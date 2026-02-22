Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IPL 2026 : MS Dhoni च्या चाहत्यांना मिळाली मोठी बातमी, चेन्नई सुपर किंग्जने पुनरागमनासाठी बनवला मास्टरप्लान बनवला

पाच वेळा विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्जने आयपीएल २०२५ मध्ये निराशाजनक कामगिरी केली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. आता, संघ आयपीएल २०२६ ची तयारी सुरू करणार आहे.

Feb 22, 2026 | 05:31 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आयपीएल २०२६: भारतामध्ये सध्या विश्वचषकाचा उत्सव साजरा केला जात आहे. भारताने सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला आहे. पहिला सामना भारताचा सुपर 8 दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध खेळवला जाणार आहे. तर त्यानंतर भारतामध्ये पुन्हा एकदा क्रिकेटचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे तो म्हणजेच आयपीएल. आयपीएल 2026 ची काही खेळाडूंनी तयारी सुरू केली आहे. आयपीएलमध्ये पाच वेळा चॅम्पियन सीएसकेच्या संघासाठी मागील सिझन फारच खराब होता.  

पाच वेळा विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्जने आयपीएल २०२५ मध्ये निराशाजनक कामगिरी केली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. आता, संघ आयपीएल २०२६ ची तयारी सुरू करणार आहे. या हंगामाच्या लिलावात, संघाने तरुण भारतीय खेळाडूंवर मोठी पैज लावली. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, महेंद्रसिंग धोनीच्या चाहत्यांना काही चांगली बातमी मिळणार आहे. सीएसकेने त्यांच्या पुनरागमनासाठी एक मास्टरप्लान विकसित केला आहे.

IND W vs BAN W : बदला पूर्ण…भारताच्या हाती आणखी एक विजेतेपद! बांगलादेशला हरवून बनले चॅम्पियन बनले

महेंद्रसिंग धोनीच्या चाहत्यांना मिळाली एक मोठी बातमी 

नवीन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चेन्नई सुपर किंग्जचा आयपीएल २०२६ चा कॅम्प २७ फेब्रुवारी रोजी सुरू होईल. सुरुवातीला, १० संघांचा कॅम्प नवलूर येथील सीएसके हाय परफॉर्मन्स सेंटरमध्ये आयोजित केला जाईल. २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेनंतर, कॅम्प चेपॉक स्टेडियममध्ये स्थलांतरित केला जाईल. महेंद्रसिंग धोनी पहिल्या दिवसापासून कॅम्पमध्ये सहभागी होईल.

या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी प्रशांत वीर आधीच चेन्नईला पोहोचला आहे. इतर अनेक तरुण भारतीय खेळाडू देखील शिबिरात सामील होणार आहेत. तथापि, पहिल्या दिवसापासून परदेशी खेळाडू सहभागी होऊ शकणार नाहीत. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड देखील फेब्रुवारीमध्ये शिबिरात सामील होऊ शकतात. चेन्नई सुपर किंग्ज संघ या हंगामात जोरदार पुनरागमन करण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे.

रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, महेंद्रसिंग धोनी (यष्टीरक्षक), डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, जेमी ओव्हरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, श्रेयस मुकेश, मुकेश गोपाल, संकरन गोपाल, नूर अहमद. (यष्टीरक्षक), कार्तिक शर्मा (यष्टीरक्षक), प्रशांत वीर, राहुल चहर, अकील हुसेन, मॅट हेन्री, मॅथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, झाकरी फौल्केस.

Published On: Feb 22, 2026 | 05:31 PM

Feb 22, 2026 | 05:31 PM
