Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Lucky Gemstones: या रत्नांनी चमकू शकते नशीब, मिळेल यश आणि समृद्धी

तुम्हाला नशिबाची योग्य साथ मिळत आहे का? रत्न हे योग्य बोटावर परिधान केल्याने तुमच्या जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा येते. ज्योतिषशास्त्रानुसार ही रत्ने परिधान केल्याने तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

Updated On: Jan 02, 2026 | 09:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • कोणती आहेत भाग्यशाली रत्न
  • नशिबाची मिळते साथ
  • ज्योतिषशास्त्रातील रत्नांचे महत्त्व
 

आपल्या जीवनात नशीब आणि यश मिळवण्यासाठी रत्नांना विशेष महत्त्व आहे. वेळ, धातू आणि बोटानुसार योग्य रत्न परिधान केल्याने आपल्या जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा येते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जीवनात इच्छित यश मिळविण्यासाठी मदत करणाऱ्यांसाठी ही रत्ने परिधान करणे फायदेशीर ठरते. कोणती आहेत ती रत्ने जाणून घ्या

पुष्कराज रत्न

पुष्कराज हा गुरु ग्रहाचा रत्न आहे. ते परिधान केल्याने शिक्षण, करिअर आणि संपत्तीसाठी त्याचा चांगला फायदा होतो. हे सर्वात शुभ रत्न मानले जाते, जो ज्ञान आणि समृद्धी आणतो. व्यवसाय प्रगती आणि वैयक्तिक विकासासाठी हे विशेषतः फायदेशीर आहे.

नीलमणी रत्न

नीलमणी हे शनिदेवाचे रत्न आहे. तो अडथळे दूर करण्यास आणि कीर्ती आणि प्रतिष्ठा वाढविण्यास मदत करतो. यामुळे व्यवसाय आणि करिअरमध्ये जलद यश मिळते. ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्याशिवाय नीलमणी घालू नका, कारण तो एक शक्तिशाली रत्न आहे.

Zodiac Sign: नवीन वर्षातील पहिला शुक्रवार, देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

पन्ना रत्न

पन्ना हा बुध ग्रहाशी संबंधित रत्न आहे. तो संवाद कौशल्य, बुद्धिमत्ता आणि विचारांची स्पष्टता वाढवतो. हे रत्न करिअरच्या प्रगतीसाठी आणि मनोबल वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहे. विद्यार्थी आणि काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी हे विशेषतः फायदेशीर मानले जाते.

माणिक्य रत्न

माणिक हे सूर्याचे रत्न आहे. ते परिधान केल्याने जीवनात ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि यश मिळते. ते आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणते. ते मुलांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर आहे.

टाइगर स्टोन

टाइगर स्टोन रत्न परिधान केल्याने धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढवतो. तो माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करतो आणि कमकुवत ग्रहांचा प्रभाव कमी करतो. हे रत्न आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शक्ती देते. हे व्यवसाय आणि वैयक्तिक निर्णयांमध्ये आत्मविश्वास वाढविण्यास देखील मदत करते.

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

जेड स्टोन

जेड स्टोन रत्न परिधान केल्याने दगड संपत्ती आणि भाग्य आकर्षित करतो. तो आर्थिक यश आणि मानसिक संतुलन आणण्यास मदत करतो. तो घर आणि कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक ऊर्जा आणतो. या रत्नामुळे आरोग्य आणि मानसिक शांती राखण्यास देखील मदत करते.

लहसुनिया रत्न

लहसुनिया रत्नामुळे केतू ग्रहाचा नकारात्मक प्रभावांना कमी करते. ते आर्थिक आणि मानसिक समस्यांपासून संरक्षण करते. धोका आणि गोंधळाच्या काळात हे रत्न फायदेशीर आहे. यामुळे गुंतवणूक आणि नवीन प्रयत्नांमध्ये सुरक्षितता आणि यश मिळण्याची शक्यता वाढते.

रत्न परिधान करण्याचे नियम

अशी काही रत्न आहेत जी परिधान केल्यामुळे नशीब बळकट करत नाहीत तर जीवनात सकारात्मक ऊर्जा, यश आणि समृद्धी आणण्यास देखील मदत करतात. मात्र ही रत्न योग्य पद्धतीने परिधान केल्याने त्याचे योग्य ते फळ मिळते. जाणून घ्या नियम

ज्योतिषाच्या मते, कोणतेही रत्न धारण करण्यापूर्वी योग्य कुंडलीचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. ही रत्ने योग्य धातू आणि बोटामध्ये परिधान करावी. जसे की मधल्या बोटावर नीलमणी आणि अनामिका बोटावर माणिक रत्न परिधान करावे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लकी जेमस्टोन्स म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जे रत्न ग्रहांची सकारात्मक ऊर्जा वाढवून जीवनात यश, समृद्धी आणि स्थैर्य देतात, त्यांना लकी जेमस्टोन्स म्हणतात.

  • Que: नशीब चमकवण्यासाठी कोणती रत्ने प्रभावी मानली जातात?

    Ans: पिवळा पुखराज, नीलम, माणिक, मोती, पाचू, हिरा आणि गोमेद ही रत्ने नशीब मजबूत करणारी मानली जातात.

  • Que: रत्न कोणत्या धातूत आणि कोणत्या दिवशी घालावे?

    Ans: रत्न सामान्यतः सोने, चांदी किंवा पंचधातूमध्ये घालतात. ग्रहानुसार ठरावीक वार आणि मुहूर्तावर रत्न धारण करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Gemology wear these gems to bring good luck what are those gems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
1

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
2

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
3

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Jan 19, 2026 | 08:08 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

Jan 19, 2026 | 07:58 PM
BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Jan 19, 2026 | 07:55 PM
Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Jan 19, 2026 | 07:55 PM
‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

Jan 19, 2026 | 07:37 PM
Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

Jan 19, 2026 | 07:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM