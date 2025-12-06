Garuda Purana: मृत्युनंतर आत्म्यालाही पडते सोन्याची भुरळ, गरुड पुराणातील खुलासा; वाचून तुम्हीही व्हाल अवाक

सोने हे नशीब आणि सकारात्मक उर्जेचे प्रतीक मानले जाते. त्याची चमक आणि आकर्षण मनमोहक आहे. सोन्याचे दागिने, विशेषतः महिलांसाठी, सौंदर्य आणि शुभतेचे प्रतीक मानले जातात. दरम्यान, धार्मिक ग्रंथ झोपेबाबत काही सावधगिरी बाळगण्याची शिफारस करतात. याकडे दुर्लक्ष केल्यास जीवनात अनेक समस्या उद्भवू शकतात.
गरुड पुराणात सांगितल्याप्रमाणे केवळ जिवंत व्यक्तीच नाही तर मृत व्यक्तीच्या आत्म्याचाही दागिन्यांशी विशेष संबंध आहे. मृत व्यक्तीचा आत्मा मृत्यूनंतरही दागिन्यांशी का जोडलेला राहतो. याचे वर्णन गरुड पुराणात केलेले आहे. काय आहे याचा संबंध जाणून घ्या
मृत्यूनंतरही आत्मा त्याच्या प्रिय वस्तूंशी जोडलेला राहतो, म्हणूनच असे म्हटले जाते की मृत व्यक्तीचे कपडे, घड्याळ, चादर, बूट, चप्पल आणि दागिने इत्यादी वापरू नयेत. त्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कोणत्याही वस्तू वापरु नये असे म्हटले जाते. या वस्तूंमध्ये मृत व्यक्तीची सूक्ष्म ऊर्जा असते. या वस्तू वापरल्याने मृत्युनंतरच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
इतकेच नाही तर एखाद्याला अस्वस्थ आणि मानसिक ताणतणाव देखील जाणवू शकतो. असेही मानले जाते की, मृत व्यक्तीचा आत्मा या वस्तूंद्वारे मृत व्यक्तीच्या वस्तू वापरणाऱ्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू शकतो. गरुड पुराणानुसार, आत्मा शरीर सोडल्यानंतर, त्याची सूक्ष्म ऊर्जा वस्तूंमध्ये राहते. विशेषतः सोने ही ऊर्जा दीर्घकाळ टिकवून ठेवते.
आत्मा काही काळासाठी त्याच्या वस्तू आणि दागिन्यांशी जोडलेला राहतो, म्हणूनच असे म्हटले जाते की मृत व्यक्तीचे दागिने लगेच घालू नयेत. असे मानले जाते की, मृत व्यक्तीचे दागिने परिधान करणारी व्यक्ती त्याच्या अपूर्ण इच्छा, भावना किंवा मानसिक त्रासाने प्रभावित होऊ शकते. मृत व्यक्तीच्या दागिन्यांना 13 दिवस स्पर्श करू नये किंवा परिधान करु नये. त्यानंतर, ते शुद्ध करावे. त्यानंतर दागिने दुरुस्त करून परिधान करावेत.
गरुड पुराणामध्ये सोने हे तेजस्वी, सात्विक आणि दिव्य धातू मानले जाते. त्यामध्ये सूर्यतत्वाचे प्रचंड प्रमाण असते. आत्मा हा स्वभावतः प्रकाश, तेज आणि ऊर्जा यांकडे आकर्षित करतो. त्यामुळे सोने सकारात्मक कंपन तयार करतो. तसेच आत्मा मृत्यूनंतर सूक्षमदृष्ट्या तेजस्वी गोष्टींकडे आकृष्ट होतो. सोने हे पवित्रता आणि दिव्यताचे प्रतीक मानले जाते.
Ans: आत्मा सूक्ष्म रुपात असतो आणि त्याला तेज, प्रकाश, उर्जेकडे आकर्षित करते. सोने हे तेज, ओज आणि देवत्वाचे प्रतीक मानले जाते
Ans: सोने आत्म्याला स्थैर्य, शांती आणि ऊर्जा देते.
Ans: कारण सोने शुद्ध आणि दिव्य धातू मानले जाते.