‘हा’ हिशोब लक्षात ठेवा! थेट दारात उभी राहील Toyota Hyryder CNG, फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI

भारतात अनेक कंपन्या आहेत, ज्या दमदार कार्स ऑफर करत असतात. अशीच एक कंपनी म्हणजे Toyota Motors. कंपनीच्या Toyota Hyryder SUV ला भारतात चांगली मागणी मिळताना दिसते. या एसयूव्हीच्या CNG व्हेरिएंटला देखील ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. जर तुम्हीही या कारचा CNG व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर चला जाणून घेऊयात 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला किती EMI द्यावा लागेल?
टोयोटा अर्बन क्रूझर हायराइडरच्या सीएनजी व्हेरिएंट म्हणून S ऑफर करते. या कारच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 13.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. जर ही कार खरेदी केली तर आरटीओसाठी सुमारे 1.33 लाख रुपये आणि विम्यासाठी सुमारे 62 हजार रुपये द्यावे लागतील. यासोबतच, टीसीएस शुल्क म्हणून सुमारे 13 हजार रुपये आकारले जातील. त्यानंतर टोयोटा हायराइडर सीएनजीची रोडवरील किंमत सुमारे 15.42 लाख रुपये होते.
जर तुम्ही या कारचा CNG व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 13.42 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागतील. जर बँक 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 13.42 लाख रुपयांचे कर्ज देते, तर पुढील 7 वर्षांसाठी दरमहा सुमारे 21,588 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 13.42 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर 7 वर्षांत तुम्हाला दरमहा 21,588 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. अशा प्रकारे, या कालावधीत Toyota Hyryder CNG साठी तुम्ही सुमारे 4.72 लाख रुपये व्याजाच्या स्वरूपात भराल. एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 20.13 लाख रुपये इतकी होईल.