Garuda Purana: शेवटच्या श्वासापूर्वी कोणते संकेत मिळतात? काय सांगते गरुड पुराण जाणून घ्या

नश्वर जगात प्रवेश करणारा प्रत्येक जीव अपरिहार्यपणे मरतो. शेवटचा श्वास घेण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूची भविष्यवाणी करणाऱ्या अनेक गोष्टी दिसतात. पुराणात मृत्यूपूर्वी कोणत्या संकेताचे वर्णन केलेले आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:47 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • गरुड पुराणातील वर्णन
  • शेवटच्या श्वासापूर्वी कोणते संकेत मिळतात
  • शेवटच्या श्वासापूर्वीचे मिळणारे संकेत
 

 

गरुड पुराण हे हिंदू धर्मामध्ये खूप महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचा समावेश 18 महापुराणांमध्ये समाविष्ट आहे. गरुड पुराणात, व्यक्तीचा शेवटचा प्रवास म्हणजेच मृत्यू आणि आत्म्याचा प्रवास यांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. मृत्यू हे एक अटळ सत्य आहे, जे टाळता येत नाही, ते पळूनही जाता येत नाही किंवा त्यामधून सुटूही शकत नाही.

नश्वर जगात प्रवेश करणारा प्रत्येक जीव अपरिहार्यपणे मरतो. शेवटचा श्वास घेण्यापूर्वी व्यक्तीला अनेक गोष्टी दिसतात. या चिन्हे मृत्यूच्या जवळ येण्याचा अंदाज लावण्यास मदत करू शकतात. गरुड पुराणात मृत्यूपूर्वी उद्भवू शकणाऱ्या सर्व लक्षणांचे वर्णन केले आहे. मृत्यूपूर्वी कोणते संकेत दिसण्याचे वर्णन गरुड पुराणता केले आहे ते जाणून घ्या

सावली न दिसणे

गरुड पुराणानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला त्याची सावली दिसत नसेल तर ते मृत्यूचे लक्षण मानले जाते. याचा अर्थ असा की, मृत्यू फार दूर नाही. तसेच मृत्यूपूर्वी माणूस पाणी, तेल, तूप किंवा आरशात आपले प्रतिबिंब पाहू शकत नाही.

पूर्वज दिसणे

गरुड पुराणानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला त्यांचे पूर्वज दिसले आणि ते त्यांना हाक मारत असतील तर ते मृत्यू जवळ येत असल्याचे लक्षण आहे. याचा अर्थ असा की त्या व्यक्तीचा लवकरच मृत्यू होईल.

यमराज दिसणे

गरुड पुराणात म्हटले आहे की जेव्हा मृत्यू जवळ येतो त्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूचे दूत दिसू लागतात. अशा वेळी, व्यक्तीला असे वाटते की कोणीतरी त्यांना घेऊन जाण्यासाठी येत आहे. यामुळे जवळच नकारात्मक शक्तीची उपस्थिती जाणवते.

चांगली आणि वाईट कृत्ये पाहणे

जर एखाद्या व्यक्तीला त्याचे चांगले आणि वाईट कर्म दिसू लागले तर ते मृत्यू जवळ येत असल्याचे लक्षण मानले जाते. गरुड पुराणानुसार, जर असे घडले तर समजून घेतले पाहिजे की त्या व्यक्तीचा अंत फार दूर नाही.

हाताच्या रेषा हलक्या होणे

तळहाताच्या रेषा फिकट होणे हे देखील जवळ येत असलेल्या मृत्यूचे लक्षण मानले जाते. गरुड पुराणात असे म्हटले आहे की काही लोकांच्या तळहाताच्या रेषा अदृश्य असतात.

रहस्यमय दरवाजा पाहणे

जीवन संपण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीला एक रहस्यमय दरवाजा दिसतो. जर असे घडले तर समजावे की त्या व्यक्तीचा मृत्यू जवळ आला आहे. गरुड पुराणानुसार, रहस्यमय दरवाजातून पांढऱ्या प्रकाशाचे तेजस्वी किरण दिसतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गरुड पुराणात मृत्यूपूर्वी मिळणाऱ्या संकेतचा उल्लेख आहे का

    Ans: होय, गरुड पुराणात मृत्यूजवळ आल्यावर व्यक्तीचे शरीर, मन आणि वातावरणात काही संकेत दिसू लागतात

  • Que: मृत्यूपूर्वी शरीरात कोणते बदल दिसतात

    Ans: हाड पाय सुन्न होणे, नाडीचा वेग मंदावणे, अचानक वजन कमी होणे, डोळ्यांचा तेज कमी होणे

  • Que: मृत्यू जवळ आल्यावर व्यक्तीचे मन कसे होते

    Ans: त्याची आसक्ती कमी होते, शांतता येते, सासारिक विषयांपासून दूर जाण्याची जाणीव होते.

Web Title: Garuda purana what are the signs before the last breath description in garuda purana

Published On: Nov 27, 2025 | 02:17 PM

