Lucky Gemstone: नीलमणी परिधान केल्याने या राशीच्या लोकांवर शनिदेवाचा असतो आशीर्वाद, जीवनात मिळते अपेक्षित यश

जीवनामध्ये खूप मेहनत करूनही जेव्हा काम अडकते, आर्थिक स्थिती कोलमडते. तेव्हा लोक अनेकदा ज्योतिषशास्त्राकडे वळतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंडलीत ग्रहांच्या स्थानाचा आपल्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. विशेषतः, शनि ग्रहाचा प्रभाव संघर्ष, विलंब आणि परीक्षांच्या स्वरूपात प्रकट होतो. नीलमणी रत्न हा शनीसाठी सर्वात प्रभावी उपाय मानला जातो. योग्य राशीत, योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने नीलमणी धारण केल्याने तुमच्या जीवनाचा मार्ग बदलू शकतो.
नीलमणी हा शनि ग्रहाचा प्रमुख रत्न आहे. तो परिधान केल्याने शिस्त, संयम आणि स्थिरता येते. यामुळे करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित अडथळे हळूहळू कमी होतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, नीलमणी हा एक रत्न आहे जो त्वरित परिणाम दर्शवितो, म्हणून सल्ल्याशिवाय ते घालणे योग्य मानले जात नाही.
वृषभ राशीचा संबंध शुक्र आणि शनि या दोघांशी आहे. ज्यांच्या कुंडलीत शनि कमकुवत आहे त्यांना नीलमणी रत्नाचा फायदा होऊ शकतो. यामुळे नोकरीत स्थिरता येते आणि आर्थिक दबाव कमी होतो. मानसिक ताणतणावापासूनही आराम मिळतो.
काही विशिष्ट परिस्थितीत मिथुन राशीच्या लोकांनी नीलमणी परिधान करणे शुभ मानला जातो. जेव्हा कुंडलीत शनि शुभ स्थितीत असतो तेव्हा हा रत्न बुद्धिमत्ता आणि निर्णय घेण्याची क्षमता मजबूत करतो. यामुळे तुमच्या कारकिर्दीत स्थिरता आणि आदर मिळण्याची शक्यता वाढते.
मकर राशीला शनिची रास मानले जाते. नीलमणी परिधान केल्याने या मकर राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी ओळख मिळते. रखडलेली कामे गती घेतात आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता वाढते.
कुंभ राशीवरही शनिचे राज्य असते. नीलमणी परिधान केल्याने कुंभ राशीच्या लोकांसाठी नवीन प्रकल्पांमध्ये यश मिळू शकते. हे रत्न उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडण्यास मदत करते असे मानले जाते.
नीलमणी परिधान करण्यापूर्वी ते गंगाजल किंवा कच्च्या दुधाने शुद्ध करावे. ते अंगठी किंवा मधल्या बोटावर घालणे शुभ मानले जाते. शनिवारी शनि मंत्राचा जप करताना ते धारण केल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम वाढतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: नीलमणी (Turquoise) हे एक प्रभावी आणि शुभ रत्न मानले जाते. हे रत्न शनिदेवाची कृपा, मानसिक शांती आणि नकारात्मक ऊर्जेपासून संरक्षण देणारे समजले जाते.
Ans: नीलमणी रत्नाचा संबंध शनी ग्रहाशी मानला जातो. शनी कमजोर किंवा अशुभ स्थितीत असल्यास नीलमणी परिधान केल्याने सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.
Ans: नीलमणी रत्न वृषभ, मिथुन, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी परिधान करावे