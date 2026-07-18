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Devhara Vastu Tips: देव्हारा कोणत्या लाकडाचा असावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धर्मशास्त्रातील नियम

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

देव्हारा हा घरातील ईश्वराच्या उपस्थितीचे प्रतीक आहे. म्हणून तो शक्यतो सागवान, फणस किंवा इतर सात्त्विक, टिकाऊ लाकडाचा असावा. मात्र सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देव्हाऱ्याचे पावित्र्य लाकडामुळे नव्हे, तर घरातील श्रद्धा, नित्य पूजा, सदाचार आणि भक्तिभावामुळे टिकून राहते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • देव्हारा कोणत्या लाकडाचा असावा
  • देव्हाऱ्याच्या लाकडासंबंधी वास्तू आणि धर्मशास्त्रातील नियम
  • देव्हाऱ्यासाठी कोणते लाकूड सर्वोत्कृष्ट आहे
 

भारतीय संस्कृतीत देवघर हे घराचे हृदय मानले जाते. घरातील देव्हारा म्हणजे घरातील मंदिर ते केवळ देवांच्या मूर्ती ठेवण्याची जागा नसून, ती घरातील आध्यात्मिक ऊर्जा, श्रद्धा आणि संस्कारांचे केंद्र असते. त्यामुळे देव्हारा कोणत्या लाकडाचा असावा, तो लाकडीच का असावा आणि त्याची रचना कशी असावी याबाबत वास्तुशास्त्र, आगमशास्त्र आणि लोकपरंपरेत अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत.

देव्हारा लाकडीच का असावा?

भारतीय शास्त्रांमध्ये लाकडाला अत्यंत पवित्र आणि सात्त्विक मानले गेले आहे. झाडे ही निसर्गाची देणगी असल्याने त्यांच्यामध्ये प्राणशक्ती (जीवनशक्ती) असते. त्यामुळे लाकडात सकारात्मक स्पंदने टिकून राहतात, असे मानले जाते. धातू किंवा प्लास्टिकच्या तुलनेत लाकूड उष्णता आणि थंडावा यांचे संतुलन राखते. पूजा करताना धूप, दीप, कापूर, अगरबत्ती यांमुळे निर्माण होणारे सात्त्विक वातावरण लाकडी देव्हाऱ्यात अधिक काळ टिकते, अशी श्रद्धा आहे.

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याशिवाय, लाकूड हे पृथ्वी तत्त्वाशी संबंधित असल्यामुळे मनाला स्थैर्य, शांतता आणि प्रसन्नता देते. म्हणूनच प्राचीन काळापासून मंदिरांतील अनेक दरवाजे, रथ, मंडप आणि देव्हारे लाकडाचे बनवले जात.

देव्हाऱ्यासाठी कोणते लाकूड सर्वोत्तम?

सागवान (टीक) – सर्वश्रेष्ठ

सागवान हे देव्हाऱ्यासाठी सर्वात उत्तम लाकूड मानले जाते. अतिशय टिकाऊ असते, कीड लागत नाही, ओलावा सहन करण्याची क्षमता जास्त, अनेक दशके मजबूत राहते. तसेच सात्त्विक आणि आकर्षक दिसते. आज बहुतेक उत्कृष्ट देव्हारे सागवानाच्या लाकडापासूनच तयार केले जातात.

चंदन

चंदन हे अत्यंत पवित्र मानले जाते. त्याचा सुगंध वातावरण सात्त्विक बनवतो. मात्र चंदन अत्यंत महाग असल्यामुळे पूर्ण देव्हारा चंदनाचा बनवला जात नाही. काहीजण देव्हाऱ्यावर चंदनाची नक्षी किंवा चंदनाचा छोटा भाग वापरतात.

फणसाचे लाकूड

दक्षिण भारतातील अनेक मंदिरांमध्ये फणसाचे लाकूड वापरले जाते. हे लाकूड टिकाऊ, मजबूत आणि कोरीव कामासाठी योग्य असल्याने धार्मिक उपयोगात त्याला विशेष स्थान आहे.

देवदार

हिमालयीन भागात देवदाराचे लाकूड शुभ मानले जाते. त्याचा सुगंध आणि टिकाऊपणा यामुळे अनेक प्राचीन मंदिरांमध्ये याचा वापर झाला आहे.

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कोणते लाकूड टाळावे?

शास्त्र आणि लोकपरंपरेनुसार काही प्रकारचे लाकूड देव्हाऱ्यासाठी टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामध्ये बाभूळ, काटेरी झाडांचे लाकूड, कुजलेले किंवा तडे गेलेले लाकूड, वीज पडलेल्या झाडाचे लाकूड, पूर्णपणे सडलेले किंवा किडलेले लाकूड टाळावेत. अशा लाकडात शुभ स्पंदने कमी असल्याची पारंपरिक धारणा आहे.

देव्हारा कसा असावा?

स्वच्छ आणि साधा असावा, अतिशय फार भडक नसावा. साधेपणा हा भारतीय देवपूजेचा आत्मा आहे.

प्रमाणबद्ध

देव्हाऱ्याचा आकार घराच्या आकारानुसार असावा. खूप मोठा किंवा अतिशय लहान देव्हारा योग्य मानला जात नाही.

कोरीवकाम

कमळ, हंस, कलश, स्वस्तिक, बेलपत्र, वेलबुट्टी अशी शुभ चिन्हे कोरलेली असू शकतात. भीतीदायक किंवा युद्धदृश्ये, हिंसक प्राणी, राक्षसी आकृती यांची नक्षी टाळावी.

देव्हाऱ्याचा रंग

लाकडाचा नैसर्गिक रंग ठेवणे सर्वोत्तम. आवश्यक असल्यास हलका तपकिरी, सोनेरी किंवा नैसर्गिक पॉलिश करावी.
गडद काळा किंवा अतिशय भडक रंग टाळावेत.

देव्हाऱ्याची उंची

देवांच्या मूर्ती बसलेल्या व्यक्तीच्या छाती किंवा डोळ्यांच्या उंचीच्या आसपास दिसतील अशी व्यवस्था योग्य मानली जाते.
मूर्ती थेट जमिनीवर ठेवू नयेत.

शास्त्रातील संदेश

धर्मशास्त्रांमध्ये देव्हाऱ्याचे मुख्य महत्त्व त्याच्या बाह्य वैभवात नसून, तेथील शुद्धता, सात्त्विकता आणि भक्तिभावात असल्याचे सांगितले आहे. साधा लाकडी देव्हारा असला तरी तो रोज स्वच्छ ठेवून, दीप लावून, नामस्मरण आणि प्रार्थना केली तर तेच घर देवालय बनते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: देव्हाऱ्यासाठी कोणते लाकूड सर्वात शुभ मानले जाते?

    Ans: सागवान (टीक) लाकूड सर्वात उत्तम मानले जाते. ते टिकाऊ, मजबूत आणि सात्त्विक मानले जाते.

  • Que: देव्हाऱ्यासाठी कोणते लाकूड टाळावे?

    Ans: बाभूळ, काटेरी झाडांचे, कुजलेले, किडलेले किंवा तडे गेलेले लाकूड वापरणे टाळावे, अशी पारंपरिक मान्यता आहे.

  • Que: देव्हाऱ्याचे महत्त्व लाकडात आहे की भक्तीत?

    Ans: लाकडाला धार्मिक महत्त्व असले तरी देव्हाऱ्याचे खरे पावित्र्य श्रद्धा, स्वच्छता, नित्य पूजा आणि भक्तिभाव यांमुळे टिकून राहते.

Web Title: Devhara vastu tips what wood should the temple be made of vastu and religious rules

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Published On: Jul 18, 2026 | 03:30 PM

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