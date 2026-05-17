Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

मे महिन्याच्या अखेरीस राहू शतभिषा नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे. राहूच्या या बदलाचा काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. या काळात करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील. राहूच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: May 17, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल
  • पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल
  • कोणत्याा राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्यावेळी राहू आपला मार्ग बदलतो त्यावेळी त्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होताना दिसून येतो. द्रिक पंचांगानुसार, ३१ मे रोजी राहू ग्रह शतभिषा नक्षत्राच्या दुसऱ्या स्थानावरून पहिल्या स्थानावर प्रवेश करणार आहे या ठिकाणी तो २ ऑगस्टपर्यंत म्हणजे अंदाजे ६४ दिवस या स्थानावर राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा बदल काही राशींच्या लोकांसाठी खूप शुभ असू शकतो. या काळात करिअरमध्ये प्रगती, अचानक आर्थिक लाभ, प्रलंबित कामांची पूर्तता आणि नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. राहूच्या या नक्षत्र बदलाचा काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. कोणत्या भाग्यशाली आहेत राशी त्या जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

राहूचे स्थानबदल मिथुन राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर मानले जाते. या काळात तुम्हाला पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते. व्यावसायिकांना एका मोठ्या करारामुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि तुम्हाला प्रभावशाली लोकांकडून पाठिंबा मिळेल. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठीही चांगला मानला जातो. तुमचे कौटुंबिक संबंध सुधारतील. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

तूळ रास

राहूच्या बदलत्या हालचालींमुळे तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी करिअरच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. नोकरदार व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, ज्या भविष्यात फायदेशीर ठरतील. व्यवसायात अडकलेला पैसा परत मिळण्याची चिन्हे आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढू शकते आणि आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. तसेच, अचानक आर्थिक लाभ किंवा मालमत्तेशी संबंधित फायदा होण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधही सुसंवादी राहू शकतात.

कुंभ रास

कुंभ राशीसाठी हा काळ अनेक प्रकारे खास असू शकतो. तुम्हाला बहुप्रतिक्षित यश मिळू शकते. तुमच्या कामातील मेहनतीचे सकारात्मक फळ मिळेल आणि तुमचे वरिष्ठ प्रभावित होऊ शकतात. व्यावसायिकांना एका मोठ्या ऑनलाइन करारामुळे किंवा नवीन प्रकल्पामुळे फायदा होऊ शकतो. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुमचे कुटुंब आनंदाने भरून जाईल. विद्यार्थ्यांनाही काही चांगली बातमी मिळू शकते. या काळात नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मे 2026 मध्ये राहूची चाल का महत्त्वाची मानली जाते?

    Ans: या काळात राहूच्या स्थितीमुळे काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. विशेषतः आर्थिक आणि करिअर क्षेत्रात बदल जाणवू शकतात.

  • Que: कोणत्या राशींना राहू गोचराचा लाभ मिळू शकतो?

    Ans: काही राशींना अचानक धनलाभ, नवीन संधी, करिअरमध्ये प्रगती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळण्याची शक्यता असते. याचा प्रभाव वैयक्तिक कुंडलीवरही अवलंबून असतो.

  • Que: राहूच्या चाल बदलाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: राहूच्या चाल बदलाचा मिथुन, तूळ आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार

