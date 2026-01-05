Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Shani Uday Shani Dev Blessings After 30 Years Possibility Of Advancement In Job And Business

Shani Uday: न्यायदेव शनिचा 30 वर्षांनंतर उदय, नोकरी व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

एप्रिलमध्ये शनि मीन राशीत उदय होणार आहे. ज्यामुळे काही राशींच्या नशिबात लक्षणीय बदल होतील. नवीन नोकऱ्या आणि वाढलेले उत्पन्न शक्य होईल. शनिच्या उद्याचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 05, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शनिचा होणार उदय
  • नोकरी व्यवसायात होईल प्रगती
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेव कर्मदाता आणि न्यायाधीश मानले जातात. शनि वेळोवेळी उगवतो आणि मावळतो आणि त्याचा प्रभाव केवळ व्यक्तीच्या जीवनावरच नाही तर संपूर्ण देश आणि जगाच्या परिस्थितीवरही जाणवतो. विशेषतः शनिचा उदय जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल आणि संधी घेऊन येतो. त्याच्या उदयामुळे व्यक्तीच्या कृती आणि प्रयत्नांवर आधारित परिणाम मिळतात, ज्यामुळे ज्योतिषशास्त्रात ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

एप्रिलमध्ये शनिदेव मीन राशीमध्ये उद्याला येणार आहेत. यावेळी काही राशींचे नशीब बदलण्याची शक्यता आहे. शनिच्या उदयामुळे नोकरीच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात आणि उत्पन्नात प्रचंड वाढ होण्याचीदेखील शक्यता आहे. करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीसाठी हा काळ खूप शुभ राहणार आहे. शनिच्या उदयाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शनिचा उदय उत्पन्न आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत शुभ राहील. कारण शनि तुमच्या राशीपासून अकराव्या घरात असल्याने या काळात तुमचे उत्पन्न लक्षणीयरित्या वाढू शकते. नवीन प्रकल्पांमुळे तुमच्या यशाची आणि आर्थिक लाभाची शक्यता वाढेल. तुमचे धाडस आणि संतुलित निर्णय तुम्हाला आदर आणि प्रतिष्ठा देतील. तसेच गुंतवणुकीतून तुम्हाला अपेक्षित फायदा होईल. त्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. तुम्हाला शेअर बाजार, सट्टेबाजी आणि लॉटरीमधूनही फायदा होऊ शकतो. कौटुंबिक स्थिती चांगली राहील.

Zodiac Sign: या राशीच्या लोकांना जुन्या गुंतवणुकीतून होईल अपेक्षित फायदा, कामात मिळेल यश

मिथुन रास

शनिदेवाचा उदय मिथुन राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल असणार आहे. कारण तो तुमच्या कुंडलीमध्ये दहाव्या घरात असणार आहे. तो तुमच्या राशीच्या आठव्या आणि नवव्या घरात देखील राज्य करतो. या काळात तुमची तुमच्या कामात आणि व्यवसायात प्रगती होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या क्षमतांचे कौतुक केले जाईल. नात्यांमध्ये सुसंवाद राहील आणि तुमचे निर्णय बुद्धिमत्ता आणि शहाणपणाने परिपूर्ण असतील. या काळात नवीन गुंतवणूक किंवा व्यवसायाच्या संधी फायदेशीर ठरतील. संशोधनात सहभागी असलेल्यांना फायदा होऊ शकतो.

Astro Tips: पूजेत दही वापरताना या गोष्टी टाळा, नाहीतर येऊ शकतात अडचणी

मकर रास

शनिचा उदय मकर राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तुमच्या राशीपासून तिसऱ्या घरात शनि उदयास येत आहे. त्यामुळे या काळात तुम्हाला वेळोवेळी अनपेक्षित आर्थिक लाभ होऊ शकतात. या काळात तुमचे अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळत मिळतील. नवीन प्रकल्प आणि योजना देखील यशस्वी होऊ शकतात. शिवाय, या काळात संपत्ती, आदर आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुमचे धैर्य आणि शौर्य वाढू शकते. तुम्ही नवीन वाहन किंवा मालमत्ता देखील खरेदी करू शकता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनी उदय म्हणजे काय?

    Ans: शनी ग्रह सूर्याच्या जवळ असल्यामुळे काही काळ अस्त होतो. त्यानंतर जेव्हा शनी पुन्हा आकाशात स्पष्टपणे दिसू लागतो, त्या स्थितीला शनी उदय असे म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रात याला महत्त्वपूर्ण बदलाचा काळ मानले जाते.

  • Que: 30 वर्षांनंतर होणारा शनी उदय विशेष का मानला जातो?

    Ans: 30 वर्षांनंतर होणारा शनी उदय दुर्मिळ मानला जातो. या काळात कर्म, न्याय, शिस्त आणि मेहनतीचे फळ मिळण्याची शक्यता अधिक वाढते.

  • Que: शनी उदयाच्या काळात कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?

    Ans: आळस, अप्रामाणिकपणा, नियमभंग आणि वडीलधाऱ्यांचा अपमान टाळावा. शनी कर्माचा कारक असल्याने चुकीच्या कृत्यांचे परिणाम तीव्र होऊ शकतात.

Web Title: Shani uday shani dev blessings after 30 years possibility of advancement in job and business

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती
1

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी
2

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव
3

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

Jan 22, 2026 | 09:38 AM
युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

Jan 22, 2026 | 09:36 AM
Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Jan 22, 2026 | 09:36 AM
Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:34 AM
IND vs NZ : मॅच फिनिशर रिंकू सिंगने कोणाच्या सल्ल्याने केला कहर? मॅचनंतर म्हणाला, “मी दबावाखाली होतो कारण…”

IND vs NZ : मॅच फिनिशर रिंकू सिंगने कोणाच्या सल्ल्याने केला कहर? मॅचनंतर म्हणाला, “मी दबावाखाली होतो कारण…”

Jan 22, 2026 | 09:28 AM
आमिर खानने केला गौरीचा मनापासून स्वीकार, वयाच्या 60 व्या वर्षी तिसरे लग्न? म्हणाले ‘आम्ही पार्टनर आहोत…’

आमिर खानने केला गौरीचा मनापासून स्वीकार, वयाच्या 60 व्या वर्षी तिसरे लग्न? म्हणाले ‘आम्ही पार्टनर आहोत…’

Jan 22, 2026 | 09:25 AM
सद्यस्थितीवर भाष्य, नात्यातली गुंतागुंत, थोडं हास्य, पनवेलमध्ये रंगणार “एक नातं असंही” नाटकाचा रौप्य महोत्सवी प्रयोग

सद्यस्थितीवर भाष्य, नात्यातली गुंतागुंत, थोडं हास्य, पनवेलमध्ये रंगणार “एक नातं असंही” नाटकाचा रौप्य महोत्सवी प्रयोग

Jan 22, 2026 | 09:17 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM