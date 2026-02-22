भारतीय रेल्वेत भरतीची मोठी संधी! तांत्रिक निकषांमध्ये पात्र उमेदवारांसाठी खास भरती

भारतीय रेल्वे ने २०२६ साठी सहाय्यक लोको पायलट (ALP) पदांच्या ११,१२७ रिक्त जागांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे. ही भरती देशभरातील १७ रेल्वे विभागांमध्ये होणार असून, तांत्रिक पात्रता असलेल्या तरुणांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या माहितीनुसार, या रिक्त पदांचे मूल्यांकन मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (HRMS) द्वारे करण्यात आले आहे. त्यानंतर सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उत्तर मध्य रेल्वे मध्ये ४५७ पदांवर भरती होणार असून प्रयागराज आणि परिसरातील उमेदवारांना याचा फायदा होईल. विभागनिहाय रिक्त पदांचा विचार केला तर पूर्व तटीय रेल्वे मध्ये सर्वाधिक १,६२५ पदे भरली जाणार आहेत. तसेच दक्षिण पूर्व रेल्वे (१,५३१), मध्य रेल्वे (१,४००), पूर्व सीमांत रेल्वे (१,२७६), उत्तर रेल्वे (७४०) आणि पूर्व मध्य रेल्वे (७००) या विभागांमध्येही मोठ्या प्रमाणात भरती होणार आहे.
याशिवाय दक्षिण मध्य रेल्वे (६७४), उत्तर पश्चिम रेल्वे (६००), पश्चिम मध्य रेल्वे (५४१), पूर्व रेल्वे (६०८) आणि पश्चिम रेल्वे (२१४) या विभागांमध्येही नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. उर्वरित विभागांमध्येही उपलब्ध रिक्त पदांनुसार भरती केली जाईल. रेल्वे बोर्डाचे कार्यकारी संचालक शत्रुघ्न बेहेरा यांनी सर्व विभागीय महाव्यवस्थापकांना एका आठवड्यात अंतिम प्रस्ताव (इंडेंट) सादर करून भरती प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही भरती केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) अंतर्गत लेव्हल-२ पदांसाठी होणार आहे.
या भरतीसंदर्भातील सविस्तर अधिसूचना रेल्वे भर्ती बोर्ड च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. परीक्षा आरआरबी बेंगळुरू मार्फत घेतली जाणार आहे. भरती प्रक्रियेत SC, ST, OBC आणि EWS प्रवर्गांसाठी आरक्षण नियमांचे पालन केले जाणार असून, बॅकलॉग आणि सध्याच्या रिक्त जागांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, या नव्या भरतीमुळे इंटर-रेल्वे ट्रान्सफरची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.