Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Dizziness After Taking High Blood Pressure Medicine Consuming The Wrong Pills Can Lead To Adverse Health Effects

उच्च रक्तदाबाची औषध खाल्ल्यानंतर चक्कर येते? चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर दिसून येतील दुष्परिणाम, वेळीच व्हा सावध

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक किंवा ब्रेन स्ट्रोक येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:30 AM
उच्च रक्तदाबाची औषध खाल्ल्यानंतर चक्कर येते? चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर दिसून येतील दुष्परिणाम

उच्च रक्तदाबाची औषध खाल्ल्यानंतर चक्कर येते? चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर दिसून येतील दुष्परिणाम

Follow Us:
Follow Us:

उच्च रक्तदाबाची लक्षणे?
रक्तदाबाच्या औषधांचे आरोग्यावर होणारे परिणाम?
उच्च रक्तदाबाची कारणे?

बदलती जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाण्याचे सेवन, अपुरी झोप, जंक फूडचे अतिसेवन इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. हल्ली कोणत्याही वयात शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे वेळीच उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी. कामाच्या धावपळीमध्ये प्रत्येक व्यक्ती व्यायाम करण्याचा खूप जास्त कंटाळा करते. याशिवाय कायमच बाहेरील विकतच्या पदार्थांचे सतत सेवन केले जाते. पण नेहमीच जंक फूडचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. शरीरात उच्च कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढणे, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासारखे गंभीर आजार होतात. महिलांसह पुरुषसुद्धा शरीराला कोणत्याही आजाराची लागण झाल्यानंतर योग्य वेळी लक्ष देत नाहीत. असे केल्यामुळे छोटे आजार आणखीनच गंभीर स्वरूप घेतात.(फोटो सौजन्य – istock)

Health Care Tips: लहान मुलांमध्ये का वाढतोय थायरॉईडचा धोका? ‘ही’ लक्षणे दिसल्यास वेळीच करा उपचार,

हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या काहीदिवस आधी शरीरात असंख्य बदल दिसून येतात. त्यात प्रामुख्याने दिसून येणारा बदल म्हणजे उच्च रक्तदाब. हा आजार सायलेंट किलर म्हणून ओळखला जातो. कारण उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत. पण कालांतराने उच्च रक्तदाबाची लक्षणे आणखीनच तीव्र होतात आणि कोणत्याही क्षणी स्ट्रोक, हृदयविकार किंवा किडनीचे नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर वेळीच लक्ष न दिल्यास मेंदूच्या नसा फाटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये. तातडीने उपचार करावेत.

जगभरात उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर मेडिकलमधील गोळ्या आणून खाल्ल्या जातात. पण चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. इतर औषधांप्रमाणेच ब्लड प्रेशरच्या औषधांचा किडनीवर दुष्परिणाम होतो. ACE inhibitors घेणाऱ्या रुग्णांना कोरड्या खोकल्याला सामोरे जावे लागते. याशिवाय सतत खोकून घसा दुखी, झोप मोड होणे इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवतात. त्यामुळे उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर कोणत्याही गोळ्या औषधांचे सेवन करण्याऐवजी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. यामुळे वेळीच आराम मिळेल. ACE inhibitors ऐवजी ARB खाल्ल्यानंतर त्रास होत नाही.

Paneer Side Effect: पनीरसोबत चुकूनही करू नका ‘या’ पदार्थांचे सेवन, पोटात वेदना वाढून पचनसंस्थेवर येऊन जास्तीचा ताण

उच्च रक्तदाबाच्या गोळ्यांचे आरोग्यावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम:

  • सतत चक्कर येणे.
  • थकवा अशक्तपणा वाटणे.
  • कोरडा खोकला, इत्यादी लक्षणे दिसू लागल्यानंतर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. याशिवाय भरपूर पाणी प्यावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: उच्च रक्तदाबाची लक्षणे कोणती?

    Ans: उच्च रक्तदाबाची अनेकदा कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत, म्हणूनच याला "सायलेंट किलर" म्हणतात. मात्र, चक्कर येणे, डोकेदुखी, धडधडणे, किंवा पाय सुजणे ही लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: उच्च रक्तदाबाचे प्रमुख परिणाम काय?

    Ans: उपचार न केल्यास हृदयविकाराचा झटका (Heart Attack), स्ट्रोक (Stroke) किंवा मूत्रपिंडाचे (Kidney) आजार होऊ शकतात

  • Que: बीपी घरच्या घरी कसे तपासावे?

    Ans: डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरचा वापर करून, शांत बसून, हाताची स्थिती हृदयाच्या पातळीवर ठेवून दररोज एकाच वेळी मोजणी करावी.

Web Title: Dizziness after taking high blood pressure medicine consuming the wrong pills can lead to adverse health effects

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दिवसभरात किती कप कॉफीचे सेवन करावे? जाणून घ्या कॉफी पिण्याची योग्य वेळ कोणती
1

दिवसभरात किती कप कॉफीचे सेवन करावे? जाणून घ्या कॉफी पिण्याची योग्य वेळ कोणती

Health Care Tips: लहान मुलांमध्ये का वाढतोय थायरॉईडचा धोका? ‘ही’ लक्षणे दिसल्यास वेळीच करा उपचार,
2

Health Care Tips: लहान मुलांमध्ये का वाढतोय थायरॉईडचा धोका? ‘ही’ लक्षणे दिसल्यास वेळीच करा उपचार,

‘White Poison’ मानले जाणारे ‘हे’ पदार्थ शरीरात वाढवतात मधुमेह – लठ्ठपणा, भारतीयांच्या ताटातील आवडते पांढरेशुभ्र पदार्थ
3

‘White Poison’ मानले जाणारे ‘हे’ पदार्थ शरीरात वाढवतात मधुमेह – लठ्ठपणा, भारतीयांच्या ताटातील आवडते पांढरेशुभ्र पदार्थ

Paneer Side Effect: पनीरसोबत चुकूनही करू नका ‘या’ पदार्थांचे सेवन, पोटात वेदना वाढून पचनसंस्थेवर येऊन जास्तीचा ताण
4

Paneer Side Effect: पनीरसोबत चुकूनही करू नका ‘या’ पदार्थांचे सेवन, पोटात वेदना वाढून पचनसंस्थेवर येऊन जास्तीचा ताण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उच्च रक्तदाबाची औषध खाल्ल्यानंतर चक्कर येते? चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर दिसून येतील दुष्परिणाम, वेळीच व्हा सावध

उच्च रक्तदाबाची औषध खाल्ल्यानंतर चक्कर येते? चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर दिसून येतील दुष्परिणाम, वेळीच व्हा सावध

Feb 01, 2026 | 05:30 AM
Nandura News : नांदुरा येथे आपदा मित्र प्रशिक्षणाची सांगता! सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले

Nandura News : नांदुरा येथे आपदा मित्र प्रशिक्षणाची सांगता! सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले

Feb 01, 2026 | 04:15 AM
Navarashtra Special: ‘मायक्रो आर्ट’च्या माध्यमातून कलानगरीचे नाव जगभर पोहोचविणार: अशांत मोरे

Navarashtra Special: ‘मायक्रो आर्ट’च्या माध्यमातून कलानगरीचे नाव जगभर पोहोचविणार: अशांत मोरे

Feb 01, 2026 | 02:35 AM
Pune : फुकट्या प्रवाशांवर पीएमपीची कडक कारवाई; 9 महिन्यांत तब्बल…

Pune : फुकट्या प्रवाशांवर पीएमपीची कडक कारवाई; 9 महिन्यांत तब्बल…

Feb 01, 2026 | 12:30 AM
IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीपच्या ‘पंजा’ने भाकरी फिरवली! भारताचा किवींवर 46 धावांनी विजय; सूर्या आर्मीची मालिकेत 4-1 ने सरशी 

IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीपच्या ‘पंजा’ने भाकरी फिरवली! भारताचा किवींवर 46 धावांनी विजय; सूर्या आर्मीची मालिकेत 4-1 ने सरशी 

Jan 31, 2026 | 10:30 PM
ही तर वाहनांमधील उत्तम गुणतवणूक! जाणून घ्या, Best Resale Value असणारे बाईक्स आणि स्कूटर

ही तर वाहनांमधील उत्तम गुणतवणूक! जाणून घ्या, Best Resale Value असणारे बाईक्स आणि स्कूटर

Jan 31, 2026 | 10:11 PM
V8 इंजिनची ताकद आणि सोबतीला AI फीचर्स! Mercedes कडून S-Class लक्झरी कार सादर

V8 इंजिनची ताकद आणि सोबतीला AI फीचर्स! Mercedes कडून S-Class लक्झरी कार सादर

Jan 31, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM