शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Nepal Pm Balendra Shah Resignation Demand Gen Z Protests Kathmandu Ganesh Nepali Death Squatter Eviction

Nepal Protests : ‘रॅपर ते सत्तेचे शिखर’, पण आता बलेंद्र शहांची खुर्ची धोक्यात; एका आत्मदहनाने बदलले ‘असे’ बदलले नेपाळचे सत्ताकारण

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

PM Balendra Shah: नेपाळमधील तरुण आणि जनरेशन-जीने पंतप्रधानांविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. चार महिने जुन्या सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. गणेश नेपाळी यांच्या मृत्यूमुळे नेपाळची जनता तीव्र संतप्त झाली आहे.

nepal pm balendra shah resignation demand gen z protests kathmandu ganesh nepali death squatter eviction

PM Balendra Shah: पंतप्रधान झाल्यानंतर चार महिन्यांतच नेपाळमधील तरुणांनी बलेंद्र शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत केले आंदोलन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नेपाळमध्ये प्रचंड राजकीय असंतोष
  • गणेश नेपाळीच्या आत्मदहनाने भडका
  • बुलडोझर कारवाई आणि आर्थिक अपयश

जागतिक राजकारणातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरतेचे ढग दाटून आले आहेत. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी नेपाळच्या तरुणांनी आणि प्रामुख्याने ‘जनरेशन-जी’ने (Gen Z) ज्या युवा नेत्याला डोक्यावर घेतले होते, आज तोच नेता तरुणांच्या तीव्र संतापाचा बळी ठरत आहे. नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बलेंद्र शाह (Balen Shah) यांच्या कार्यशैलीवर तीव्र आक्षेप घेत हजारो तरुणांनी काठमांडूच्या रस्त्यांवर उतरून त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी सुरू केली आहे. ‘रॅपर आणि इंजिनिअर ते देशाचे पंतप्रधान’ असा प्रवास करणाऱ्या बलेंद्र शाह यांच्यासाठी हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच नेपाळमधील जुन्या राजकीय घराणेशाहीला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या तरुण मतदारांनी केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारला सत्तेवरून खेचले होते. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे (RSP) प्रमुख असलेल्या बलेंद्र शाह यांच्यावर देशाची धुरा सोपवण्यात आली. व्हीआयपी संस्कृती संपवणे, पारदर्शकता आणणे आणि तरुणांना रोजगार देणे अशा मोठ्या आश्वासनांच्या जोरावर शाह सत्तेत आले. परंतु, अवघ्या चार महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतच त्यांचे सरकार सामान्य जनतेच्या आणि विशेषतः तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. केवळ रस्त्यावरील आंदोलकच नाही, तर त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातही (आरएसपी) अंतर्गत असंतोष उफाळून आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

गणेश नेपाळीचा मृत्यू आणि तरुणांचा भडका

नेपाळमधील या ताज्या जनक्षोभाच्या मागे एक अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायी घटना कारणीभूत ठरली आहे. काठमांडूमध्ये राहणारा २५ वर्षांचा तरुण गणेश नेपाळी हा एका ॲप-आधारित कंपनीत राइड-शेअरिंग चालक (Bike Rider) म्हणून काम करत होता. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आणि परदेशात नोकरी मिळवण्यासाठी तो काठमांडूमध्ये धडपडत होता. एका पासपोर्ट कार्यालयाजवळ पार्किंगच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून काठमांडू महानगरपालिकेच्या पोलिसांनी त्याच्या मोटरसायकलचे चाक लॉक केले. यावरून पोलीस आणि गणेश यांच्यात तीव्र वाद झाला. वारंवार लावण्यात येणारा दंड आणि पोलिसांच्या जाचाला कंटाळून, अत्यंत व्यथित झालेल्या गणेशने स्वतःच्याच गाडीतील पेट्रोल काढून स्वतःला पेटवून दिले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BabElMandeb: ‘अश्रूंचे द्वार’ जागतिक अर्थव्यवस्थेला रडवणार? ‘बाब अल-मंदेब’ नाकेबंदीच्या इशाऱ्याने कच्च्या तेलाच्या बाजारात भूकंप

या आत्मदहनामध्ये गणेश नेपाळी ६० टक्क्यांहून अधिक भाजला गेला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच नेपाळमधील तरुणांचा संयम सुटला. कधीकाळी याच बलेंद्र शाह यांनी महापौर असताना एका सामान्य नागरिकाच्या आत्मदहनाला ‘राज्यव्यवस्थेचे अंतिम अपयश’ म्हटले होते. आज ते स्वतः पंतप्रधान असताना एका गरीब चालकाला आत्महत्या करावी लागल्याने, “आता हे कोणाचे अपयश?” असा थेट प्रश्न तरुण विचारत आहेत. या घटनेनंतर सरकारने ९ कलमी करार करून चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी आंदोलक शांत होण्यास तयार नाहीत.

बुलडोझर मोहीम: १५,००0 हून अधिक नागरिक अचानक बेघर

तरुणांच्या संतापाचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे सरकारची अमानुष ‘बुलडोझर कारवाई’ ठरली आहे. एप्रिल महिन्यापासून काठमांडू महानगर आणि आसपासच्या भागात नदीकाठची अवैध बांधकामे हटवण्याची मोहीम राबवण्यात आली, ज्यामध्ये २,६०० हून अधिक घरे पाडण्यात आली. या टोकाच्या आणि घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे १५,००० हून अधिक गरीब आणि भूमिहीन लोक एका रात्रीत रस्त्यावर आले. कोणतीही ठोस पुनर्वसन योजना (Rehabilitation Scheme) न आखता वृद्ध, लहान मुले आणि महिलांना पावसाळ्यात उघड्यावर सोडण्यात आले.

credit – social media and Twitter

कीर्तिपूर येथील एका तात्पुरत्या निवारा केंद्रात राहणाऱ्या या बेघर लोकांच्या हक्कांसाठी जेव्हा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवला, तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्यावर अमानुष कारवाई केली. आंदोलक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा असा आरोप आहे की, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांवर ‘थर्ड-डिग्री टॉर्चर’ (अमानुष छळ) केले आहे. प्रसारमाध्यमांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारी वाहनांनी मीडिया हाऊसचे गेट अडवल्याचेही समोर आले आहे. या हुकूमशाही प्रवृत्तीमुळे नेपाळमधील लोकशाही धोक्यात आल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  ChinaBiotech: वटवाघुळ झाले आता चीन माकडांच्या मागे! एकाची किंमत तब्बल ३० लाख रुपये; प्रयोगशाळेत घडतंय काहीतरी धक्कादायक?

बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचा तीव्र असंतोष

नेपाळमध्ये बेरोजगारी हा नेहमीच सर्वात संवेदनशील विषय राहिला आहे. सप्टेंबर २०२५ मधील ‘जनरेशन-जी’च्या ऐतिहासिक आंदोलनावेळीही हाच मुख्य मुद्दा होता. तरुणांचा असा आरोप आहे की, बलेंद्र शाह यांच्या नव्या सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी किंवा नवीन रोजगार निर्मितीसाठी कोणतीही ठोस तरतूद केलेली नाही. परिणामी, पदवीधर तरुण आजही परदेशात मजुरी करण्यासाठी जाण्यास हतबल झाले आहेत.

दुसरीकडे, नेपाळमधील शेतकऱ्यांनीही सरकारच्या धोरणांविरोधात मोठे युद्ध पुकारले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना (MNCs) फायदा पोहोचवण्यासाठी सरकार देशांतर्गत कृषी उत्पादनांऐवजी आयातीला प्राधान्य देत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. आपल्या मागण्यांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी काठमांडूच्या रस्त्यांवर टोमॅटो फेकून आंदोलन केले.

सुरुवातीला केवळ व्हीआयपी संस्कृती बंद करणे आणि फेसबुक-ट्विटरवर लोकप्रिय ठरणारे निर्णय घेणे बलेंद्र शाह यांच्यासाठी सोपे होते. परंतु, प्रत्यक्ष देश चालवणे, देशाची आर्थिक घडी बसवणे आणि संवेदनशील आंतरराष्ट्रीय प्रश्न हाताळणे हे केवळ भाषणबाजी किंवा रॅप गाण्यांपुरते मर्यादित नसते, याची जाणीव आता नेपाळच्या जनतेला झाली आहे. आश्वासनांचा फुगा फुटल्यामुळे चौफेर अडचणीत आलेले पंतप्रधान बलेंद्र शाह येत्या काही दिवसांत राजीनामा देतात की लष्कराच्या जोरावर हे आंदोलन दडपून टाकतात, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Nepal pm balendra shah resignation demand gen z protests kathmandu ganesh nepali death squatter eviction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 03:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Crisis: सत्य लिहिण्याची हीच का शिक्षा? बांगलादेशात 4 पत्रकारांवर अंदाधुंद गोळीबार; खुलना शहरात प्रचंड तणाव
1

Bangladesh Crisis: सत्य लिहिण्याची हीच का शिक्षा? बांगलादेशात 4 पत्रकारांवर अंदाधुंद गोळीबार; खुलना शहरात प्रचंड तणाव

ChinaBiotech: वटवाघुळ झाले आता चीन माकडांच्या मागे! एकाची किंमत तब्बल ३० लाख रुपये; प्रयोगशाळेत घडतंय काहीतरी धक्कादायक?
2

ChinaBiotech: वटवाघुळ झाले आता चीन माकडांच्या मागे! एकाची किंमत तब्बल ३० लाख रुपये; प्रयोगशाळेत घडतंय काहीतरी धक्कादायक?

BabElMandeb: ‘अश्रूंचे द्वार’ जागतिक अर्थव्यवस्थेला रडवणार? ‘बाब अल-मंदेब’ नाकेबंदीच्या इशाऱ्याने कच्च्या तेलाच्या बाजारात भूकंप
3

BabElMandeb: ‘अश्रूंचे द्वार’ जागतिक अर्थव्यवस्थेला रडवणार? ‘बाब अल-मंदेब’ नाकेबंदीच्या इशाऱ्याने कच्च्या तेलाच्या बाजारात भूकंप

Saudi-Houthi Attacks : हुथींच्या सौदीवरील हल्ल्यामुळे शाहबाज-मुनीर चिंतेत; पाकिस्तानही युद्धात मारणार उडी?
4

Saudi-Houthi Attacks : हुथींच्या सौदीवरील हल्ल्यामुळे शाहबाज-मुनीर चिंतेत; पाकिस्तानही युद्धात मारणार उडी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nepal Protests : ‘रॅपर ते सत्तेचे शिखर’, पण आता बलेंद्र शहांची खुर्ची धोक्यात; एका आत्मदहनाने बदलले ‘असे’ बदलले नेपाळचे सत्ताकारण

Nepal Protests : ‘रॅपर ते सत्तेचे शिखर’, पण आता बलेंद्र शहांची खुर्ची धोक्यात; एका आत्मदहनाने बदलले ‘असे’ बदलले नेपाळचे सत्ताकारण

Jul 18, 2026 | 03:23 PM
शिवाजीनगर परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार? तब्बल 73.52 कोटींच्या उड्डाणपुलाला हिरवा कंदील

शिवाजीनगर परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार? तब्बल 73.52 कोटींच्या उड्डाणपुलाला हिरवा कंदील

Jul 18, 2026 | 03:19 PM
NEET UG 2026: नीट निकालानंतर कोणत्या रँकवर कोणता कोर्स मिळणार? MBBS, BDS आणि BAMS मधील प्रवेशाची जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया..

NEET UG 2026: नीट निकालानंतर कोणत्या रँकवर कोणता कोर्स मिळणार? MBBS, BDS आणि BAMS मधील प्रवेशाची जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया..

Jul 18, 2026 | 03:18 PM
क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! Rohit च्या निवृत्तीची चर्चा अन् ‘या’ खेळाडूंचं करिअर धोक्यात? चाहते चिंतेत

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! Rohit च्या निवृत्तीची चर्चा अन् ‘या’ खेळाडूंचं करिअर धोक्यात? चाहते चिंतेत

Jul 18, 2026 | 03:17 PM
Mumbai Crime: 8 वर्षांचं प्रेम संपलं, प्रियकराच्या लग्नाची बातमी समजताच तरुणीची आत्महत्या; शेवटची इच्छा वाचून डोळे पाणावतील

Mumbai Crime: 8 वर्षांचं प्रेम संपलं, प्रियकराच्या लग्नाची बातमी समजताच तरुणीची आत्महत्या; शेवटची इच्छा वाचून डोळे पाणावतील

Jul 18, 2026 | 03:11 PM
Mumbai Mixxi Studios: मुंबईत ‘मिक्सी स्टुडिओज’चे भव्य उद्घाटन; AI-आधारित क्रिएटर ॲपने डिजिटल मनोरंजनाला नवी दिशा

Mumbai Mixxi Studios: मुंबईत ‘मिक्सी स्टुडिओज’चे भव्य उद्घाटन; AI-आधारित क्रिएटर ॲपने डिजिटल मनोरंजनाला नवी दिशा

Jul 18, 2026 | 03:10 PM
सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवल्यानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमक, ‘हे भ्याड सरकार आहे,’ म्हणत केला हल्लाबोल

सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवल्यानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गट आक्रमक, ‘हे भ्याड सरकार आहे,’ म्हणत केला हल्लाबोल

Jul 18, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा