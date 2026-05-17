Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

मुंबईतील श्रीसिद्धिविनायक मंदिराच्या शेजारी असलेल्या नर्दुल्ला टॅंक मैदानात आज रविवार, 17 मे रोजी राज मातंगी महायज्ञाचे भव्य आयोजन केले आहे. त्यानिमित्ताने राज मातंगी देवीचे स्वरूप, हा यज्ञ का केला जातो. याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया

Updated On: May 17, 2026 | 11:40 AM
  • राज मातंगी महायज्ञाचे आयोजन
  • राज मातंगी महायज्ञ का करतात
  • राज मातंगी देवीचे स्वरूप
 

 

 

हिंदू धर्मातील शक्ती उपासनेमध्ये “दशमहाविद्या” या दहा आदिशक्तींचे अत्यंत गूढ आणि प्रभावशाली स्थान मानले जाते. त्या दशमहाविद्यांपैकी एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप म्हणजे राज मातंगी देवी. मातंगी देवीला ज्ञान, वाणी, संगीत, आकर्षणशक्ती, राज्यसत्ता, वैभव आणि आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रदान करणारी देवी मानले जाते. “राज मातंगी” हे तिचे अधिक राजस, ऐश्वर्यपूर्ण आणि प्रभावी स्वरूप आहे.

तंत्रशास्त्रात राज मातंगी देवीला “तांत्रिक सरस्वती” असेही संबोधले जाते. जसे सरस्वती देवी ज्ञान आणि वाणीची अधिष्ठात्री आहे, तसेच मातंगी देवी ही वाणीवर नियंत्रण, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, समाजातील मान-सन्मान आणि आध्यात्मिक तेज देणारी शक्ती मानली जाते.

राज मातंगी देवीची उत्पत्ती

पौराणिक आणि तांत्रिक ग्रंथांमध्ये मातंगी देवीच्या उत्पत्तीच्या विविध कथा आढळतात. काही कथांनुसार भगवान शिव आणि माता पार्वती यांच्या दिव्य तेजातून मातंगी प्रकट झाल्या. तर काही तांत्रिक परंपरांमध्ये त्या आदिशक्तीच्या उच्छिष्ट किंवा गूढ तांत्रिक रूपातून प्रकट झाल्या असे वर्णन आहे.

“राज मातंगी” या स्वरूपात देवी राजवैभव, सत्ता, कीर्ती आणि लोकांवर प्रभाव निर्माण करणारी मानली जाते. त्यामुळे अनेक राजे, सामंत, विद्वान आणि तांत्रिक साधक तिची उपासना करत असत.

राज मातंगी देवीचे स्वरूप

राज मातंगी देवीचे स्वरूप अत्यंत तेजस्वी आणि आकर्षक मानले जाते. देवीचा वर्ण श्याम किंवा हिरवट वर्णाचा सांगितला जातो. हातात वीणा, पाश, अंकुश आणि वरद मुद्रा असते. त्या सिंहासनावर विराजमान असतात. पोपट हा देवीचा विशेष संबंध असलेला पक्षी मानला जातो. देवी संगीत, कला, वाणी आणि राजकीय प्रभाव यांचे प्रतीक आहे. देवीची उपासना केल्याने व्यक्तीच्या बोलण्यात प्रभाव, विचारांमध्ये स्पष्टता आणि समाजात आदर वाढतो असे मानले जाते.

राज मातंगी महायज्ञ म्हणजे काय?

राज मातंगी महायज्ञ हा देवीच्या प्रसन्नतेसाठी केला जाणारा अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक आणि वैदिक विधी मानला जातो. या यज्ञामध्ये विशेष मंत्र, हवन, जप, तांत्रिक पूजन आणि देवीच्या आवाहनाद्वारे साधना केली जाते. हा यज्ञ सामान्यतः विद्वान गुरु किंवा तंत्रशास्त्र जाणणाऱ्या आचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केला जातो. कारण या यज्ञातील मंत्र आणि विधी अत्यंत सूक्ष्म आणि प्रभावी मानले जातात.

राज मातंगी महायज्ञ का करतात?

वाणी सिद्धीसाठी

राज मातंगी देवी वाणीची अधिष्ठात्री मानली जाते. त्यामुळे वक्तृत्व, गायन, अध्यापन, राजकारण, वकिली किंवा लोकांसमोर बोलण्याच्या क्षेत्रात यश मिळावे म्हणून हा यज्ञ केला जातो.

समाजातील प्रभाव आणि मान-सन्मान

ज्यांना समाजात प्रतिष्ठा, लोकमान्यता आणि प्रभाव वाढवायचा असतो ते राज मातंगीची उपासना करतात. राजकीय क्षेत्रातील अनेक साधकही ही साधना करतात असे मानले जाते.

शिक्षण आणि बुद्धीवृद्धीसाठी

विद्यार्थी, कलाकार, लेखक, संगीतकार आणि अभ्यासक बुद्धी, स्मरणशक्ती आणि सर्जनशीलता वाढण्यासाठी देवीची आराधना करतात.

अडथळे आणि नकारात्मक शक्ती दूर करण्यासाठी

तांत्रिक परंपरेनुसार राज मातंगी देवी नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक भीती आणि अडथळे दूर करते असे मानले जाते.

आर्थिक स्थैर्य आणि वैभव

राज मातंगी देवीच्या कृपेने ऐश्वर्य, वैभव आणि सुखसमृद्धी प्राप्त होते अशी श्रद्धा आहे.

आध्यात्मिक उन्नती

हा यज्ञ केवळ भौतिक लाभासाठी नसून आत्मबल, ध्यानशक्ती आणि अंतर्मनाची शुद्धी यासाठीही केला जातो. यज्ञामध्ये “ॐ ह्रीं श्रीं मातंग्यै नमः” किंवा इतर गूढ बीजमंत्रांचा जप केला जातो.

राज मातंगी उपासनेचे आध्यात्मिक महत्त्व

राज मातंगी साधना मनुष्याच्या अंतर्मनातील अस्थिरता दूर करून आत्मविश्वास वाढवते असे मानले जाते. वाणीमध्ये माधुर्य, बुद्धीमध्ये तेज आणि व्यक्तिमत्त्वात आकर्षण निर्माण होते अशी भक्तांची श्रद्धा आहे.

तांत्रिक दृष्टिकोनातून ही साधना मनुष्याच्या “वाक् शक्ती”ला जागृत करणारी मानली जाते. त्यामुळे योग्य शब्द, योग्य विचार आणि योग्य कृती करण्याची प्रेरणा मिळते.

उपासनेत घ्यावयाची काळजी

राज मातंगी साधना ही तांत्रिक परंपरेशी संबंधित असल्यामुळे ती योग्य गुरुंच्या मार्गदर्शनाखाली करणे योग्य मानले जाते. चुकीच्या पद्धतीने किंवा केवळ भौतिक लाभाच्या हेतूने साधना करणे टाळावे असे शास्त्र सांगते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: राज मातंगी देवी कोण आहे?

    Ans: राज मातंगी देवी या दशमहाविद्यांपैकी एक शक्तिशाली देवी मानल्या जातात. त्या ज्ञान, वाणी, संगीत, आकर्षणशक्ती आणि प्रभावाचे प्रतीक मानल्या जातात.

  • Que: राज मातंगी देवीला “तांत्रिक सरस्वती” का म्हणतात?

    Ans: जसे सरस्वती देवी ज्ञान आणि वाणीची अधिष्ठात्री मानली जाते, तसेच राज मातंगी देवी वाणीवरील प्रभाव आणि बुद्धीचे सामर्थ्य देणारी मानली जाते.

  • Que: राज मातंगी महायज्ञ का केला जातो?

    Ans: वाणी सिद्धी, समाजातील मान-सन्मान, मानसिक शक्ती, आर्थिक स्थैर्य आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी हा यज्ञ केला जातो.

Published On: May 17, 2026 | 11:40 AM

