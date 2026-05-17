Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Rcb Vs Pbks Live Toss Update Rajat Patidar Out Jitesh Sharma Captain Dharamshala Ipl 2026

RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

RCB vs PBKS Toss: आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि पंजाब किंग्स यांच्यात महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. हा हायव्होल्टेज सामना धर्मशाळा येथील HPCA स्टेडियमवर खेळला जाईल.

Updated On: May 17, 2026 | 03:40 PM
photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
  • पंजाबने जिंकला टॉस
  • आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी
  • रजत पाटीदार OUT
आयपीएल २०२६ मध्ये आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि पंजाब किंग्स यांच्यात हायव्होटेज सामना रंगणार आहे. धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियवर हा सामना खेळला जाणार आहे. आजच्या डबल हेडर सामन्यांमधील हा पहिला सामना आहे. सामन्याच्या अर्धा तास आधी दोन्ही संघाचे कर्णधार रजत पाटीदार आणि श्रेयस अय्यर नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरले. पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असून आरसीबीला प्रथम फलंदाजी करण्यास आमंत्रित केले आहे. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार दुखापतीमुळे धर्मशाळा येथे पोहचलेला नाही. त्याच्या जागी आज जितेश शर्मा संघाचे नेतृत्व करणार आहे. तसेच, वेंकटेश अय्यरला देखील संघात स्थान देण्यात आले आहे.

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

आरसीबी विरुद्ध पंजाब पिच रिपोर्ट

आयपीएल २०२६ मध्ये पहिल्यांदाच धर्मशाळा येथे दुपारचा सामना खेळला जात आहे. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियममधील पिच फलंदाजांसाठी खूप चांगली मानली जाते. सामन्याच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, परंतु खेळ जसजसा पुढे जाईल, तसतसे फिरकी गोलंदाजही फलंदाजासाठी अडचणी निर्माण करु शकतील. या पिचवर दव महत्वाची भूमिका बजावतो. म्हणून पंजाबने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच येथे खेळल्या गेलेले १० सामने हे लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. या स्टेडियमध्ये हवामान चांगले राहण्याची शक्यता असून, तापमान सुमारे २० अंश सेल्सिअस असेल. परंतु, यावेळी पाऊस पडण्याची ३० टक्के शक्यता वर्तवली जात आहे.

पहिल्यांदाच भिडणार आरसीबी आणि पंजाब

आयपीएल २०२५ चा विजेता व उपविजेता संघ आरसीबी आणि पंजाब आयपीएल २०२६ मध्ये पहिल्यांदाच भिडणार आहेत. आरसीबीने आतापर्यंत १२ पैकी आठ सामने जिंकले असून ते पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी आहेत. तर, पंजाबने १२ सामन्यांपैकी ६ सामने जिंकले असून ते १३ गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. आयपीएलच्या इतिहासात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि पंजाब किंग्स यांच्यात ३७ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी आरसीबीने १९ सामने जिंकले आहेत, तर पंजाबने १८ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे या सामन्यात कोण बाजी मारेल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

दोन्ही संघाचे प्लेइंग ११:

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु प्लेइंग ११– जेकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, व्यंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (कर्णधार/विकेटकीपर), टिम डेव्हिड रोमारियो शेफई, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड आणि सुयश शर्मा,

इमपॅक्ट सबस्टीट्यूट – रसिक सलाम, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्नील सिंह, कनिष्क चौहान

पंजाब किंग्स प्लेइंग ११– प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंग, अझमतुल्ला उमरझाई, हरप्रीत ब्रार, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंग आणि युझवेंद्र चहल.

इमपॅक्ट सबस्टीट्यूट- मार्कस स्टोइनिस, झेवियर बार्टलेट, विष्णू विनोद, मुशीर खान, प्रवीण दुबे

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

Web Title: Rcb vs pbks live toss update rajat patidar out jitesh sharma captain dharamshala ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय
1

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी
2

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?
3

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम
4

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM