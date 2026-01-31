Vastu Tips: हत्तीची सोंड वरच्या दिशेला असावी की खाली? जाणून घ्या वास्तूचे ‘हे’ नियम

वास्तुशास्त्रानुसार, आपल्या घरातील प्रत्येक वस्तूचा आपल्या जीवनावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभाव पडतो. या अत्यंत प्रभावशाली आणि शुभ प्रतीकांपैकी एक म्हणजे हत्ती. प्राचीन काळापासून हत्तीला संपत्ती, शक्ती आणि बुद्धिमत्तेचे प्रतीक मानले जाते. जर तुम्ही तुमच्या घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी हत्तीची मूर्ती योग्य पद्धतीने ठेवल्यास सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करत नाही तर जीवनात संतुलन आणि मानसिक शक्ती देखील आणते.
वास्तुनुसार, जर तुम्ही तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दोन हत्तींच्या मूर्त्या ठेवले तर ते संरक्षक कवच म्हणून काम करते.
पण हत्तींची सोंड वरच्या दिशेला असायला हवी. हत्तीचे सोंड घरामध्ये असले पाहिजे. जेणेकरून संपत्ती, सौभाग्य आणि आनंद बाहेर जाण्याऐवजी घरात येईल. असे केल्याने नकारात्मक शक्ती आणि वाईट नजर घरात प्रवेश करू शकत नाहीत.
वास्तुशास्त्रात दिशांना महत्त्वाची भूमिका असते. घराच्या दक्षिण बाजूला हत्तीची मूर्ती ठेवणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. यामुळे मंगळाचा शुभ प्रभाव सक्रिय होतो, ज्यामुळे मालमत्ता, जमीन आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये नफा मिळण्याची शक्यता वाढते. यामुळे सामाजिक जीवनात आणि करिअरमध्येही प्रगती होते.
ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातूनही हत्तींना खूप महत्त्व आहे. राहू ग्रहामुळे अचानक येणारे त्रास, गोंधळ आणि ताण कमी करण्यासाठी घरात चांदी किंवा पितळेचा हत्ती ठेवणे फायदेशीर ठरते. हे राहूचे नकारात्मक प्रभाव कमी करते आणि मानसिक शांती प्रदान करते.
हत्तीची मूर्ती खरेदी करताना, त्याच्या सोंडेच्या दिशेकडे लक्ष द्या. सरळ सोंड: हे विजय, यश आणि प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. खालच्या दिशेने सोंड: हे नम्रता, संयम आणि स्थिर मन दर्शवते.
पितळ, चांदी, तांबे किंवा दगडापासून बनवलेली हत्तीची मूर्ती सर्वोत्तम मानली जाते. एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की तुम्ही तुमच्या घरात कधीही तुटलेली किंवा खराब झालेली मूर्ती ठेवू नये. वास्तुनुसार, अशी मूर्ती ताबडतोब काढून टाकली पाहिजे कारण त्यामुळे वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतात आणि फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होय. वास्तुशास्त्रानुसार हत्तीची मूर्ती समृद्धी, शक्ती, बुद्धिमत्ता आणि स्थैर्याचे प्रतीक मानली जाते. योग्य दिशेला आणि योग्य प्रकारे ठेवली तर सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
Ans: उत्तर किंवा पूर्व दिशा सर्वात शुभ, मुख्य दरवाजाजवळ जोडीत हत्ती ठेवणे शुभ, ऑफिसमध्ये टेबलच्या मागे ठेवणे लाभदायक
Ans: पितळ, चांदी, लाकूड किंवा दगड प्लास्टिक किंवा तुटकी मूर्ती ठेवणे टाळावे