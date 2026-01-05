Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Gemology: हिरा रत्न परिधान करणे योग्य की अयोग्य, जाणून घ्या नियम

रत्नशास्त्रामध्ये हिरा रत्नाला खूप महत्त्व आहे. हिरा रत्नाचे अधिक उपरत्न देखील आहे. हे रत्न परिधान करणे खूप फायदेशीर मानले जाते. हे रत्न कसे परिधान करायचे काय आहेत त्याचे नियम जाणून घेऊया

Updated On: Jan 05, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • हिरा रत्न कोणी परिधान करावे
  • कोणत्या नक्षत्रातील लोकांनी हिरा घालू नये
  • हिरा परिधान करणे योग्य की अयोग्य
 

 

हिरा याला इंग्रजीमध्ये डायमंड म्हणतात. त्याचे उपरत्न ओपल, जरकन, फिरोजा, कुरंगी हे आहे. हिरा घालावा की नाही अशा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो कारण असे मानले जाते की, हिरा परिधान केल्यावर मानवला नाही तर नुकसान होऊ शकते. जन्मपत्रिकेनुसार हिरा घालावा असे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार हिरा हा व्यक्तीला श्रीमंत नाहीतर गरीब पण करू शकतो.

कोणी रत्न परिधान करु नये

माणिक, मूंगा यासोबत हिरा किंवा हिरासोबत माणिक, मूंगा परिधान केल्याने नुकसान होते. हीरा परिधान केल्यामुळे विकिरण क्षमता जास्त असते जर विचारपूर्वक परिधान केला नाही तर रक्तरोग, दमा, रक्तशर्करा, ग्रंथी व्याधी यांसोबत जातक दुःखाने ग्रस्त असतो. हिऱ्याचा प्रभाव हळूहळू रक्त वाहिन्यांवर होतो. पाच वर्ष हिरा धारण केलेला असल्याने हे सर्व रोग दूर होण्यास मदत होते.

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी तयार होत आहे युती दृष्टी योग, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

या नक्षत्रातील लोकांनी परिधान करु नये

शुक्र ग्रहाची रास वृषभ आणि तूळ आहे. या राशीच्या लोकांनी हिरा रत्न परिधान करण्याचा सल्ला दिला जातो परंतु हे चांगले नाही. एकच नक्षत्र कृतिका मेष, वृषभ राशी दोघांमध्ये येते. हिरा कृतिका नक्षत्र असलेल्या लोकांनी परिधान करायला नको कारण मेष राशी असलेले जातक हिरा परिधान केल्यावर दुर्धष विकृतिचे शिकार होतात. वृषभ राशीच्या लोकांनी हिरा परिधान करु शकता. हे रत्न तेच परिधान करु शकतात ज्यांचा जन्म रोहिणी नक्षत्रामध्ये झालेला आहे.

मृगशिरा नक्षत्र

याचप्रकारे मृगशिरा नक्षत्र पण वृषभ तसेच मिथुन राशी दोघांमध्ये येते तथा मिथुन राशीच्या लोकांनी हिरा परिधान करू नये. हिरा परिधान केल्यास ते व्यभिचारी होऊ शकतात तसेच दोषदेखील लागतात. लालकिताबानुसार तिसऱ्या, पाचव्या, आठव्या स्थानावार शुक्र असेल तर हिरा घालू नये. तुटलेला हिरा घालणे पण नुकसानदायक असते. हा जातकाच्या जीवनात गरिबी आणु शकतो. जन्मपत्रिकामध्ये शुक्र, मंगळ किंवा गुरूच्या राशीत असेल किंवा यामधील एकासोबत दुष्ट असेल किंवा या राशींचे स्थान परिवर्तन असेल तर तो हिरा मारकेश सारखा वागतो आणि आत्माहत्या किंवा पाप करायला प्रवृत्त करतो.

Shani Uday: न्यायदेव शनिचा 30 वर्षांनंतर उदय, नोकरी व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

हिरा रत्न कधी आणि कसा परिधान करावा

शुक्रवारी हिरा रत्न परिधान करणे शुभ मानले जाते. दरम्यान हे रत्न परिधान करताना ज्योतिषाचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. शुक्रवारी आवरुन झाल्यानंतर भक्तीभावाने देवी लक्ष्मीची पूजा करावी. पूजा झाल्यानंतर हिरा परिधान करावा. रत्न धारण करताना तुमच्या देवतेचे ध्यान करा. ते चांदीच्या अंगठीत परिधान करावे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

 

Frequently Asked Questions

  • Que: हिरा रत्न कोणत्या ग्रहाचे प्रतिनिधित्व करते?

    Ans: हिरा रत्न शुक्र ग्रहाचे प्रतिनिधित्व करते. शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख, ऐश्वर्य आणि कला यांचा कारक मानला जातो.

  • Que: हिरा रत्न कोणासाठी अयोग्य ठरू शकते?

    Ans: मेष, वृश्चिक आणि सिंह राशीच्या लोकांनी हिरा परिधान करताना विशेष काळजी घ्यावी. कुंडलीनुसार शुक्र प्रतिकूल असल्यास हिरा परिधान केल्याने नुकसान होऊ शकते.

  • Que: हिरा रत्न कोणत्या धातूमध्ये घालावे

    Ans: हिरा रत्न प्लॅटिनम, पांढरे सोने किंवा चांदी यामध्ये जडवून परिधान करणे योग्य मानले जाते.

Web Title: Gemology rules on whether it is right or wrong to wear diamonds

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

