शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

Updated On: Jul 17, 2026 | 12:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संस्कृतीतील प्रत्येक परंपरेप्रमाणेच चौरंगाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. जेव्हा पूजा केवळ विधी न राहता श्रद्धेचा अनुभव बनते, तेव्हा चौरंगासारखी साधी वस्तूदेखील अध्यात्माची साक्ष देणारे पवित्र माध्यम बनते. पूजेमध्ये चौरंगच का वापरतात याविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय
  • पूजेत चौरंगाचा वापर करण्यामागील कारणे
  • काय आहे  वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोन
 

भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक धार्मिक कृतीमागे एक सखोल तत्त्वज्ञान दडलेले आहे. पूजा करताना वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तूला शास्त्राधिष्ठित महत्त्व आहे. कलश, दीप, घंटा, शंख, आसन, पाट, तुळशीपत्र, फुले यांप्रमाणेच चौरंग किंवा चौकी हेदेखील पूजेतील अत्यंत महत्त्वाचे साधन मानले जाते.

अनेक घरांमध्ये देवपूजा, सत्यनारायण पूजा, गृहप्रवेश, विवाह, नामकरण, व्रत-उपवास, गणेशोत्सव, नवरात्र, लक्ष्मीपूजन किंवा इतर शुभकार्यांमध्ये देवाची मूर्ती, कलश किंवा पूजेचे साहित्य चौरंगावर ठेवले जाते. ही केवळ परंपरा नसून तिच्यामागे धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक विचार आहे.

चौरंग म्हणजे काय?

चौरंग म्हणजे चार पाय असलेली लाकडी किंवा धातूची चौकी. “चतुरंग” या संकल्पनेतून “चौरंग” हा शब्द उद्भवल्याचे मानले जाते. चार पायांवर स्थिर असलेला हा आधार स्थैर्य, संतुलन आणि पवित्रतेचे प्रतीक मानला जातो. पूर्वी बहुतांश चौरंग सागवान, आंबा, पिंपळ किंवा इतर टिकाऊ लाकडांपासून तयार केले जात. आजही पारंपरिक लाकडी चौरंगाला विशेष महत्त्व दिले जाते.

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख

देवाला उंच स्थान देण्यामागील भावना

सनातन धर्मात देवाला नेहमी सर्वोच्च स्थान दिले जाते. त्यामुळे देवमूर्ती किंवा पूजेचे साहित्य थेट जमिनीवर न ठेवता चौरंगावर स्थापित केले जाते. यामागील भावना अशी की, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्याला आदरपूर्वक उच्च स्थान अर्पण करणे ही भक्ताची नम्रता आहे. त्यामुळे चौरंग हा श्रद्धेचे प्रतीक मानला जातो.

पवित्रता आणि शुचिता

जमिनीवर धूळ, ओलावा किंवा इतर अशुद्ध घटक असू शकतात. पूजेतील वस्तू जमिनीपासून उंच ठेवल्याने त्यांची शुचिता टिकून राहते.

पूजेमध्ये वापरले जाणारे कलश, शंख, पंचामृत, नैवेद्य, फुले, अक्षता आणि देवमूर्ती यांचा पवित्रपणा जपण्यासाठी चौरंगाचा उपयोग केला जातो.

आध्यात्मिक ऊर्जा टिकविण्याचे माध्यम

धार्मिक परंपरेनुसार पूजेच्या वेळी मंत्रोच्चार, ध्यान आणि भक्तिभावामुळे सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. चौरंगावर स्थापित केलेल्या देवमूर्तीभोवती ही सात्त्विक ऊर्जा अधिक प्रभावीपणे केंद्रित राहते, अशी श्रद्धा आहे. लाकडी चौरंग हा सात्त्विक मानला जात असल्याने अनेक धार्मिक विधींमध्ये त्याला प्राधान्य दिले जाते.

Jagannath Rath Yatra: पुरीची जगन्नाथ रथयात्रा का आहे जगप्रसिद्ध? जाणून घ्या इतिहास, परंपरा आणि महत्त्व

पृथ्वीशी थेट संपर्क टाळण्यामागील विचार

सनातन परंपरेनुसार पृथ्वीमध्ये अनेक प्रकारच्या ऊर्जांचे प्रवाह असतात. पूजेदरम्यान देवमूर्ती किंवा पूजासाहित्य थेट जमिनीवर न ठेवता चौरंगावर ठेवले असता पूजेतील पवित्रता आणि एकाग्रता राखण्यास मदत होते, अशी धार्मिक धारणा आहे. ही धारणा श्रद्धा आणि पारंपरिक आध्यात्मिक विचारांवर आधारित आहे.

चार पायांचे प्रतीकात्मक महत्त्व

चौरंगाचे चार पाय अनेक प्रकारे प्रतीकात्मक मानले जातात.

चार वेद – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद
चार दिशा – पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण
चार पुरुषार्थ – धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष
चार आश्रम – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास

या प्रतीकांमुळे चौरंग संपूर्ण जीवनव्यवस्थेतील संतुलन आणि परिपूर्णतेचे प्रतीक मानला जातो.

विविध धार्मिक विधींमधील उपयोग

चौरंगाचा उपयोग केवळ दैनंदिन पूजेसाठीच होत नाही.

गणेश स्थापना, नवरात्रातील, घटस्थापना, सत्यनारायण पूजा, लक्ष्मीपूजन, गृहप्रवेश
वास्तुशांती,विवाहातील मंगलकार्य, मुंज (उपनयन), नामकरण, देवप्रतिष्ठा
गुरुपूजन, हरिपाठ, भजन आणि कीर्तन या सर्व धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये चौरंगाचे विशेष स्थान आहे.

रांगोळी आणि चौरंग

पूजेपूर्वी चौरंगाखाली किंवा सभोवताली रांगोळी काढण्याची परंपरा आहे. रांगोळी ही मंगलतेचे, शुभतेचे आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानली जाते.
हळद-कुंकू, अक्षता, स्वस्तिक, कमळ किंवा अष्टदल यांसारखी शुभचिन्हे चौरंगावर काढली जातात. त्यामुळे पूजा अधिक मंगलमय होते.

वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोन

वास्तुशास्त्रानुसार ईशान्य दिशा देवस्थानासाठी शुभ मानली जाते. त्या ठिकाणी चौरंगावर देवमूर्ती स्थापित केल्यास पूजास्थळ अधिक व्यवस्थित आणि पवित्र वाटते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पूजेमध्ये चौरंगाचा वापर का केला जातो?

    Ans: देवमूर्ती, कलश आणि पूजेचे साहित्य उंच व पवित्र स्थानी ठेवण्यासाठी चौरंगाचा वापर केला जातो.

  • Que: चौरंगाचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: चौरंग हा श्रद्धा, स्थैर्य, शुचिता आणि ईश्वराला सर्वोच्च स्थान देण्याचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: कोणकोणत्या धार्मिक विधींमध्ये चौरंगाचा वापर होतो?

    Ans: गणेश स्थापना, घटस्थापना, सत्यनारायण पूजा, गृहप्रवेश, विवाह, नामकरण, वास्तुशांती, लक्ष्मीपूजन आणि इतर शुभकार्यांमध्ये चौरंगाचा वापर केला जातो.

Web Title: Why is chaurang used in worship what are the reasons and traditions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख
1

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख

Mari Aai Story: रोगराईपासून गावाचे रक्षण करणारी मरिआई देवी कोण? जाणून घ्या तिची कथा
2

Mari Aai Story: रोगराईपासून गावाचे रक्षण करणारी मरिआई देवी कोण? जाणून घ्या तिची कथा

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी करा चंद्रघंटा देवीची पूजा, या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य
3

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी करा चंद्रघंटा देवीची पूजा, या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य

Numberlogy:  मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy:  मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
E20 वर मान्सूनचं संकट! पावसाच्या ओलाव्यामुळे एथेनॉल – पेट्रोल होतंय वेगळं? पेट्रोल पंप असोसिएशनने दिला गंभीर इशारा?

E20 वर मान्सूनचं संकट! पावसाच्या ओलाव्यामुळे एथेनॉल – पेट्रोल होतंय वेगळं? पेट्रोल पंप असोसिएशनने दिला गंभीर इशारा?

Jul 17, 2026 | 12:55 PM
Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

Jul 17, 2026 | 12:55 PM
Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Jul 17, 2026 | 12:49 PM
Farmers News: 15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

Farmers News: 15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

Jul 17, 2026 | 12:44 PM
Ashadhi Wari 2026: ‘माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा’; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

Ashadhi Wari 2026: ‘माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा’; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

Jul 17, 2026 | 12:37 PM
NEET UG 2026 मध्ये पंजाबच्या आर्यनची देशभरात चमक; कठोर मेहनतीने गाठला अव्वल मान

NEET UG 2026 मध्ये पंजाबच्या आर्यनची देशभरात चमक; कठोर मेहनतीने गाठला अव्वल मान

Jul 17, 2026 | 12:33 PM
व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाखांची उकळली खंडणी; 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाखांची उकळली खंडणी; 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Jul 17, 2026 | 12:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा