिथून सुरू…”, महिला दिनानिमित्त सागरने आयुष्यातील ‘बिग बॉस’साठी लिहिलं खास पत्र; म्हणाला,”तीच माझी पहिली…”
3

”खरी गेम तिथून सुरू…”, महिला दिनानिमित्त सागरने आयुष्यातील ‘बिग बॉस’साठी लिहिलं खास पत्र; म्हणाला,”तीच माझी पहिली…”

“चाहत्यांनो! काळजी करू नका” External Affair आणि घटस्फोट मुद्द्यावरून चाहत्यांना दुःख, शेवटी विजय म्हणालाच…
4

“चाहत्यांनो! काळजी करू नका” External Affair आणि घटस्फोट मुद्द्यावरून चाहत्यांना दुःख, शेवटी विजय म्हणालाच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ७,५०० शिक्षकांवर टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे संकट; अन्यथा निवृत्तीची टांगती तलवार

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ७,५०० शिक्षकांवर टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे संकट; अन्यथा निवृत्तीची टांगती तलवार

Mar 09, 2026 | 05:00 PM
Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

Bigg Boss Marathi 6: वाइल्ड कार्ड एंट्रीने घरातलं समीकरण बदलणार; संकेत पाठकच्या रणनीतीवर घरात जोरदार चर्चा

Mar 09, 2026 | 05:00 PM
OnePlus 15T ची डिझाईन रिव्हील्स! 7500mAh ची महा-बॅटरी, नवीन रंग आणखी काय आहे खास?

OnePlus 15T ची डिझाईन रिव्हील्स! 7500mAh ची महा-बॅटरी, नवीन रंग आणखी काय आहे खास?

Mar 09, 2026 | 04:59 PM
Iran Israel War: मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे पाकिस्तानची कोंडी; शहबाज सरकारसमोर नवे संकट उभे

Iran Israel War: मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे पाकिस्तानची कोंडी; शहबाज सरकारसमोर नवे संकट उभे

Mar 09, 2026 | 04:57 PM
Navi Mumbai News : राख चोरीचा धक्कादायक प्रकार; स्मशानभूमीत घडतायत अघोरी कृत्य ? नवी मुंबईत चाललंय तरी काय ?

Navi Mumbai News : राख चोरीचा धक्कादायक प्रकार; स्मशानभूमीत घडतायत अघोरी कृत्य ? नवी मुंबईत चाललंय तरी काय ?

Mar 09, 2026 | 04:56 PM
Trust Mutual Fund: ट्रस्ट म्युच्युअल फंडचा ‘मिड कॅप फंड’ लाँच; 27 फेब्रुवारीपासून NFO गुंतवणुकीसाठी खुला

Trust Mutual Fund: ट्रस्ट म्युच्युअल फंडचा ‘मिड कॅप फंड’ लाँच; 27 फेब्रुवारीपासून NFO गुंतवणुकीसाठी खुला

Mar 09, 2026 | 04:49 PM
महिला दिनानिमित्ताने घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय! शिक्षणाबरोबर सुरक्षेलाही प्राधान्य

महिला दिनानिमित्ताने घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय! शिक्षणाबरोबर सुरक्षेलाही प्राधान्य

Mar 09, 2026 | 04:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM