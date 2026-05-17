Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

गंगा दशहरा हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून भारतीय संस्कृतीतील श्रद्धा, निसर्गपूजा आणि आध्यात्मिकतेचा महान संगम आहे. गंगा नदी भारतीयांच्या जीवनाशी हजारो वर्षांपासून जोडलेली आहे. या दिवशी गंगेचे पूजन करून मानव निसर्गाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि आत्मशुद्धीचा संकल्प करतो. श्रद्धा, भक्ती आणि मोक्षाची अनुभूती देणारा हा उत्सव आहे..

Updated On: May 17, 2026 | 03:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • गंगा दशहरा म्हणजे काय
  • गंगा दशहरा कधी आहे
  • गंगा दशहराचे धार्मिक महत्त्व काय
 

 

गंगा दशहरा हा हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि श्रद्धेचा सण मानला जातो. ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील दशमी तिथीला हा उत्सव साजरा केला जातो. या दिवशी स्वर्गातून पृथ्वीवर आणि पृथ्वीवरून पाताळात देवी गंगेचे अवतरण झाले, अशी पौराणिक मान्यता आहे. त्यामुळे या दिवसाला “गंगा अवतरण दिन” असेही म्हटले जाते.

“दशहरा” या शब्दाचा अर्थ “दहा पापांचा नाश करणारा” असा होतो. गंगा स्नान, दान, जप, तप आणि पूजन केल्याने मनुष्याचे दहा प्रकारचे पाप नष्ट होतात, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे या दिवसाला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

गंगा दशहरा कधी आहे

गंगा दशहरा (गंगा दसरा) हा पवित्र सण सोमवार, २५ मे रोजी आहे. पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील दशमी तिथीची सुरुवात होते. यामध्ये पुण्य स्नानाचा मुहूर्त २५ मे रोजी सूर्योदयापासून ते २६ मे रोजी पहाटेपर्यंत गंगेत स्नान करणे आणि दानधर्म करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

गंगा अवतरणाची पौराणिक कथा

भगीरथ राजा सगर यांनी अश्वमेध यज्ञ केला होता. त्या यज्ञातील घोडा हरवल्याने सगरराजांच्या साठ हजार पुत्रांनी पृथ्वी खोदून शोध सुरू केला. शेवटी त्यांना घोडा कपिल मुनी यांच्या आश्रमात दिसला. संशयामुळे त्यांनी कपिल मुनींचा अपमान केला. त्यामुळे क्रोधित होऊन कपिल मुनींनी आपल्या तपशक्तीने त्या सर्वांना भस्म केले. या आत्म्यांच्या मुक्तीसाठी अनेक पिढ्यांनी तप केले. अखेर राजा भगीरथ यांनी कठोर तपश्चर्या करून देवी गंगेला पृथ्वीवर आणण्याची विनंती केली. गंगेचा प्रचंड वेग पृथ्वी सहन करू शकणार नाही म्हणून भगवान शिव यांनी आपल्या जटांमध्ये गंगेला धारण केले आणि नंतर पृथ्वीवर सोडले. अशा प्रकारे गंगेचे अवतरण झाले आणि सगरपुत्रांना मोक्ष प्राप्त झाला. याच घटनेच्या स्मरणार्थ गंगा दशहरा साजरा केला जातो.

गंगा दशहराचे धार्मिक महत्त्व

पापक्षालनाचा दिवस गंगा स्नान केल्याने शरीर आणि मन शुद्ध होते, अशी श्रद्धा आहे. या दिवशी गंगेच्या पाण्यात स्नान केल्याने दहा प्रकारची पापे नष्ट होतात असे धर्मग्रंथांमध्ये सांगितले आहे.

मोक्षप्राप्तीची श्रद्धा

गंगाजलाला हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र मानले जाते. मृत्यूनंतर आत्म्याला मोक्ष मिळावा म्हणून गंगाजलाचा उपयोग केला जातो.

दानधर्माचे महत्त्व

या दिवशी अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, तांदूळ, गहू, फळे आणि पंखे दान करण्याची परंपरा आहे. यामुळे पुण्य प्राप्त होते असे मानले जाते.

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

शिव आणि गंगा पूजन

गंगेचे अवतरण भगवान शिवांच्या कृपेने झाले असल्यामुळे शिवपूजेलाही विशेष महत्त्व असते.

गंगा दशहराला काय केले जाते?

पवित्र नद्यांमध्ये स्नान

गंगा आरती

गंगामातेची पूजा

शिवलिंग अभिषेक

मंत्रजप आणि गंगास्तोत्र पठण

दीपदान

दानधर्म

अनेक भाविक या दिवशी “ॐ नमः शिवाय” आणि “गंगे च यमुने चैव” या मंत्रांचा जप करतात.

भारतात गंगा दशहरा कुठे जास्त साजरा केला जातो?

वाराणसी

गंगा दशहराचा सर्वात भव्य उत्सव वाराणसी येथे पाहायला मिळतो. दशाश्वमेध घाटावर भव्य गंगा आरती केली जाते. लाखो भाविक गंगास्नानासाठी येथे येतात.

हरिद्वार

हर की पौडी येथे गंगा स्नानासाठी प्रचंड गर्दी होते. गंगेला फुले आणि दिवे अर्पण करण्याची परंपरा येथे विशेष प्रसिद्ध आहे.

प्रयागराज

गंगा, यमुना आणि सरस्वतीच्या त्रिवेणी संगमावर स्नान करण्याला अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.

ऋषिकेश

येथे साधू-संतांच्या उपस्थितीत धार्मिक कार्यक्रम, भजन आणि गंगा पूजन केले जाते.

पटणा आणि कोलकाता

गंगेच्या काठावरील शहरांमध्येही हा उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा केला जातो.

गंगामातेचे हिंदू संस्कृतीतील स्थान

गंगा नदी ही केवळ नदी नसून भारतीय संस्कृतीची जीवनवाहिनी मानली जाते. गंगा म्हणजे श्रद्धा, शुद्धता आणि मोक्षाचे प्रतीक आहे. अनेक संत, ऋषी आणि भक्तांनी गंगेचे महात्म्य आपल्या ग्रंथांत वर्णिले आहे. रामचरितमानस, महाभारत आणि विविध पुराणांमध्ये गंगेचे महत्त्व वर्णिलेले आढळते.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गंगा दशहरा म्हणजे काय?

    Ans: गंगा दशहरा हा हिंदू धर्मातील पवित्र सण असून या दिवशी गंगा माता पृथ्वीवर अवतरल्या अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: गंगा दशहराच्या दिवशी दानधर्माचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: अन्नदान, वस्त्रदान आणि गरजूंना मदत करणे अत्यंत पुण्यदायी मानले जाते.

  • Que: गंगा दशहराला कोणते मंत्र जपले जातात?

    Ans: “ॐ नमः शिवाय” आणि गंगा स्तोत्र किंवा गंगा मंत्रांचा जप केला जातो.

Web Title: Ganga dahasara 2026 what is ganga dahasara religious significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व
1

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल
2

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व
3

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या
4

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM
Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM
भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

May 17, 2026 | 03:36 PM
DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 17, 2026 | 03:33 PM
पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

May 17, 2026 | 03:28 PM
RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

May 17, 2026 | 03:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM