PM Modi Norway Visit : नॉर्वेमध्ये पत्रकाराच्या ‘त्या’ प्रश्नावरुन PM मोदींनी काढला पळ? VIDEO व्हायरल होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ

यानंतर पंतप्रधान भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहे. दरम्यान या दौऱ्यात एक वादग्रस्त प्रसंग घडला आहे. पंतप्रधान मोदींना जेव्हा नॉर्वेजियन महिला पत्रकाराने प्रश्न विचारला त्यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांना दुर्लक्ष करत उत्तर न देता तिथून निघून गेले. सध्या या प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. यावर तीव्र टीका केला जात आहे.
नॉर्वेत एका कार्यक्रमादरम्यान नरेंद्र मोदी यानी नॉर्वेजियन महिला पत्रकाराने काही प्रश्न घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, याकेड दुर्लक्ष करत पंतप्रधान सभागृहातून बाहरे पडले. यावेळी नॉर्वेचे पंतप्रधानही उपस्थित होते. या कार्यक्रमात प्रश्न-उत्तरांचे सत्र आयोजित नव्हते. यामुळे पंतप्रधान मोदी बाहेर पडत असताना महिला पत्रकाराने प्रश्न केला की, पंतप्रधान मोदी, जगातील मुक्त प्रसारमाध्यमांकडून प्रश्न का घेत नाहीत? परंतु यावरही पंतप्रधान मोदींनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
यानंतर या महिला पत्रकार हेले लिंगने एक्सवर व्हिडिओ पोस्ट करत लिहिले की, भारताचे पंतप्रधान माझ्या प्रश्नाला उत्तर देणार नाहीत, याची मला अपेक्षा नव्हती. नॉर्वे जागतिक प्रेस स्वातंत्र निर्देशकांत पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर भारत १५७ व्या क्रमांकावर आहेत. आणि सरकारला प्रश्न विचारणे आमचे काम असल्याचे या महिला पत्रकाराने म्हटले.
यानंतर नॉर्वेतील भारतीय दूतावासाने हेले लिंग यांना त्याच संध्याकाळी रॅडिन्स ब्लू प्लाझा हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषदेचे निमंत्रण दिले होते. यावेळी देखील लिंग यांनी पंतप्रधान मोदींची थेट मुलाखत मिळेल का असा प्रश्न केला होता. परंतु यावर दूतावासाने काहीही उत्तर दिले नाही.
Dear Ms @HelleLyngSvends,
The Embassy is organizing a press briefing on the Prime Minister’s Visit this evening at 9:30pm at hotel Raddisson BluPlaza hotel. You are most welcome to come and ask your questions there. https://t.co/AyFR6SSH5G — India in Norway (@IndiainNorway) May 18, 2026
Primeminister of India, Narendra Modi, would not take my question, I was not expecting him to. Norway has the number one spot on the World Press Freedom Index, India is at 157th, competing with Palestine, Emirates & Cuba. It is our job to question the powers we cooperate… pic.twitter.com/vZHYZnAvev — Helle Lyng (@HelleLyngSvends) May 18, 2026
या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींना राजे हेराल्ड पाचवे यांनी नॉर्वेच्या सर्वोच् नागरी पुरस्कार ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्ड ऑफ मेरिट’ने सन्मानित केले आहे. अशी परिस्थिती पत्रकारंच्या प्रश्नांना टाळल्याने भारताच्या या विरोधाभास भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
यावरुन भारताच्या राजकीय वर्तुळातही चर्चांणा उधाण आले आहे. राहुल गांधी यांनी व्हिडिओ शेअर करत, लपवण्यासारखे काही नसेल तर भीती कशाची? तसेच जगएखाद्या पंतप्रधानाला प्रश्नांसमोर घाबरताना पाहते, तेव्हा त्या अर्थ काय ? असा प्रश्न केला आहे.
