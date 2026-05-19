Devghar Vastu Tips : देवघरात एकाच देवतेचे दोन फोटो असणं शुभ की अशुभ, काय सांगतं वास्तुशास्त्र ?

वास्तुशास्त्रानुसार, देवघरात जेव्हा एखादी मूर्ती किंवा फोटो स्थापित केला जातो, तेव्हा त्या ठिकाणी सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह निर्माण होतो. मात्र, एकाच देवतेच्या दोन मूर्ती किंवा दोन प्रतिमा ठेवल्यास ऊर्जेचे संतुलन बिघडू शकते. त्यामुळे घरात नकारात्मकता वाढण्याची शक्यता असते. वास्तु तज्ज्ञांच्या मते, या नियमांचे उल्लंघन केल्यास घरातील सुख-शांती कमी होऊ शकते.
धर्मशास्त्रानुसार, दैनंदिन पूजेचा मुख्य उद्देश मन एकाग्र करून ईश्वरभक्तीत समर्पित होणे हा आहे. पण देवघरात एकाच देवाच्या अनेक मूर्ती किंवा प्रतिमा असल्यास पूजा करताना मन विचलित होऊ शकते. त्यामुळे पूजेचे संपूर्ण फळ आणि मानसिक शांतता मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात.
वास्तुशास्त्रानुसार, घरातील देवघरात शिवलिंग किंवा भगवान गणेश यांच्या एकापेक्षा जास्त मूर्ती ठेवणे अशुभ मानले जाते. असे केल्याने घरात वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. याचा परिणाम कुटुंबातील सदस्यांच्या आर्थिक स्थितीवरही होण्याची शक्यता असते.
आर्थिक अडचणी
वास्तुशास्त्राच्या नियमांनुसार, देवघरात एकाच देवतेच्या दोन मूर्ती किंवा प्रतिमा समोरासमोर ठेवणे टाळावे. असे केल्यास मूर्तींमधून निर्माण होणारी ऊर्जा एकमेकांवर आदळते, ज्यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो. परिणामी घरातील बरकत कमी होणे, आर्थिक अडचणी वाढणे अशा समस्या उद्भवू शकतात, असं म्हटलं जातं.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)